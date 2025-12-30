3 receitas com bacalhau para a ceia de ano-novo

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 13:50
A chegada do ano novo inspira tradição, renovação e momentos que valorizam a união à mesa. Entre tantas escolhas possíveis, as receitas com bacalhau ganham destaque por trazerem sabor marcante, versatilidade e um simbolismo que combina perfeitamente com celebrações de fim de ano.
Para tornar a ceia ainda mais especial, selecionamos alternativas para diferentes estilos de paladar. Cada prato foi pensado para compor um cardápio ideal para marcar o início de um novo ciclo.
A seguir, confira três receitas com bacalhau para a ceia de ano-novo!
Coloque água em uma panela grande e aqueça em fogo alto. Quando ferver, adicione as rodelas de batata e cozinhe por 10 minutos, apenas até começarem a amolecer. Escorra e reserve. Depois, aqueça uma frigideira grande em fogo médio. Adicione 2 colheres de sopa de azeite. Acrescente as cebolas e refogue por 5 minutos. Adicione o alho e misture por 30 segundos. Junte o bacalhau, o sal e a pimenta-do-reino. Misture por 3 minutos, somente para aquecer e integrar os sabores. Desligue o fogo.
Em uma travessa grande, disponha uma camada de batata. Espalhe por cima o refogado de bacalhau e cebola. Acrescente a azeitona e regue com 2 colheres de sopa de azeite. Finalize acomodando os ovos cozidos. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos, apenas para dourar levemente e integrar os sabores. Retire do forno e salpique a salsa. Sirva em seguida.
Peixe
Molho de tomate
Peixe
Aqueça uma frigideira média em fogo médio. Depois, adicione o azeite. Tempere os lombos de bacalhau com sal e pimenta-do-reino moída. Sele os lombos por 2 minutos de cada lado na frigideira, apenas para firmar levemente a superfície. Retire do fogo e reserve.
Molho de tomate
Na mesma frigideira do peixe, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue por 4 minutos. Adicione o alho e misture por 30 segundos. Junte a cenoura e refogue por mais 3 minutos. Adicione o molho de tomate, o sal, a pimenta-do-reino e o tomilho. Misture bem e cozinhe em fogo baixo por 5 minutos. Desligue o fogo.
Em uma travessa, espalhe uma camada de molho no fundo. Disponha os lombos de bacalhau sobre o molho. Cubra os lombos com o restante do molho de tomate. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, até o molho reduzir levemente e o bacalhau ficar macio. Retire do forno e finalize com salsa picada. Sirva em seguida.
Peixe
Aqueça uma frigideira grande em fogo médio. Depois, tempere o bacalhau com sal e pimenta-do-reino. Em seguida, derreta 1 colher de sopa de manteiga na frigideira. Sele o bacalhau por 2 minutos de cada lado. Retire e reserve.
Na mesma frigideira do peixe, derreta o restante da manteiga. Acrescente tomilho, alecrim, alho, suco e raspas de limão-siciliano. Misture por 1 minuto em fogo baixo. Em uma assadeira, coloque o bacalhau. Regue com a manteiga de ervas. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 15 minutos, apenas para finalizar o cozimento. Salpique salsinha e sirva.
