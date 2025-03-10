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Internacional

Ator de “Friends” aponta racismo nos bastidores: “Ambiente tóxico”

Steve Park denuncia falas discriminatórias nos bastidores de “Friends” e critica a normalização do racismo em Hollywood
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 10 de Março de 2025 às 16:50

O ator Stephen Park em cena na série 'Friends'
O ator Stephen Park em cena na série 'Friends' Crédito: Gary Null/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images
Steve Park, de 62 anos, revelou situações de racismo contra atores asiáticos nos bastidores de “Friends”. O ator fez participações especiais na segunda e na terceira temporada da famosa sitcom e, em entrevista ao podcast “Pod Meets World”, descreveu um ambiente hostil para profissionais amarelos.
Park, que é filho de imigrantes sul-coreanos, mencionou um episódio envolvendo James Hong, que também esteve em um dos episódios.
“Naquela época, eu senti que era um ambiente meio tóxico”, afirmou o ator. “James Hong era o ator que também estava no episódio comigo, e [o assistente de direção] estava chamando ele para o set e essencialmente dizendo: ‘Onde diabos está o cara oriental? Tragam o cara oriental’.”
Segundo Park, esse tipo de postura era comum na indústria cinematográfica da época.
“Isso é maior do que este programa. Não foi a primeira vez que isso aconteceu”, disse. “Isso era o normal em Hollywood em 1997, suponho que fosse. E ninguém sentiu a necessidade de corrigir isso ou dizer algo sobre isso. Então, esse é o comportamento normal.”
Atualmente, o ator integra o elenco de “Mickey 17”, novo filme de Bong Joon-ho, diretor vencedor do Oscar por “Parasita”. A produção acompanha uma expedição humana para colonizar o planeta gelado Niflheim, onde um colaborador é regenerado após a morte, mantendo a maior parte de suas memórias.

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