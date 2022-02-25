Sem folia nas ruas, escolas de samba do ES têm agenda cheia no carnaval

Com os desfiles do Sambão do Povo marcados para 7, 8 e 9 de abril, após adiamento das apresentações previstas para esse mês por conta da Covid-19, e os trabalhos nos barracões a todo vapor, as escolas de samba da Grande Vitória prometem muito ziriguidum durante os dias de folia oficial, ou seja: de sexta (25) a terça (1º), vai ter muito samba no pé.
Algumas agremiações devem "desfilar", ao lado de membros da bateria, passistas, musas, intérpretes e grupos musicais, em eventos e festas a serem realizadas em bares e casas de shows espalhadas pela região metropolitana. Vai dar, sim, para fazer uma espécie de "esquenta" para a festança a ser apresentada na passarela do samba daqui a cerca de um mês e meio.
O Cafe de La Musique, em Guarapari, levará quatro escolas para movimentar sua programação de momo: Mocidade Unida da Glória, Novo Império, Unidos da Piedade e Unidos de Jucutuquara. Cada coirmã se apresenta em um dia diferente (veja programação abaixo), juntando-se a atrações como Léo Santana, Pedro Sampaio e Sorriso Maroto. Vai ser um luxo!
MOCIDADE UNIDA DA GLÓRIA (MUG)
A MUG está com a agenda lotada. O "Leão da Glória" ainda marca presença no Carnaval do Rosa, a ser realizado no Restaurante Rosa Náutica, em Interlagos, Vila Velha, sábado (26); e na folia da criançada, mais precisamente no Grito de Carnaval a ser realizado no Bailinho Boulevard Vila Velha, nesta sexta (25). Haja fôlego!
Diretor administrativo da Mocidade Unida da Glória, Patrick Rocha vê com bons olhos a série de eventos durante os dias de folia. "A inserção das escolas de samba nos eventos privados de carnaval legitima o trabalho sério que as agremiações fazem o ano inteiro. É importante para as comunidades serem tratadas e reconhecidas como estrelas de uma festa da qual são essência", defende.
"Essas apresentações servem de uma maneira ou de outra para dar visibilidade ao samba e manter os tamborins quentes para abril, data prevista para os desfiles".
PIEDADE
A Unidos da Piedade também terá compromissos nos próximos dias. Além da apresentação em Guarapari, a escola é a atração principal da festa Antimofolia, que acontece sábado (26), a partir das 16h, na Fluente Culture Clube, em Vitória.
NOVO IMPÉRIO
Outra agremiação tradicional do carnaval capixaba, a Novo Império fará muitas participações especiais até a Quarta-Feira de Cinzas. Além da Sunset Carnival, do Cafe de La Musique, a azul, rosa e branco de Caratoíra (Vitória) marca presença no Guaravital, que acontece na casa de shows Via Sol (Trevo de Setiba), também em Guarapari, no sábado (26), a partir das 19h.
E tem mais Novo Império, sem direito a cansaço! Na segunda (28), a bateria da agremiação dita o ritmo carnavalesco no Botequim D'Avilas, tradicional recanto boêmio do bairro de Santa Tereza, em Vitória.
INDEPENDENTE DE BOA VISTA
E, para fechar com chave de ouro, a atual bicampeã da folia capixaba, a Independente de Boa Vista, também conta com uma apresentação marcada para os próximos dias.
A bateria da escola de Itaquari (Cariacica) é uma das atrações do Carna Spettus, que acontece no Spettus Club, em São Francisco (Serra). A agremiação, ao lado do intérprete Émerson Xumbrega, se apresenta no sábado (26).
PROGRAMAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE VITÓRIA DURANTE O CARNAVAL 2022
- SUNSET CARNIVAL DO CAFE DE LA MUSIQUE
- SÁBADO (26): Léo Santana, Kvsh, Cereja & Unidos de Jucutuquara.
- DOMINGO (27): Sorriso maroto, Vou zuar, Parangolé & Novo Império.
- SEGUNDA (28): Menos é Mais, Pedro Sampaio & Mocidade Unida da Glória.
- TERÇA (1º): Dubdogz (cafézinho) & Unidos da Piedade
- INGRESSOS: À venda pela internet, com preços que variam entre R$ 320 e R$ 220
- ONDE: R. Manoel Duarte Souza Matos, 306-372, Meaípe, Guarapari
- CARNA SPETTUS, NO SPETTUS CLUB
- SÁBADO (26): A partir das 20h, com a bateria da Independente de Boa Vista e o intérprete Émerson Xumbrega
- INGRESSOS: À venda pela internet. Passaporte para três dias de festa, de sexta (25) a domingo (27), custa R$ 80
- ONDE: Rua João Germano de Mello, 1444, São Francisco, Serra
- CARNAVAL DO ROSA
- SÁBADO (26): Apresentação da Mocidade Unida da Glória
- COUVERT: R$ 15,00
- ONDE: Restaurante Rosa Náutica. Avenida das Palmeiras, 01, Interlagos, Vila Velha
- INFORMAÇÕES: (27) 99918-0818
- GRITO DE CARNAVAL BAILINHO BOULEVARD
- SEXTA-FEIRA (25): A partir das 19h, com participação da MUG. Entrada franca
- ONDE: Praça de Alimentação do Shopping Boulevard Vila Velha. Rodovia do Sol, 500, Jockey de Itaparica, Vila Velha
- ANTIMOFOLIA
- SÁBADO (26): Com participação da Unidos da Piedade, a partir das 16h
- INGRESSOS: Os 50 primeiros pagam R$10. R$ 25, das 16h às 20h. A partir das 20h, a portaria passa a trabalhar no valor da programação da noite: R$ 50
- ONDE: Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória
- CARNA D’AVILAS
- SEGUNDA (28): Com apresentação da bateria da Novo Império
- ONDE: Botequim D'Avilas. Rua Ariosto da Silva Santos, 230, Santa Tereza, Vitória
- GUARAVITAL
- SÁBADO (26): Com apresentação da bateria da Novo Império
- INGRESSOS: R$ 60
- ONDE: Via Sol Shows. Pontal de Santa Mônica, Trevo de Setiba, Guarapari
Atualização
25/02/2022 - 12:19
A assessoria do Festival Voador informou que a Mocidade Unida da Glória (MUG) não está mais no lineup do evento por questões técnicas. A matéria foi atualizada.