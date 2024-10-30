  • Shoppings da Grande Vitória anunciam chegada de Papai Noel; veja datas
Ho ho ho

Shoppings da Grande Vitória anunciam chegada de Papai Noel; veja datas

Cortejos, passeios, brincadeiras, espetáculos e decoração temática também marcam a chegada do Natal. Primeira data já é neste domingo (3)
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 30 de Outubro de 2024 às 11:45

Papai Noel do Natal Shopping Vitória em 2023
Papai Noel do Natal Shopping Vitória em 2023 Crédito: Arthur Louzada/Divulgação
Podem tirar a árvore de Natal do armário que a época mais brilhante do ano está chegando! E junto com ela, as programações natalinas. Pensando nisso, HZ já se adiantou e foi atrás dos dias e horários que o Papai Noel estará nos principais shoppings da Grande Vitória. E nem precisamos ir até o Polo Norte para isso.
Neste ano, o bom velhinho vai chegar já no início de novembro. No Shopping Mestre Álvaro, na Serra, a chegada do Papai Noel acontece neste próximo domingo, 3 de novembro, a partir das 16h, no novo Pátio Mestre Álvaro. O evento, que é gratuito, marca a inauguração da decoração natalina com o tema "Era Uma Vez um Natal Mágico".
O Shopping Vila Velha também prepara uma tarde mágica para este domingo (3), com a chegada de Papai Noel, marcando também a inauguração da decoração natalina do estabelecimento. A programação especial para receber o bom velhinho começa a partir das 15h e inclui diversas brincadeiras para a criançada, além de música ao vivo e teatro.
Já nos próximos finais de semana, outros shoppings também recebem o Papai Noel. O Shopping Vitória, por exemplo, a chegada de Papai Noel será no dia 9 de novembro, um sábado, a partir das 18h, na Praça Central. O evento promete encantar a todos com um espetáculo emocionante de abertura do Natal com apresentação da orquestra Allegretto.

CONFIRA TODAS AS PROGRAMAÇÕES DO PAPAI NOEL

SHOPPING MESTRE ÁLVARO

  • Data: 3 de novembro (domingo)
  • Onde: Av. João Palácio, Eurico Salles, Serra - Pátio Mestre Álvaro e decoração: Piso L2
  • Programação: 16h - Encontro dos personagens para fotos / 17h - Cortejo dos personagens 18h - Teatro: O Natal dos contos encantados / 18h30 - Chegada do Papai Noel
  • Horários do Papai Noel: Segunda a Sexta: das 14h às 22h / Sábado: das 13h às 22h / Domingo e feriados: 14h às 21h
  • Valores: Evento gratuito

SHOPPING MONTSERRAT

  • Data: 9 de novembro (sábado)
  • Onde: Av. Eldes Scherrer Souza, Colina de Laranjeiras, Serra - Mall Central e Varanda
  • Programação: 15h às 16h - Caravana do Noel sairá da pracinha de Colina de Laranjeiras / 16h30 - Recepção do público na varanda / 17h - Início do evento e interação com os personagens / 17h30 - Apresentação do teatro “A Receita Secreta do Natal” / 18h - Chegada do Papai Noel / 18h20 Cortejo com Noel pelo Shopping
  • Valores: Evento gratuito, mas é preciso retirar ingresso disponível no site do shopping

SHOPPING MOXUARA

  • Data: 9 de novembro (sábado)
  • Onde: Av. Mário Gurgel, São Francisco, Cariacica - Piso L3
  • Programação: 14h - Passeios com a Carreta Furacão. O ponto de encontro será no Ginásio Kleber Andrade (inscrições disponíveis no site Sympla. O link será divulgado nas redes sociais do shopping na semana do evento) / 15h às 17h - Recepção com a Carreta Furacão levando crianças do ginásio Kleber Andrade para o Shopping Moxuara. Banda e personagens circenses /  17h - Chegada do Noel, teatro, cortejo pelo shopping com personagens inaugurando a decoração de Natal
  • Valores: Evento gratuito

SHOPPING VITÓRIA

  • Data: 9 de novembro (sábado)
  • Onde: Av. Américo Buaiz, Enseada do Suá, Vitória - Praça Central
  • Programação: 18h - Chegada do Papai Noel com as tradicionais fotos de Natal com a criançada. O evento contará com a apresentação da orquestra Allegretto, que tocará clássicos natalinos, além da presença de personagens encantados
  • Valores: Evento gratuito

BOULEVARD SHOPPING VILA VELHA

  • Data: 8 de novembro (sexta-feira)
  • Onde: Rod. do Sol, Itaparica, Vila Velha  - Entrada A
  • Programação: 19h30 - Chegada do Papai Noel e presença dos personagens do clássico “O Mágico de Oz”
  • Valores: O encontro com os personagens é gratuito, mediante inscrição pelo site do Boulevard Shopping Vila Velha
Papai Noel no Boulevard Shopping, em Vila Velha
Papai Noel no Boulevard Shopping, em Vila Velha Crédito: João Victor Lima/Divulgação

SHOPPING PRAIA DA COSTA

  • Data: 10 de novembro (domingo)
  • Onde: Av. Dr. Olivio Lira, Praia da Costa, Vila Velha - Piso L1 (pracinha do Praia)
  • Programação: 15h - cortejo natalino com bandinha e personagens / 16h - Grande espetáculo Circense com chegada do Papai Noel
  • Valores:  Evento gratuito. Aos domingos o estacionamento do shopping também é gratuito 

SHOPPING VILA VELHA

  • Data: 3 de novembro (domingo)
  • Onde: Av. Luciano das Neves, Centro de Vila Velha - Praça Central, no piso L1
  • Programação: 15h - Chegada do Papai Noel, inauguração da decoração natalina, além de personagens natalinos circulando pelo shopping
  • Valores: As fotos poderão ser feitas de segunda a sábado das 14h às 17h e das 18h às 22h. Já nos domingos e feriados, das 13h às 17h e entre 18h e 21h. Fotos reveladas custam a partir de R$ 30

