18 de maio é o Dia da Coxinha! Veja 5 opções para aproveitar

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DELIVERY NO FIM DE SEMANA

Criada no Norte do Estado, a Annando Coxinharia prepara coxinhas salgadas, como a Nordestina (carne seca, purê de aipim, catupiry e provolone) e a Costela ao Barbecue, e oferece a possibilidade de personalizar coxinhas doces. Nessa opção, o cliente escolhe o recheio e o empanamento. Atualmente, a loja trabalha somente com entregas, em Vitória, Cariacica e Vila Velha, de sexta a domingo. Pedidos via Goomer. Mais informações: (27) 99637-3811. FOTO: Tasty Click

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SÍMBOLO GASTRONÔMICO

A lanchonete Juninho Pão de Queijo, apesar do nome, sempre teve as coxinhas como protagonistas. Recheadas de frango ou de camarão, com queijo cremoso, elas são um símbolo gastronômico de Vitória. A família Chen está no comando da casa desde 1980 e não abre mão da qualidade para manter suas coxinhas entre as mais queridas da Capital. Rua Eugenílio Ramos, 44, Jardim da Penha. (27) 3225-5635. FOTO: Fabio Machado

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RODA GIGANTE E VARAL

Já pensou em pedir uma roda gigante de coxinhas? E que tal um varal com várias delas penduradas? Essas duas formas criativas de servir o salgado são uma exclusividade da Kafua Coxinha. Para consumir no local, a roda (foto) vem com oito coxinhas e custa R$ 44. Já o varal, que é lançamento, pode vir com oito (R$ 44) ou com dez unidades (R$ 55). O funcionamento é de quinta a terça, das 15h às 22h, e a casa também trabalha com delivery. Rua Copo de Leite, 279, Novo México, Vila Velha. (27) 99921-5369. FOTO: Adessandro Reis

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PROMOÇÃO DE CAIXINHAS

Com 35 lojas no Espírito Santo, Minas Gerais e Bahia, a franquia Zé Coxinha é uma fenômeno genuinamente capixaba. A empresa produz uma média de 7.500 toneladas por mês apenas desse salgado (há outras variedades no cardápio). Nesta quarta (18), Dia Nacional da Coxinha, na compra de uma caixinha de coxinhas, o cliente ganha outra igual. A promoção é válida nas seguintes lojas: Serra (Barcelona, Laranjeiras, José de Anchieta e Porto Canoa), Vitória (Jardim da Penha, Goiabeiras e Shopping Vitória), Vila Velha (Champagnat), Cachoeiro e São Mateus. Mais informações: @zecoxinhaoficial (Instagram). FOTO: Zé Coxinha/Divulgação

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CROCANTES E SEM MASSA