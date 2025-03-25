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Série

'Adolescência': por que participação de Brad Pitt na série está sendo criticada?

Ator é produtor executivo da obra, mas já foi acusado de violência contra a ex-esposa e os próprios filhos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 25 de Março de 2025 às 10:36

'Adolescência': Owen Miller interpreta o protagonista Jamie Miller na série da Netflix
'Adolescência': Owen Miller interpreta o protagonista Jamie Miller na série da Netflix Crédito: Netflix/Divulgação
A série Adolescência, da Netflix, é o novo fenômeno da plataforma de streaming ao redor do mundo. Ao abordar temas como parentalidade, ódio online e machismo, a minissérie vem angariando críticas positivas do público e da imprensa especializada. Há, no entanto, uma questão que vem sendo criticada por alguns fãs nas redes sociais - o envolvimento do ator Brad Pitt na produção.
O astro de Hollywood não aparece na frente das câmeras, mas é creditado como um dos produtores executivos do projeto. Ao longo da última década, Pitt vem apostando na carreira de produtor cinematográfico. Ele é dono da Plan B Entertainment e entre seus principais trabalhos estão 12 Anos de Escravidão, Guerra Mundial Z e A Grande Aposta. O problema apontado por parte dos fãs é o passado conturbado do ator em relação à violência contra mulheres e à paternidade.
Em 2016, Brad Pitt e Angelina Jolie tiveram uma briga feia em um avião particular em um voo entre a França e os Estados Unidos. À época, os dois eram casados. A informação do confronto foi divulgada pela revista norte-americana Rolling Stone.
Segundo a publicação, o ator teria sacudido e empurrado a atriz após uma discussão, assustando também aos seus filhos. Quando uma das crianças tentou intervir, Pitt teria partido para cima dos próprios filhos. Angelina conseguiu segurar o marido, mas os danos à relação já haviam sido feitos. Apesar de não ter prestado queixa na polícia, a atriz pediu o divórcio pouco tempo após o incidente.
Os fãs da série questionam como alguém envolvido em tais polêmicas pode ser o responsável pela produção de uma série que aborda, justamente, temáticas como machismo, violência contra mulheres e as dificuldades da parentalidade. Ao longo de quatro episódios, a produção britânica conta a história de um garoto de 13 anos acusado de assassinar uma colega de escola.
"Brad Pitt ser o produtor executivo de Adolescência mostra como a misoginia e a violência contra as mulheres são vistas como algo aceitável ?? na sociedade", escreveu uma fã da série no X, o antigo Twitter. "O mesmo homem que estrangulou os próprios filhos num avião e abusou de Angelina vai ganhar dinheiro com meninos que odeiam mulheres. Que decepção", finalizou.

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