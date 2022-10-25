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Mão na massa

25 de outubro é o Dia do Macarrão: veja receitas para comemorar

Ninho de macarrão ao forno com atum, macarrão de comitiva e salada de penne com legumes e pesto de rúcula são as dicas de HZ
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 25 de Outubro de 2022 às 06:00

O Dia do Macarrão, ou Dia Mundial da Massa, é comemorado no dia 25 de outubro. A data foi instituída em 1995 durante o 1º Congresso de Pasta, em Roma, para celebrar o famoso alimento que virou um símbolo gastronômico da Itália e é amado no mundo inteiro. 
Espaguete, talharim, fusilli, farfalle, penne, linguine, ravióli, lasanha...seja qual for o formato, não faltam receitas saborosas para usar a invenção siciliana. Escolhemos três delas para você comemorar com gosto! Veja a seguir.

NINHO DE MACARRÃO AO FORNO COM ATUM

Rendimento: 4 porções
Tempo médio de preparo: 75 minutos
Nível: fácil
Ninho de macarrão ao forno com atum
Ninho de macarrão com atum vai ao forno com molho de tomate Crédito: Coqueiro/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • 1 colher (sopa) de azeite de oliva
  • 4 dentes de alho picados
  • 1 cebola média picada
  • 2 embalagens de molho de tomate pronto
  • 1 colher (chá) de sal
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • 3 xícaras (chá) de água fervente
  • 1 pacote de macarrão tipo talharim (massa com ovos)
  • 1 lata de atum pedaços em óleo (escorrido)
  • 2 colheres (sopa) de cheiro-verde picado
  • 5 colheres (sopa) de requeijão cremoso
  • Queijo parmesão ralado para polvilhar
  • Fonte: Coqueiro
MODO DE PREPARO:
  1. Preaqueça o forno em temperatura média (180°C). 
  2. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure levemente o alho e a cebola. 
  3. Acrescente o molho de tomate, a água fervente e tempere com sal e pimenta-do-reino. 
  4. Em uma tigela, adicione o atum pedaços em óleo, o cheiro-verde e o requeijão e misture delicadamente. Reserve.
  5. Em um refratário retangular médio, com bordas altas (27 x 16 cm), adicione duas conchas do molho de tomate reservado, o macarrão e recheie-os com a mistura de atum reservada.
  6. Cubra com o restante do molho garantindo com que toda a massa esteja coberta.
  7. Polvilhe o queijo parmesão e leve ao forno preaquecido (180°C) e asse de 45 a 50 minutos ou até a massa ficar cozida. Sirva em seguida.

MACARRÃO DE COMITIVA

Rendimento: 3 porções
Tempo médio de preparo:
Nível: fácil
Macarrão de comitiva
Macarrão de comitiva: receita pantaneira leva suco de laranja Crédito: Galo/Divulgação
INGREDIENTES: 
  • 1 colher (sopa) de banha de porco
  • 1 colher (chá) de colorau
  • 4 dentes de alho
  • 1 cebola fatiada
  • 200g de carne seca dessalgada e desfiada
  • 30ml de suco de laranja
  • 250g de macarrão de sêmola tipo espaguete 8 quebrado em pedaços pequenos
  • 5 pimentas-de-cheiro
  • Caldo de frango ou água até cobrir
  • 1/2 xicara (chá) de cheiro-verde picado
  • 1 colher (café) de sal
  • Fonte: Galo
MODO DE PREPARO:
  1. Coloque em uma panela grande e rasa a banha do porco, o colorau, o alho e a cebola. Deixe refogar por três minutos.
  2. Acrescente a carne seca e regue com o suco de laranja. Em seguida, junte o macarrão quebrado, as pimentas-de-cheiro e o cheiro-verde.
  3. Cubra a massa com o caldo de frango ou água. Se precisar, tempere com o sal e deixe cozinhar em fogo baixo.
  4. Sirva ainda quente decorado com algumas folhas de salsa.

SALADA DE MACARRÃO AO PESTO DE RÚCULA

Rendimento: 10 porções
Tempo médio de preparo: 15 minutos
Nível: fácil
Salada de macarrão com pesto de rúcula
A salada de penne com pesto de rúcula é refrescante Crédito: Nestlé/Divulgação
INGREDIENTES:
  • Salada:
  • Meio pacote de macarrão tipo penne cozido 250g
  • 1 xícara (chá) de salsão em tiras
  • 2 cenouras raladas no ralo grosso
  • 2 pepinos em tiras finas
  • 1 pimentão vermelho em tiras finas
  • Molho:
  • Meio maço de rúcula baby
  • 1 pote de iogurte natural desnatado
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1 dente de alho pequeno
  • 5 azeitonas verdes sem caroço
  • Fonte: Nestlé
MODO DE PREPARO:
  1. Em um recipiente, misture todos os ingredientes da salada. Reserve.
  2. Agora, vamos ao preparo do molho: em um liquidificador, bata metade da rúcula com o iogurte, o sal, o alho e as azeitonas, até ficar homogêneo. Reserve.
  3. Envolva a salada com o molho, decore com a rúcula restante e sirva em seguida.

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