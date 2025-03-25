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Veja como foi teste do protagonista de Adolescência que nunca tinha atuado

Produção que viralizou nas redes tem no centro ator de 15 anos que interpreta jovem acusado de matar uma colega de classe
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 25 de Março de 2025 às 09:43

Owen Cooper em cena da série 'Adolescência'
Owen Cooper em cena da série 'Adolescência' Crédito: Courtesy of Netflix
Owen Cooper, 15, protagonista de "Adolescência", série viral de Netflix, surpreendeu pela atuação na trama, apesar de esse ter sido seu primeiro trabalho como ator.
Cooper é novato na atuação e a Netflix divulgou o vídeo de como foi feito o teste de elenco com ele. Nas imagens, Owen aparece interpretando o personagem Jamie na cena em que ele é detido e levado para prestar depoimento na delegacia.
Netflix mesclou cenas do teste com cenas da série. No teste, Owen aparece com visual diferente, com cabelo grande, enquanto na gravação oficial ele está com os fios cortados.
Em outro momento, Cooper aparece assistindo ao próprio teste e brinca com seu cabelão. O artista e diz envergonhado pelo penteado de outrora.
Em "Adolescência", Owen interpreta o adolescente Jamie, de 13 anos, que é preso acusado de assassinato. A série, que se tornou um fenômeno mundial, tem levantado debates sobre as relações dos jovens com a internet e dos pais com seus filhos.
Owen Cooper tem recebido elogios pela atuação dramática que entrega. O ator, que até então nunca havia atuado, chamou a atenção da imprensa e dos telespectadores.

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