Tradição

3 receitas com bacalhau para a ceia de ano-novo

Veja como preparar pratos práticos e deliciosos para celebrar a passagem do ano

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 13:50

Bacalhau assado com batata, ovo e azeitona Crédito: Sergii Koval | Shutterstock

A chegada do ano novo inspira tradição, renovação e momentos que valorizam a união à mesa. Entre tantas escolhas possíveis, as receitas com bacalhau ganham destaque por trazerem sabor marcante, versatilidade e um simbolismo que combina perfeitamente com celebrações de fim de ano.

Para tornar a ceia ainda mais especial, selecionamos alternativas para diferentes estilos de paladar. Cada prato foi pensado para compor um cardápio ideal para marcar o início de um novo ciclo.

A seguir, confira três receitas com bacalhau para a ceia de ano-novo!

Bacalhau assado com batata, ovo e azeitona

Ingredientes:

500 g de bacalhau dessalgado e em pedaços

4 batatas cortadas em rodelas grossas

2 cebolas fatiadas

2 dentes de alho picados

4 ovos cozidos cortados em quatro partes

1 xícara de chá de azeitona preta

4 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

Água para cozinhar

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

2 colheres de sopa de salsa picada

Leia mais Confira receita com romã para atrair prosperidade no ano novo

Modo de preparo:

Coloque água em uma panela grande e aqueça em fogo alto. Quando ferver, adicione as rodelas de batata e cozinhe por 10 minutos, apenas até começarem a amolecer. Escorra e reserve. Depois, aqueça uma frigideira grande em fogo médio. Adicione 2 colheres de sopa de azeite. Acrescente as cebolas e refogue por 5 minutos. Adicione o alho e misture por 30 segundos. Junte o bacalhau, o sal e a pimenta-do-reino. Misture por 3 minutos, somente para aquecer e integrar os sabores. Desligue o fogo.

Em uma travessa grande, disponha uma camada de batata. Espalhe por cima o refogado de bacalhau e cebola. Acrescente a azeitona e regue com 2 colheres de sopa de azeite. Finalize acomodando os ovos cozidos. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos, apenas para dourar levemente e integrar os sabores. Retire do forno e salpique a salsa. Sirva em seguida.

Bacalhau assado no molho de tomate Crédito: OlgaBombologna | Shutterstock

Bacalhau assado no molho de tomate

Ingredientes:

Peixe

500 g de lombo de bacalhau dessalgado

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de sopa de azeite

Molho de tomate

1 cenoura ralada

1 cebola fatiada

2 dentes de alho picados

2 xícaras de chá de molho de tomate

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1 colher de chá de tomilho fresco

2 colheres de sopa de salsa picada para finalizar

Modo de preparo:

Peixe

Aqueça uma frigideira média em fogo médio. Depois, adicione o azeite. Tempere os lombos de bacalhau com sal e pimenta-do-reino moída. Sele os lombos por 2 minutos de cada lado na frigideira, apenas para firmar levemente a superfície. Retire do fogo e reserve.

Molho de tomate

Na mesma frigideira do peixe, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue por 4 minutos. Adicione o alho e misture por 30 segundos. Junte a cenoura e refogue por mais 3 minutos. Adicione o molho de tomate, o sal, a pimenta-do-reino e o tomilho. Misture bem e cozinhe em fogo baixo por 5 minutos. Desligue o fogo.

Em uma travessa, espalhe uma camada de molho no fundo. Disponha os lombos de bacalhau sobre o molho. Cubra os lombos com o restante do molho de tomate. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, até o molho reduzir levemente e o bacalhau ficar macio. Retire do forno e finalize com salsa picada. Sirva em seguida.

Bacalhau na manteiga de ervas com limão-siciliano

Ingredientes:

Peixe

500 g de lombo de bacalhau dessalgado

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

3 colheres de sopa de manteiga

1 colher de chá de tomilho fresco

1 colher de chá de alecrim picado

1 dente de alho picado

Suco de 1/2 limão-siciliano

Raspas de 1/2 limão-siciliano

1 colher de sopa de salsinha picada para finalizar

Modo de preparo:

Aqueça uma frigideira grande em fogo médio. Depois, tempere o bacalhau com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, derreta 1 colher de sopa de manteiga na frigideira. Sele o bacalhau por 2 minutos de cada lado. Retire e reserve.

Na mesma frigideira do peixe, derreta o restante da manteiga. Acrescente tomilho, alecrim, alho, suco e raspas de limão-siciliano. Misture por 1 minuto em fogo baixo. Em uma assadeira, coloque o bacalhau. Regue com a manteiga de ervas. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos, apenas para finalizar o cozimento. Salpique salsinha e sirva.