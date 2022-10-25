25 de outubro é o Dia do Macarrão: veja receitas para comemorar

O Dia do Macarrão, ou Dia Mundial da Massa, é comemorado no dia 25 de outubro. A data foi instituída em 1995 durante o 1º Congresso de Pasta, em Roma, para celebrar o famoso alimento que virou um símbolo gastronômico da Itália e é amado no mundo inteiro.
Espaguete, talharim, fusilli, farfalle, penne, linguine, ravióli, lasanha...seja qual for o formato, não faltam receitas saborosas para usar a invenção siciliana. Escolhemos três delas para você comemorar com gosto! Veja a seguir.
NINHO DE MACARRÃO AO FORNO COM ATUM
Rendimento: 4 porções
Tempo médio de preparo: 75 minutos
Nível: fácil
Tempo médio de preparo: 75 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 1 colher (sopa) de azeite de oliva
- 4 dentes de alho picados
- 1 cebola média picada
- 2 embalagens de molho de tomate pronto
- 1 colher (chá) de sal
- Pimenta-do-reino a gosto
- 3 xícaras (chá) de água fervente
- 1 pacote de macarrão tipo talharim (massa com ovos)
- 1 lata de atum pedaços em óleo (escorrido)
- 2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado
- 5 colheres (sopa) de requeijão cremoso
- Queijo parmesão ralado para polvilhar
- Fonte: Coqueiro
MODO DE PREPARO:
- Preaqueça o forno em temperatura média (180°C).
- Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure levemente o alho e a cebola.
- Acrescente o molho de tomate, a água fervente e tempere com sal e pimenta-do-reino.
- Em uma tigela, adicione o atum pedaços em óleo, o cheiro-verde e o requeijão e misture delicadamente. Reserve.
- Em um refratário retangular médio, com bordas altas (27 x 16 cm), adicione duas conchas do molho de tomate reservado, o macarrão e recheie-os com a mistura de atum reservada.
- Cubra com o restante do molho garantindo com que toda a massa esteja coberta.
- Polvilhe o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido (180°C) e asse de 45 a 50 minutos ou até a massa ficar cozida. Sirva em seguida.
MACARRÃO DE COMITIVA
Rendimento: 3 porções
Tempo médio de preparo:
Nível: fácil
Tempo médio de preparo:
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- 1 colher (sopa) de banha de porco
- 1 colher (chá) de colorau
- 4 dentes de alho
- 1 cebola fatiada
- 200g de carne seca dessalgada e desfiada
- 30ml de suco de laranja
- 250g de macarrão de sêmola tipo espaguete 8 quebrado em pedaços pequenos
- 5 pimentas-de-cheiro
- Caldo de frango ou água até cobrir
- 1/2 xicara (chá) de cheiro-verde picado
- 1 colher (café) de sal
- Fonte: Galo
MODO DE PREPARO:
- Coloque em uma panela grande e rasa a banha do porco, o colorau, o alho e a cebola. Deixe refogar por três minutos.
- Acrescente a carne seca e regue com o suco de laranja. Em seguida, junte o macarrão quebrado, as pimentas-de-cheiro e o cheiro-verde.
- Cubra a massa com o caldo de frango ou água. Se precisar, tempere com o sal e deixe cozinhar em fogo baixo.
- Sirva ainda quente decorado com algumas folhas de salsa.
SALADA DE MACARRÃO AO PESTO DE RÚCULA
Rendimento: 10 porções
Tempo médio de preparo: 15 minutos
Nível: fácil
Tempo médio de preparo: 15 minutos
Nível: fácil
INGREDIENTES:
- Salada:
- Meio pacote de macarrão tipo penne cozido 250g
- 1 xícara (chá) de salsão em tiras
- 2 cenouras raladas no ralo grosso
- 2 pepinos em tiras finas
- 1 pimentão vermelho em tiras finas
- Molho:
- Meio maço de rúcula baby
- 1 pote de iogurte natural desnatado
- 1 colher (chá) de sal
- 1 dente de alho pequeno
- 5 azeitonas verdes sem caroço
- Fonte: Nestlé
MODO DE PREPARO:
- Em um recipiente, misture todos os ingredientes da salada. Reserve.
- Agora, vamos ao preparo do molho: em um liquidificador, bata metade da rúcula com o iogurte, o sal, o alho e as azeitonas, até ficar homogêneo. Reserve.
- Envolva a salada com o molho, decore com a rúcula restante e sirva em seguida.