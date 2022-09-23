Tendalab: Silvero Pereira estreia Tributo a Belchior no ES

Silvero Pereira promete trazer emoção e encantar púclico em seu show. Crédito: Reprodução/Instagram

Após conquistar o coração do grande público na pele da travesti Elis Miranda, na novela “A Força do Querer” (2017), encher as telonas com sua atuação no longa-metragem “Bacurau” (2019) e firmar-se como um dos personagens mais queridos dos telespectadores de “Pantanal”, atualmente no ar na TV Globo, o ator Silvero Pereira está prestes a começar uma nova empreitada. Desta vez, sendo ele mesmo em cima do palco: estreia nesta sexta-feira (23) a turnê “Tributo a Belchior”, em que Silvero mostra seu talento como cantor, com um show que promete emocionar na 7ª edição do Festival TendaLab, no Parque da Prainha, em Vila Velha.

Esta é estreia da primeira turnê de Silvero como cantor, em um projeto que começou em terras capixabas, após um convite da produtora Lúcia Caus, que também produz o Festival de Cinema de Vitória. “Durante a pandemia, Lúcia me provocou para realizarmos o tributo a Belchior numa programação virtual do TendaLab. O resultado foi tão positivo que sentimos o desejo de levar o projeto adiante de forma presencial e aqui será a estreia dessa nova fase”, adianta Silvero.

Para realizar este primeiro show no ano passado, o ator montou a Banda Paralela, com a participação de três músicos capixabas. Silvero conta que seu primeiro contato com a banda e a preparação do show aconteceu em apenas um dia. “Eu não conhecia ninguém da banda, mas tudo fluiu de forma tão maravilhosa que já parecíamos íntimos. Agora temos a oportunidade de compartilhar essa intimidade com o público”, comemora.

Em conversa com HZ, Silvero diz ainda que não se intitula cantor - sobretudo por acreditar que precisa de mais estudo, mas antecipa que, em sua apresentação na noite desta sexta-feira para o público capixaba, pretende homenagear seu conterrâneo Belchior usando também sua interpretação e seu talento enquanto ator.

“Costumo dizer que esse show é sobre o ator Silvero interpretando Belchior. Escolhi músicas clássicas e músicas emblemáticas com fortes discursos”. O intérprete de Zaquieu, de “Pantanal”, diz o que espera do público: “Minha expectativa é que o público cante junto e seja um belo encontro”.

DIVERSIDADE E EMOÇÃO

Silvero afirma que em seu show haverá forte presença da criatividade e exaltação à cultura e à diversidade. “Acho que a diversidade está justamente no tributo a um cearense de músicas clássicas interpretadas por um artista conterrâneo, de outra geração, LGBTQIA+ assumido e se apropriando dessas canções como discurso pessoal e coletivo”, pontua o artista, que fez questão de participar de todas as etapas de criação da nova turnê. Silvero acredita que esse envolvimento faz com que ele consiga ter mais segurança no palco. “Eu gosto de gerenciar meus projetos. Tenho minhas produtoras, mas gosto de estar por dentro de todas as decisões e opinar sobre elas”, afirmou.

Depois da estreia em Vila Velha, a turnê passará pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Maranhão, e promete homenagear Belchior em um show emblemático.

ZAQUIEU 32 ANOS DEPOIS

A novela “Pantanal” foi sucesso em 1990, na extinta TV Manchete, e para a nova exibição na TV, agora pela Globo, a trama foi atualizada. Temas como a violência contra a mulher, o abuso psicológico e uma nova abordagem sobre homofobia e discriminação entraram na trama. E o ex-mordomo e agora peão Zaquieu, interpretado por Silvero, foi um dos personagens responsáveis por essas discussões.

Personagem Zaquieu foi interpretado por Silvero em suas duas fases. Crédito: Reprodução/Instagram

O ator declara ter ficado feliz com as novas abordagens da novela e que a trama conseguiu cumprir seu papel. “Novela é entretenimento, mas quando conseguimos imprimir o papel social e fazer com que temas importantes sejam discutidos amplamente , é um ganho artístico”, comemora.

Ele falou ainda que foi um grande desafio interpretar esse papel devido a todas as mudanças que acontecem com o personagem mas assegura que aprendeu muito com Zaquieu: “Aprendi sobre exigir respeito, sobre sexualidade não ser determinante nas relações pessoais e profissionais”.

O ator falou ainda sobre a reta final da novela que se encerra no próximo dia 07. “Nessa reta final estamos felizes com esse feito histórico na teledramaturgia. Coração partido de se despedir, mas , ao mesmo tempo, transbordante de alegria com as conquistas”, festejou.

FESTIVAL TENDALAB

O 7º Festival TendaLab tem programação gratuita e aberta ao público a partir das 22h. A programação segue até este sábado (24), com shows de Erasmo Carlos e Johnny Hooker. Confira o que está por vir:

SEXTA-FEIRA (23)

Cesar Soares;



Silvero Pereira e Banda Paralela com o show “Tributo a Belchior”;



Roberta de Razão



Getúlio Abelha



SÁBADO (24)

Erasmo Carlos;



Maíra Freitas e Jazz das Minas;



Johnny Hooker.

