Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Streaming

Das atuais às clássicas: confira as principais sitcoms e onde assistir

Essas comédias são ótimas opções para fugir da rotina e dar boas risadas no conforto de casa
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 23 de Março de 2025 às 12:00

série “Brooklyn Nine-Nine”
Série “Brooklyn Nine-Nine” Crédito: Reprodução FOX/NBC
Após anos de domínio de superproduções e dramas pesados, as sitcoms - comédias situacionais - estão reconquistando espaço no gosto do público. Clássicos do gênero seguem entre os mais assistidos nas plataformas de streaming, enquanto novas produções vêm conquistando uma legião de fãs. No Brasil, a tendência também ganha força, com séries nacionais apostando na fórmula do humor cotidiano.

O que explica a volta das sitcoms?

O retorno do formato pode ser explicado por uma combinação de fatores. A nostalgia é um dos principais impulsionadores, já que produções como 'Friends' e 'The Office' continuam entre as mais vistas no streaming, décadas após suas estreias. Além disso, o desgaste de tramas densas e narrativas complexas tem levado o público a buscar entretenimento mais leve e acessível.
Outro fator determinante é o impacto das redes sociais. Trechos icônicos de sitcoms se tornam memes, viralizam no TikTok e Instagram e despertam o interesse de novas gerações. Cenas clássicas de 'How I Met Your Mother' e 'Brooklyn Nine-Nine', por exemplo, frequentemente circulam em vídeos curtos, ampliando ainda mais seu alcance.

As novas sitcoms que estão conquistando o público

Enquanto os clássicos seguem fortes, novas produções estão garantindo seu espaço. Entre as principais sitcoms modernas disponíveis no Brasil, destacam-se:
Série Abbott Elementary
Série Abbott Elementary Crédito: Disney / Gilles Mingasson
  • Abbott Elementary (Star+) – Inspirada no formato de The Office, acompanha o cotidiano de professores em uma escola pública americana, misturando humor e crítica social. A série tem sido elogiada pela abordagem leve e pelo carisma do elenco.

  • Brooklyn Nine-Nine (Netflix, Prime Video) – Série policial que mistura ação e comédia, com personagens icônicos e roteiros afiados.

  • Superstore (Netflix) – Comédia sobre o dia a dia caótico dos funcionários de uma grande loja de departamentos.

  • Ted Lasso (Apple TV+) – Um dos maiores sucessos da Apple TV+, a série mostra um técnico de futebol americano que assume um time inglês, combinando humor e emoção.

  • Unbreakable Kimmy Schmidt (Netflix) – Criada por Tina Fey, acompanha uma mulher otimista tentando reconstruir sua vida após anos presa em um bunker.

Sitcoms brasileiras ganham espaço no streaming

O Brasil também tem apostado no gênero, com produções nacionais disponíveis nas plataformas digitais. Algumas das mais conhecidas são:
Série 'Vai que Cola'
Série 'Vai que Cola' Crédito: Juliana Coutinho / Multishow
  • Vai Que Cola (Globoplay, Multishow, Prime Video) – Comédia de grande sucesso que acompanha a rotina de moradores de uma pensão no Rio de Janeiro.

  • Os Roni (Globoplay, Multishow) – Estrelada por Whindersson Nunes e Tirullipa, traz um humor regional que conquistou o público.

  • Aí Eu Vi Vantagem (Prime Video) – Comédia estrelada por Rafael Infante, com situações hilárias inspiradas no cotidiano.

  • Ninguém Tá Olhando (Netflix) – Produção original brasileira que mistura sitcom com fantasia, acompanhando um grupo de anjos da guarda em uma rotina burocrática e bem-humorada.

Os clássicos que continuam em alta

Mesmo com tantas novidades, algumas sitcoms nunca saem de moda. Entre os títulos que continuam entre os mais assistidos no Brasil estão:
Imagem Edicase Brasil
Ainda que Friends seja uma série singular, existem muitas opções parecidas que podem te cativar  Crédito: Reprodução Digital | Warner Bros Pictures
  • Friends (Netflix, Max, Prime Video) – O fenômeno dos anos 90 segue popular entre todas as gerações.

  • The Office (US) (Netflix, Prime Video, HBO Max) – O ambiente corporativo mais caótico e engraçado da TV.

  • How I Met Your Mother (Netflix, Prime Video) – A jornada de Ted Mosby e seus amigos em busca do amor.

  • Modern Family (Star+) – A premiada comédia sobre diferentes dinâmicas familiares.

  • Two and a Half Men (Prime Video) – Clássico sobre a relação entre dois irmãos e um sobrinho.
Com a força do streaming e a demanda por entretenimento leve, as sitcoms parecem ter vida longa. O gênero, que já foi considerado saturado, mostra que ainda tem espaço garantido no coração do público.

Veja Também

Ator de “Friends” aponta racismo nos bastidores: “Ambiente tóxico”

5 séries curtas para maratonar na Netflix

12 nomes de personagens da série The Office para cachorro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Netflix Streaming Série Agfinde
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclista morre após ser atingido por moto em São Mateus
Carro capotou após colisão com caminhão
Jovem de 22 anos morre após bater em caminhão e capotar na Leste-Oeste
Neymar, jogador do Santos
Neymar quebra tabu físico, mas volta a deixar Vila criticado e sob polêmica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados