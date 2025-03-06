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5 séries curtas para maratonar na Netflix

Veja produções com histórias intrigantes que entregam emoção e cenas memoráveis
Portal Edicase

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Publicado em 06 de Março de 2025 às 17:00

A Netflix tem um catálogo repleto de produções que, em poucos episódios, entregam emoção, mistério e cenas memoráveis (Imagem: Hamara | Shutterstock)
A Netflix tem um catálogo repleto de produções que, em poucos episódios, entregam emoção, mistério e cenas memoráveis Crédito: Imagem: Hamara | Shutterstock
Nem sempre há tempo disponível para encarar séries longas, mas isso não significa abrir mão de boas histórias. A Netflix tem um catálogo repleto de produções que, em poucos episódios, entregam emoção, mistério e cenas memoráveis. Com elencos renomados, roteiros bem amarrados e tramas que surpreendem, elas garantem emoção na medida certa. Se você busca uma maratona rápida e marcante, confira esta lista especial!

1. Maniac (2018)

Em “Maniac”, um experimento farmacêutico leva dois estranhos a realidades surreais e inesperadas (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
Em “Maniac”, um experimento farmacêutico leva dois estranhos a realidades surreais e inesperadas Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix
Essa produção de ficção científica, dirigida por Cary Joji Fukunaga, acompanha Annie (Emma Stone) e Owen (Jonah Hill), dois estranhos que participam de um experimento farmacêutico revolucionário. O teste promete curar qualquer transtorno mental sem terapia, mas rapidamente se transforma em uma jornada surreal pela mente dos personagens. Com 10 episódios e uma mistura intrigante de drama, comédia e sci-fi , “Maniac” é uma série emocionalmente envolvente.

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2. Olhos que Condenam (2019)

Em “Olhos que Condenam”, a luta por justiça revela um dos casos mais chocantes do sistema judicial norte-americano (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
Em “Olhos que Condenam”, a luta por justiça revela um dos casos mais chocantes do sistema judicial norte-americano Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix
Dirigida por Ava DuVernay, essa minissérie dramática de quatro episódios conta a impactante história real dos “Cinco do Central Park”, um grupo de adolescentes negros injustamente condenados por um crime brutal em Nova York, em 1989. A narrativa acompanha os desdobramentos do caso, desde a investigação controversa até as injustiças do sistema judicial. Com atuações marcantes de Jharrel Jerome, Asante Blackk e Michael K. Williams, a série recebeu aclamação crítica e venceu o Emmy de Melhor Ator para Jerome.

3. A Vida e a História de Madam C.J. Walker (2020)

Em “A Vida e a História de Madam C.J. Walker”, conhecemos a trajetória inspiradora da primeira mulher negra milionária dos EUA (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
Em “A Vida e a História de Madam C.J. Walker”, conhecemos a trajetória inspiradora da primeira mulher negra milionária dos EUA Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix
A minissérie conta a inspiradora trajetória deSarah Breedlove, uma mulher negra que, no início do século XX, revolucionou a indústria da beleza e se tornou a primeira milionária autônoma dos Estados Unidos. Seu império de cosméticos voltado para o cabelo afro não apenas mudou sua vida, mas também impactou a comunidade negra da época, criando oportunidades de emprego e promovendo a autoestima de muitas mulheres.
ComOctavia Spencercomo protagonista e atuações deTiffany Haddish, Blair Underwood e Carmen Ejogo, a série combina drama histórico e representatividade. Comquatro episódios, a produção mergulha nos desafios de Madam C.J. Walker, sua rivalidade com outras empreendedoras do setor e os sacrifícios necessários para alcançar o sucesso.

4. Por Trás de Seus Olhos (2021)

“Por Trás de Seus Olhos” leva o espectador a um suspense psicológico intrigante (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
“Por Trás de Seus Olhos” leva o espectador a um suspense psicológico intrigante Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix
Baseada no livro de Sarah Pinborough, essa minissérie britânica de suspense psicológico acompanha Louise (Simona Brown), uma mãe solteira que começa um romance com seu chefe, David (Tom Bateman), e inesperadamente se torna amiga da esposa dele, Adele (Eve Hewson). Com apenas seis episódios, a trama se desenrola com reviravoltas surpreendentes e um desfecho que deixará você sem fôlego.

5. Treta (2023)

Em “Treta”, um simples incidente de trânsito desencadeia uma guerra pessoal sem limites (Imagem: Reprodução digital | Netflix)
Em “Treta”, um simples incidente de trânsito desencadeia uma guerra pessoal sem limites Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix
Esse drama intenso e provocativo, criado por Lee Sung Jin, conta a história de um desentendimento no trânsito que desencadeia uma rivalidade obsessiva entre Danny (Steven Yeun) e Amy (Ali Wong). O que começa como um incidente aparentemente banal se transforma em um conflito crescente que impacta profundamente suas vidas. Com apenas 10 episódios, “Treta” explora raiva, frustrações pessoais e as complexidades emocionais da vida moderna, sendo um sucesso entre público e crítica.

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