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Folia

Sem folia nas ruas, escolas de samba do ES têm agenda cheia no carnaval

Agremiações se apresentam em festas e eventos em casas de shows do Estado, promovendo uma espécie de esquenta para as apresentações oficiais, que acontecem em abril
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 25 de Fevereiro de 2022 às 07:00

A bateria da Mocidade Unida da Glória participará de vários eventos durante o carnaval
A bateria da Mocidade Unida da Glória participará de vários eventos durante o carnaval Crédito: MUG/Lucas Sandonato
Com os desfiles do Sambão do Povo marcados para 7, 8 e 9 de abril, após adiamento das apresentações previstas para esse mês por conta da Covid-19, e os trabalhos nos barracões a todo vapor, as escolas de samba da Grande Vitória prometem muito ziriguidum durante os dias de folia oficial, ou seja: de sexta (25) a terça (1º), vai ter muito samba no pé.
Algumas agremiações devem "desfilar", ao lado de membros da bateria, passistas, musas, intérpretes e grupos musicais, em eventos e festas a serem realizadas em bares e casas de shows espalhadas pela região metropolitana. Vai dar, sim, para fazer uma espécie de "esquenta" para a festança a ser apresentada na passarela do samba daqui a cerca de um mês e meio.
O Cafe de La Musique, em Guarapari, levará quatro escolas para movimentar sua programação de momo: Mocidade Unida da Glória, Novo Império, Unidos da Piedade e Unidos de Jucutuquara. Cada coirmã se apresenta em um dia diferente (veja programação abaixo), juntando-se a atrações como Léo Santana, Pedro Sampaio e Sorriso Maroto. Vai ser um luxo!

MOCIDADE UNIDA DA GLÓRIA (MUG)

A MUG está com a agenda lotada. O "Leão da Glória" ainda marca presença no Carnaval do Rosa, a ser realizado no Restaurante Rosa Náutica, em Interlagos, Vila Velha, sábado (26); e na folia da criançada, mais precisamente no Grito de Carnaval a ser realizado no Bailinho Boulevard Vila Velha, nesta sexta (25). Haja fôlego!
Diretor administrativo da Mocidade Unida da Glória, Patrick Rocha vê com bons olhos a série de eventos durante os dias de folia. "A inserção das escolas de samba nos eventos privados de carnaval legitima o trabalho sério que as agremiações fazem o ano inteiro. É importante para as comunidades serem tratadas e reconhecidas como estrelas de uma festa da qual são essência", defende.

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"Essas apresentações servem de uma maneira ou de outra para dar visibilidade ao samba e manter os tamborins quentes para abril, data prevista para os desfiles".

PIEDADE

A Unidos da Piedade também terá compromissos nos próximos dias. Além da apresentação em Guarapari, a escola é a atração principal da festa Antimofolia, que acontece sábado (26), a partir das 16h, na Fluente Culture Clube, em Vitória.

NOVO IMPÉRIO

Outra agremiação tradicional do carnaval capixaba, a Novo Império fará muitas participações especiais até a Quarta-Feira de Cinzas. Além da Sunset Carnival, do Cafe de La Musique, a azul, rosa e branco de Caratoíra (Vitória) marca presença no Guaravital, que acontece na casa de shows Via Sol (Trevo de Setiba), também em Guarapari, no sábado (26), a partir das 19h.
E tem mais Novo Império, sem direito a cansaço! Na segunda (28), a bateria da agremiação dita o ritmo carnavalesco no Botequim D'Avilas, tradicional recanto boêmio do bairro de Santa Tereza, em Vitória. 

INDEPENDENTE DE BOA VISTA

E, para fechar com chave de ouro, a atual bicampeã da folia capixaba, a Independente de Boa Vista, também conta com uma apresentação marcada para os próximos dias.
A bateria da escola de Itaquari (Cariacica) é uma das atrações do Carna Spettus, que acontece no Spettus Club, em São Francisco (Serra). A agremiação, ao lado do intérprete Émerson Xumbrega, se apresenta no sábado (26). 

PROGRAMAÇÃO DAS ESCOLAS DE SAMBA DE VITÓRIA DURANTE O CARNAVAL 2022

  • SUNSET CARNIVAL DO CAFE DE LA MUSIQUE
  • SÁBADO (26): Léo Santana, Kvsh, Cereja & Unidos de Jucutuquara.
  • DOMINGO (27): Sorriso maroto, Vou zuar, Parangolé  & Novo Império.
  • SEGUNDA (28): Menos é Mais, Pedro Sampaio & Mocidade Unida da Glória.
  • TERÇA (1º): Dubdogz (cafézinho)  & Unidos da Piedade
  • INGRESSOS: À venda pela internet, com preços que variam entre R$ 320 e R$ 220
  • ONDE: R. Manoel Duarte Souza Matos, 306-372, Meaípe, Guarapari 

  • CARNA SPETTUS, NO SPETTUS CLUB
  • SÁBADO (26): A partir das 20h, com a bateria da Independente de Boa Vista e o intérprete Émerson Xumbrega
  • INGRESSOS: À venda pela internet. Passaporte para três dias de festa, de sexta (25) a domingo (27), custa R$ 80
  • ONDE: Rua João Germano de Mello, 1444, São Francisco, Serra

  • CARNAVAL DO ROSA 
  • SÁBADO (26): Apresentação da Mocidade Unida da Glória
  • COUVERT: R$ 15,00
  • ONDE: Restaurante Rosa Náutica. Avenida das Palmeiras, 01, Interlagos, Vila Velha
  • INFORMAÇÕES: (27) 99918-0818

  • GRITO DE CARNAVAL BAILINHO BOULEVARD
  • SEXTA-FEIRA (25): A partir das 19h, com participação da MUG. Entrada franca 
  • ONDE: Praça de Alimentação do Shopping Boulevard Vila Velha. Rodovia do Sol, 500, Jockey de Itaparica, Vila Velha

  • ANTIMOFOLIA
  • SÁBADO (26): Com participação da Unidos da Piedade, a partir das 16h 
  • INGRESSOS: Os 50 primeiros pagam R$10. R$ 25, das 16h às 20h. A partir das 20h, a portaria passa a trabalhar no valor da programação da noite: R$ 50
  • ONDE: Fluente Culture Club. Av. Saturnino Rangel Mauro, 505, Jardim da Penha, Vitória

  • CARNA D’AVILAS
  • SEGUNDA (28): Com apresentação da bateria da Novo Império
  • ONDE: Botequim D'Avilas. Rua Ariosto da Silva Santos, 230, Santa Tereza, Vitória

  • GUARAVITAL
  • SÁBADO (26): Com apresentação da bateria da Novo Império
  • INGRESSOS: R$ 60
  • ONDE: Via Sol Shows. Pontal de Santa Mônica, Trevo de Setiba, Guarapari

Atualização

25/02/2022 - 12:19
A assessoria do Festival Voador informou que a Mocidade Unida da Glória (MUG) não está mais no lineup do evento por questões técnicas. A matéria foi atualizada. 

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