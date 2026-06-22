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Gastronomia

10 sopas e cremes detox para a segunda-feira

Aprenda a preparar receitas deliciosas e fáceis para melhorar o funcionamento do organismo
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 22 de Junho de 2026 às 19:55

Creme verde detox (Imagem: Erhan Inga | Shutterstock)
Creme verde detox Crédito: Imagem: Erhan Inga | Shutterstock
As sopas e os cremes detox são opções saudáveis e saborosas para quem deseja melhorar a saúde de forma equilibrada. Preparados com ingredientes naturais e frescos, como legumes, verduras e especiarias, esses pratos ajudam a eliminar toxinas do organismo e a fortalecer o sistema imunológico. Além disso, são ricos em fibras, vitaminas e antioxidantes, que contribuem para o bom funcionamento do corpo e ajudam na digestão.
Abaixo, confira 10 sopas e cremes detox para a segunda-feira!

1. Creme verde detox

Ingredientes

  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 abobrinha cortada em cubos
  • 2 xícaras de chá de espinafre
  • 1 xícara de chá de floretes de brócolis picados
  • 4 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
  • Suco de 1 limão
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente a abobrinha, o espinafre e os floretes de brócolis e refogue até murcharem. Junte o caldo de legumes e cozinhe até levantar fervura. Reduza o fogo e cozinhe por cerca de 15 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e transfira a sopa para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e disponha novamente na panela. Tempere com suco de limão, cheiro-verde, sal e pimenta-do-reino. Leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com folhas de espinafre e sementes de abóbora.

2. Sopa detox de beterraba com batata-doce

Ingredientes

  • 3 beterrabas descascadas e cortadas em cubos
  • 1batata-doce descascada e cortada em cubos
  • 1 cebola descascada e picada
  • 6 folhas de repolho fatiadas
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Água

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque as beterrabas, a batata-doce, a cebola e o sal e cubra com água. Leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos após iniciar a pressão. Desligue o fogo. Aguarde a pressão sair, abra a panela e adicione as folhas de repolho, a pimenta-do-reino, o suco de limão e o azeite de oliva. Leve ao fogo médio, com a panela destampada, e cozinhe por 10 minutos. Sirva em seguida.

3. Creme detox de couve com maçã-verde e gengibre

Ingredientes

  • 600 g de couve cortada em tiras e sem o talo
  • 2 maçãs-verdes picadas e sem sementes
  • 1 colher de sopa de gengibre ralado
  • 1 batata descascada e cortada em cubos
  • 1 cebola-roxa descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e amassado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de sopa de vinagre de maçã
  • Suco de 1 limão
  • 2 l de caldo de legumes caseiro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola-roxa, o alho e o gengibre e doure. Acrescente a couve, as maçãs-verdes, a batata, o vinagre de maçã e o suco de limão e cozinhe por 5 minutos. Junte o caldo de legumes, o sal e a pimenta-do-reino e cozinhe por 20 minutos. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e disponha novamente na panela. Leve ao fogo médio para aquecer e sirva em seguida.

4. Creme detox de tomate com gengibre

Ingredientes

  • 6 tomates picados grosseiramente
  • 1 pedaço de gengibre fresco ralado
  • 1 dente de alho picado
  • 1/2 cebola picada
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 xícara de chá de caldo de legumes caseiro
  • Suco de 1/2 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Folhas de manjericão para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Adicione o alho e o gengibre e refogue por mais 1 minuto. Adicione os tomates e refogue por 5 minutos. Acrescente o caldo de legumes. Deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 15 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e bata tudo no liquidificador até obter um creme liso. Volte à panela, ajuste o sal, adicione o suco de limão e aqueça em fogo baixo. Finalize com as folhas de manjericão e sirva em seguida.
Sopa detox de couve-flor (Imagem: DoreenB Photography | Shutterstock)
Sopa detox de couve-flor Crédito: Imagem: DoreenB Photography | Shutterstock

5. Sopa detox de couve-flor

Ingredientes

  • 1 couve-flor em floretes
  • 1 cenoura descascada e cortada em cubos
  • 1 batata descascada e cortada em cubos
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 l de caldo de legumes caseiro
  • 2 colheres de sopa de salsa picada
  • 2 colheres de sopa de cebolinha picada

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente a cenoura e a batata e refogue por 5 minutos. Junte os floretes de couve-flor e o caldo de legumes e cozinhe por 20 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione a salsa e a cebolinha e misture. Sirva em seguida.

6. Creme detox de pepino com alho japonês e inhame

Ingredientes

  • 2 pepinos descascados e picados
  • 1 xícara de chá de alho japonês picado
  • 1 inhame descascado e cortado em cubos
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 l de caldo de legumes caseiro
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o inhame e refogue por 5 minutos. Junte os pepinos, o alho japonês e o caldo de legumes. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Cozinhe até que o inhame esteja bem macio. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea. Disponha novamente na panela e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.

7. Sopa detox de lentilha com cúrcuma e cominho

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de lentilha
  • 1/2 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 cenoura picada
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • 1 colher de chá de cúrcuma
  • 1 colher de chá de cominho em pó
  • 1 folha de louro
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 1 l de água
  • Coentro picado e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho até dourarem levemente. Acrescente a cenoura e o molho de tomate e cozinhe por 3 minutos. Junte a cúrcuma, o cominho e a folha de louro. Misture bem. Adicione a lentilha e a água. Cozinhe em fogo médio por 30 minutos, ou até que a lentilha esteja macia. Retire a folha de louro. Acerte o sal, finalize com coentro e sirva em seguida.
Creme detox de abóbora com gengibre (Imagem: Best Food Photos | Shutterstock)
Creme detox de abóbora com gengibre Crédito: Imagem: Best Food Photos | Shutterstock

8. Creme detox de abóbora com gengibre

Ingredientes

  • 1 abóbora descascada e cortada em cubos
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 1 colher de sopa de gengibre ralado
  • 4 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
  • Sal, pimenta-do-reino moída, coentro picado e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o gengibre e doure. Acrescente a abóbora e o caldo de legumes e cozinhe até a abóbora ficar macia. Desligue o fogo, espere amornar e transfira para um liquidificador. Bata até obter uma consistência homogênea e disponha novamente na panela. Tempere com sal, pimenta-do-reino e coentro e leve ao fogo médio para aquecer. Sirva em seguida.

9. Sopa detox de cenoura, abobrinha e aipo

Ingredientes

  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e picados
  • 2 cenourasdescascadas e cortadas em rodelas
  • 2 talos de aipo picados
  • 1 abobrinha cortada em cubos
  • 4 xícaras de chá de caldo de legumes caseiro
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Suco de 1 limão
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente as cenouras, o aipo e a abobrinha e refogue por 5 minutos. Junte o caldo de legumes e cozinhe até levantar fervura. Reduza o fogo e cozinhe por mais 20 minutos. Tempere com suco de limão, sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.

10. Sopa detox de frango com limão

Ingredientes

  • 1 peito de frango
  • 1/2 xícara de chá de cenoura descascada e picada
  • 1/2 xícara de chá de cebola descascada e picada
  • 1 dente de alho descascado e picado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/3 de xícara de chá de arroz
  • Suco de 1 limão
  • 1,2 l de água
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o peito de frango e deixe selar por alguns minutos, virando para dourar todos os lados. Junte a cenoura e a água. Tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 25 minutos.
Retire o frango da panela, desfie com um garfo e devolva à sopa. Junte o arroz e cozinhe até ficar  al dente . Desligue o fogo e tempere com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Sirva em seguida.

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