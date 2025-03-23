Das atuais às clássicas: confira as principais sitcoms e onde assistir

Série “Brooklyn Nine-Nine” Crédito: Reprodução FOX/NBC

Após anos de domínio de superproduções e dramas pesados, as sitcoms - comédias situacionais - estão reconquistando espaço no gosto do público. Clássicos do gênero seguem entre os mais assistidos nas plataformas de streaming, enquanto novas produções vêm conquistando uma legião de fãs. No Brasil, a tendência também ganha força, com séries nacionais apostando na fórmula do humor cotidiano.

O que explica a volta das sitcoms?

O retorno do formato pode ser explicado por uma combinação de fatores. A nostalgia é um dos principais impulsionadores, já que produções como 'Friends' e 'The Office' continuam entre as mais vistas no streaming, décadas após suas estreias. Além disso, o desgaste de tramas densas e narrativas complexas tem levado o público a buscar entretenimento mais leve e acessível.

Outro fator determinante é o impacto das redes sociais. Trechos icônicos de sitcoms se tornam memes, viralizam no TikTok e Instagram e despertam o interesse de novas gerações. Cenas clássicas de 'How I Met Your Mother' e 'Brooklyn Nine-Nine', por exemplo, frequentemente circulam em vídeos curtos, ampliando ainda mais seu alcance.

As novas sitcoms que estão conquistando o público

Enquanto os clássicos seguem fortes, novas produções estão garantindo seu espaço. Entre as principais sitcoms modernas disponíveis no Brasil, destacam-se:

Série Abbott Elementary Crédito: Disney / Gilles Mingasson

Abbott Elementary (Star+) – Inspirada no formato de The Office, acompanha o cotidiano de professores em uma escola pública americana, misturando humor e crítica social. A série tem sido elogiada pela abordagem leve e pelo carisma do elenco.





– Inspirada no formato de The Office, acompanha o cotidiano de professores em uma escola pública americana, misturando humor e crítica social. A série tem sido elogiada pela abordagem leve e pelo carisma do elenco. Brooklyn Nine-Nine (Netflix, Prime Video) – Série policial que mistura ação e comédia, com personagens icônicos e roteiros afiados.





– Série policial que mistura ação e comédia, com personagens icônicos e roteiros afiados. Superstore (Netflix) – Comédia sobre o dia a dia caótico dos funcionários de uma grande loja de departamentos.





– Comédia sobre o dia a dia caótico dos funcionários de uma grande loja de departamentos. Ted Lasso (Apple TV+) – Um dos maiores sucessos da Apple TV+, a série mostra um técnico de futebol americano que assume um time inglês, combinando humor e emoção.





– Um dos maiores sucessos da Apple TV+, a série mostra um técnico de futebol americano que assume um time inglês, combinando humor e emoção. Unbreakable Kimmy Schmidt (Netflix) – Criada por Tina Fey, acompanha uma mulher otimista tentando reconstruir sua vida após anos presa em um bunker.

Sitcoms brasileiras ganham espaço no streaming

O Brasil também tem apostado no gênero, com produções nacionais disponíveis nas plataformas digitais. Algumas das mais conhecidas são:

Série 'Vai que Cola' Crédito: Juliana Coutinho / Multishow

Vai Que Cola (Globoplay, Multishow, Prime Video) – Comédia de grande sucesso que acompanha a rotina de moradores de uma pensão no Rio de Janeiro.





– Comédia de grande sucesso que acompanha a rotina de moradores de uma pensão no Rio de Janeiro. Os Roni (Globoplay, Multishow) – Estrelada por Whindersson Nunes e Tirullipa, traz um humor regional que conquistou o público.





– Estrelada por Whindersson Nunes e Tirullipa, traz um humor regional que conquistou o público. Aí Eu Vi Vantagem (Prime Video) – Comédia estrelada por Rafael Infante, com situações hilárias inspiradas no cotidiano.





– Comédia estrelada por Rafael Infante, com situações hilárias inspiradas no cotidiano. Ninguém Tá Olhando (Netflix) – Produção original brasileira que mistura sitcom com fantasia, acompanhando um grupo de anjos da guarda em uma rotina burocrática e bem-humorada.

Os clássicos que continuam em alta

Mesmo com tantas novidades, algumas sitcoms nunca saem de moda. Entre os títulos que continuam entre os mais assistidos no Brasil estão:

Ainda que Friends seja uma série singular, existem muitas opções parecidas que podem te cativar Crédito: Reprodução Digital | Warner Bros Pictures

Friends (Netflix, Max, Prime Video) – O fenômeno dos anos 90 segue popular entre todas as gerações.





– O fenômeno dos anos 90 segue popular entre todas as gerações. The Office (US) (Netflix, Prime Video, HBO Max) – O ambiente corporativo mais caótico e engraçado da TV.





– O ambiente corporativo mais caótico e engraçado da TV. How I Met Your Mother (Netflix, Prime Video) – A jornada de Ted Mosby e seus amigos em busca do amor.





– A jornada de Ted Mosby e seus amigos em busca do amor. Modern Family (Star+) – A premiada comédia sobre diferentes dinâmicas familiares.





– A premiada comédia sobre diferentes dinâmicas familiares. Two and a Half Men (Prime Video) – Clássico sobre a relação entre dois irmãos e um sobrinho.