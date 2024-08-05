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Lanche

3 receitas de croque monsieur fáceis de fazer

Descubra como preparar este clássico sanduíche francês de maneiras simples e deliciosas
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 05 de Agosto de 2024 às 15:03

Imagem Edicase Brasil
Croque monsieur Crédito: Brent Hofacker | Shutterstock
croque monsieur é um clássico sanduíche francês conhecido por sua crocância e sabor irresistível. Tradicionalmente preparado com pão de forma, manteiga, presunto e queijo gruyère, este prato é uma escolha perfeita para qualquer refeição do dia.
A seguir, confira três variações fáceis deste delicioso prato!

Croque monsieur

Ingredientes:

  • 4 fatias de pão de forma
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de queijo gruyère ralado
  • 4 fatias de presunto
  • 1/2 xícara de chá de queijo gruyère ralado (para gratinar)
  • Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, em fogo médio, derreta a manteiga e adicione a farinha de trigo, mexendo até formar uma pasta. Gradualmente, adicione o leite, mexendo até a mistura engrossar. Adicione o queijo gruyère, mexendo até derreter. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, toste levemente as fatias de pão. Depois, monte os sanduíches colocando o presunto e o molho de queijo. Feche com outra fatia de pão, cubra com um pouco de molho e finalize com o queijo gruyère. Coloque em uma assadeira e leve ao forno médio preaquecido por 10-15 minutos ou até o queijo gratinar e dourar. Salpique com a salsinha e sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Croque monsieur na travessa Crédito: Esin Deniz | Shutterstock

Croque monsieur na travessa

Ingredientes:

  • 2 xícaras de chá de farinha de trigo
  • 2 colheres de chá de fermento em pó
  • 4 ovos
  • 1/2 xícara de chá de óleo vegetal
  • 1 xícara de chá de leite
  • Sal a gosto
  • 150 g presunto fatiado
  • 150 g queijo muçarela fatiado
  • Manteiga para untar
Cobertura:
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 30 g manteiga
  • 1/2 xícara de chá de leite gelado
  • 150 g queijo muçarela fatiado

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o fermento e o sal. Acrescente os ovos, o óleo e o leite e misture até obter uma massa homogênea. Coloque metade da massa em uma travessa untada com manteiga. Faça uma camada com o presunto e a muçarela. Cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos ou até que a massa não esteja mais líquida, mas sem assar completamente. Reserve.
Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Acrescente a farinha de trigo e misture até cozinhar e o cheiro de farinha crua sumir. Reduza o fogo e acrescente o leite aos poucos, misturando até obter um creme. Cubra a massa com o molho e finalize com a muçarela. Leve novamente ao forno a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.

Croque monsieur com mostarda dijon

Ingredientes:

  • 4 fatias de pão de forma
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1 colher de sopa de mostarda dijon
  • 2 colheres de sopa de farinha de trigo
  • 1 xícara de chá de leite
  • 1/2 xícara de chá de queijo emmental ralado
  • 4 fatias de presunto
  • 1/2 xícara de chá de queijo emmental ralado (para gratinar)
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, em fogo médio, derreta a manteiga e adicione a farinha de trigo, mexendo até formar uma pasta. Gradualmente, adicione o leite, mexendo até a mistura engrossar. Adicione a mostarda dijon e o queijo emmental ralado, mexendo até derreter. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Em uma frigideira, toste levemente as fatias de pão. Depois, monte os sanduíches colocando o presunto e o molho de queijo. Feche com outra fatia de pão, cubra com um pouco de molho e finalize com o queijo emmental. Coloque em uma assadeira e leve ao forno médio preaquecido por 10-15 minutos ou até o queijo gratinar e dourar. Sirva em seguida.

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