O que é a teoria 80/20 citada na série 'Adolescência', número 1 da Netflix?

Owen Cooper em cena da série 'Adolescência' Crédito: Courtesy of Netflix

A série " Adolescência ", a mais vista do momento na Netflix, trouxe à tona um tema que preocupa cada vez mais pais e professores: a "manosfera", uma rede digital que prega ódio às mulheres.

'INCEL' e teoria do '80/20'

Na série, um policial percebe que não entende o vocabulário utilizado pelos adolescentes que investiga. É seu filho quem lhe apresenta termos como "incel" -celibatários involuntários, os homens que culpam as mulheres por seu fracasso sexual.

Ele também aprende o significado de emojis usados pelos adolescentes. Alguns exemplos são a figura de comprimido, símbolo dos "red pill" (referência à pílula que revela a verdade em "Matrix"), e o emoji de "100" -referência à teoria 80/20.

Teoria tem origem na economia . Também conhecida como Princípio de Pareto, a teoria 80/20 descreve um padrão observado no século 19 pelo italiano Vilfredo Pareto: segundo ele, na época, 20% dos italianos detinham 80% da riqueza. Com o tempo, percebeu-se que essa mesma distribuição se repetia em outros países e até em outras áreas: por exemplo, no comércio costuma dizer-se que 80% da renda vem de 20% dos clientes. O princípio, então, passou a descrever qualquer cenário em que 80% dos efeitos vêm de 20% das causas.

Ignorando que mulheres não são um bem a ser adquirido, os influenciadores incel aplicaram o conceito aos relacionamentos. Segundo essa ideologia, 80% das mulheres só se interessam por 20% dos homens -fração da qual os celibatários involuntários acreditam não fazerem parte. Os adeptos dessa filosofia, então, voltam seu ressentimento contra as mulheres (e não contra os homens que, segundo eles, detêm a maior parte da atenção feminina).