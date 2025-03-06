5 séries curtas para maratonar na Netflix

Nem sempre há tempo disponível para encarar séries longas, mas isso não significa abrir mão de boas histórias. A Netflix tem um catálogo repleto de produções que, em poucos episódios, entregam emoção, mistério e cenas memoráveis. Com elencos renomados, roteiros bem amarrados e tramas que surpreendem, elas garantem emoção na medida certa. Se você busca uma maratona rápida e marcante, confira esta lista especial!
1. Maniac (2018)
Essa produção de ficção científica, dirigida por Cary Joji Fukunaga, acompanha Annie (Emma Stone) e Owen (Jonah Hill), dois estranhos que participam de um experimento farmacêutico revolucionário. O teste promete curar qualquer transtorno mental sem terapia, mas rapidamente se transforma em uma jornada surreal pela mente dos personagens. Com 10 episódios e uma mistura intrigante de drama, comédia e sci-fi , “Maniac” é uma série emocionalmente envolvente.
2. Olhos que Condenam (2019)
Dirigida por Ava DuVernay, essa minissérie dramática de quatro episódios conta a impactante história real dos “Cinco do Central Park”, um grupo de adolescentes negros injustamente condenados por um crime brutal em Nova York, em 1989. A narrativa acompanha os desdobramentos do caso, desde a investigação controversa até as injustiças do sistema judicial. Com atuações marcantes de Jharrel Jerome, Asante Blackk e Michael K. Williams, a série recebeu aclamação crítica e venceu o Emmy de Melhor Ator para Jerome.
3. A Vida e a História de Madam C.J. Walker (2020)
A minissérie conta a inspiradora trajetória deSarah Breedlove, uma mulher negra que, no início do século XX, revolucionou a indústria da beleza e se tornou a primeira milionária autônoma dos Estados Unidos. Seu império de cosméticos voltado para o cabelo afro não apenas mudou sua vida, mas também impactou a comunidade negra da época, criando oportunidades de emprego e promovendo a autoestima de muitas mulheres.
ComOctavia Spencercomo protagonista e atuações deTiffany Haddish, Blair Underwood e Carmen Ejogo, a série combina drama histórico e representatividade. Comquatro episódios, a produção mergulha nos desafios de Madam C.J. Walker, sua rivalidade com outras empreendedoras do setor e os sacrifícios necessários para alcançar o sucesso.
4. Por Trás de Seus Olhos (2021)
Baseada no livro de Sarah Pinborough, essa minissérie britânica de suspense psicológico acompanha Louise (Simona Brown), uma mãe solteira que começa um romance com seu chefe, David (Tom Bateman), e inesperadamente se torna amiga da esposa dele, Adele (Eve Hewson). Com apenas seis episódios, a trama se desenrola com reviravoltas surpreendentes e um desfecho que deixará você sem fôlego.
5. Treta (2023)
Esse drama intenso e provocativo, criado por Lee Sung Jin, conta a história de um desentendimento no trânsito que desencadeia uma rivalidade obsessiva entre Danny (Steven Yeun) e Amy (Ali Wong). O que começa como um incidente aparentemente banal se transforma em um conflito crescente que impacta profundamente suas vidas. Com apenas 10 episódios, “Treta” explora raiva, frustrações pessoais e as complexidades emocionais da vida moderna, sendo um sucesso entre público e crítica.