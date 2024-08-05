3 receitas de croque monsieur fáceis de fazer

O croque monsieur é um clássico sanduíche francês conhecido por sua crocância e sabor irresistível. Tradicionalmente preparado com pão de forma, manteiga, presunto e queijo gruyère, este prato é uma escolha perfeita para qualquer refeição do dia.
A seguir, confira três variações fáceis deste delicioso prato!
Croque monsieur
Ingredientes:
- 4 fatias de pão de forma
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de queijo gruyère ralado
- 4 fatias de presunto
- 1/2 xícara de chá de queijo gruyère ralado (para gratinar)
- Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, em fogo médio, derreta a manteiga e adicione a farinha de trigo, mexendo até formar uma pasta. Gradualmente, adicione o leite, mexendo até a mistura engrossar. Adicione o queijo gruyère, mexendo até derreter. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, toste levemente as fatias de pão. Depois, monte os sanduíches colocando o presunto e o molho de queijo. Feche com outra fatia de pão, cubra com um pouco de molho e finalize com o queijo gruyère. Coloque em uma assadeira e leve ao forno médio preaquecido por 10-15 minutos ou até o queijo gratinar e dourar. Salpique com a salsinha e sirva em seguida.
Croque monsieur na travessa
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 2 colheres de chá de fermento em pó
- 4 ovos
- 1/2 xícara de chá de óleo vegetal
- 1 xícara de chá de leite
- Sal a gosto
- 150 g presunto fatiado
- 150 g queijo muçarela fatiado
- Manteiga para untar
Cobertura:
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 30 g manteiga
- 1/2 xícara de chá de leite gelado
- 150 g queijo muçarela fatiado
Modo de preparo:
Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o fermento e o sal. Acrescente os ovos, o óleo e o leite e misture até obter uma massa homogênea. Coloque metade da massa em uma travessa untada com manteiga. Faça uma camada com o presunto e a muçarela. Cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos ou até que a massa não esteja mais líquida, mas sem assar completamente. Reserve.
Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio. Acrescente a farinha de trigo e misture até cozinhar e o cheiro de farinha crua sumir. Reduza o fogo e acrescente o leite aos poucos, misturando até obter um creme. Cubra a massa com o molho e finalize com a muçarela. Leve novamente ao forno a 200 °C até dourar. Sirva em seguida.
Croque monsieur com mostarda dijon
Ingredientes:
- 4 fatias de pão de forma
- 2 colheres de sopa de manteiga
- 1 colher de sopa de mostarda dijon
- 2 colheres de sopa de farinha de trigo
- 1 xícara de chá de leite
- 1/2 xícara de chá de queijo emmental ralado
- 4 fatias de presunto
- 1/2 xícara de chá de queijo emmental ralado (para gratinar)
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma panela, em fogo médio, derreta a manteiga e adicione a farinha de trigo, mexendo até formar uma pasta. Gradualmente, adicione o leite, mexendo até a mistura engrossar. Adicione a mostarda dijon e o queijo emmental ralado, mexendo até derreter. Tempere com sal e pimenta-do-reino.
Em uma frigideira, toste levemente as fatias de pão. Depois, monte os sanduíches colocando o presunto e o molho de queijo. Feche com outra fatia de pão, cubra com um pouco de molho e finalize com o queijo emmental. Coloque em uma assadeira e leve ao forno médio preaquecido por 10-15 minutos ou até o queijo gratinar e dourar. Sirva em seguida.