2° Prêmio HZ Gastrô chega à reta final com recorde de votos; participe

Prêmio HZ Gastrô tem 57 estabelecimentos finalistas em sua segunda edição. Crédito: Arte/A Gazeta

A votação para eleger os melhores restaurantes do Espírito Santo no 2º Prêmio HZ Gastrô, que será entregue no Fest Gastronomia, termina neste domingo, 13 de outubro, às 23h59.



A enquete para escolher os vencedores em 13 categorias (participe no final desta matéria) já ultrapassou a marca de 48 mil votos, um recorde desde que a premiação foi criada.

Na primeira edição do HZ Gastrô, o total de votos recebidos foi 20.064, em um período de 30 dias. Neste ano, a participação do público em 22 dias de votação (desde o início, em 20/09, até a tarde desta sexta-feira, 11 de outubro) já caminha para os 50 mil votos.

Para participar da enquete e ajudar a eleger os endereços campeões da boa mesa capixaba, você pode votar quantas vezes quiser, escolhendo o seu estabelecimento favorito entre os cinco finalistas de cada categoria. São elas:

ALMOÇO EXECUTIVO (nova) CAFETERIA

CARNE

COZINHA AUTORAL

COZINHA BRASILEIRA

COZINHA ITALIANA (nova)

COZINHA ORIENTAL (nova)

DOCERIA

FEIJOADA

HAMBÚRGUER

MOQUECA

SORVETERIA (nova)

PIZZA



O resultado será divulgado no dia 18 de outubro (próxima sexta), aqui, no HZ, e a entrega de troféus aos ganhadores acontecerá no dia 14/11, durante a abertura do Fest Gastronomia, megaevento de A Gazeta com shows de Leoni, Baile do Simonal e Blitz, entre outras atrações, no Clube Álvares Cabral, em Vitória.

PERSONALIDADE GASTRONÔMICA

Além de premiar restaurantes, cafeterias, lanchonetes e docerias, o HZ Gastrô vai homenagear com um troféu especial a personalidade gastronômica do ano. Esse profissional será escolhido pela coordenação do premiação.

Na primeira edição do prêmio, a homenagem foi feita à chef e professora Isaura Caliari.

VOTE CLICANDO NO FORMULÁRIO ABAIXO:

Regulamento do Prêmio HZ Gastrô 2024 Criado pela Rede Gazeta, o Prêmio HZ Gastrô vai eleger os melhores restaurantes, cafés e docerias do Espírito Santo por meio do voto popular. A premiação acontece no primeiro dia do evento Fest Gastronomia 2024, marcado para 14, 15 e 16 de novembro, no Clube Álvares Cabral, em Vitória. Visualizar Baixar

Este vídeo pode te interessar

A Gazeta integra o Saiba mais