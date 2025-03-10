Ator de “Friends” aponta racismo nos bastidores: “Ambiente tóxico”

O ator Stephen Park em cena na série 'Friends' Crédito: Gary Null/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images

Steve Park, de 62 anos, revelou situações de racismo contra atores asiáticos nos bastidores de “Friends”. O ator fez participações especiais na segunda e na terceira temporada da famosa sitcom e, em entrevista ao podcast “Pod Meets World”, descreveu um ambiente hostil para profissionais amarelos.

Park, que é filho de imigrantes sul-coreanos, mencionou um episódio envolvendo James Hong, que também esteve em um dos episódios.

“Naquela época, eu senti que era um ambiente meio tóxico”, afirmou o ator. “James Hong era o ator que também estava no episódio comigo, e [o assistente de direção] estava chamando ele para o set e essencialmente dizendo: ‘Onde diabos está o cara oriental? Tragam o cara oriental’.”

Segundo Park, esse tipo de postura era comum na indústria cinematográfica da época.

“Isso é maior do que este programa. Não foi a primeira vez que isso aconteceu”, disse. “Isso era o normal em Hollywood em 1997, suponho que fosse. E ninguém sentiu a necessidade de corrigir isso ou dizer algo sobre isso. Então, esse é o comportamento normal.”