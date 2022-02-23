Bailinhos garantidos para a criançada no carnaval do ES

Centros comerciais incentivam os pais a fantasiarem seus filhos para curtir as atividades Crédito: Shutterstock

Vai ter diversão para a criançada durante o carnaval. Os shoppings da Grande Vitória vão realizar bailinhos e diversas atividades para as crianças durante os dias de folia. A diversão começa no sábado e contará com desfile de fantasias, brincadeiras e até distribuição de brindes para os pequenos. E o melhor, é tudo com entrada gratuita.

Alguns estabelecimentos até incentivam os pais a irem fantasiados junto com os filhos, sem esquecer da máscara para proteção contra a Covid-19. Um deles é o Boulevard Vila Velha, no bairro Jockey de Itaparica, que realiza o tradicional bloquinho "Mamãe, Posso ir".

O bloco será realizado de sábado (26) até o dia 1º de março, a partir das 15h. Na programação, pintura de rosto e um show no palco com músicas de carnaval, bloquinhos e músicas que as crianças gostam junto com várias brincadeiras.

Bloquinho Mamãe Posso Ir realizado em 2020, no Boulevard Vila Velha Crédito: Divulgação/Boulevard VV

O Shopping Praia da Costa, também em Vila Velha, preparou uma programação especial do Diversão na Praça, seguindo todas as recomendações de segurança e combate ao COVID-19. O evento acontece de sábado (26) ao dia 1º de março, das 17h às 20h. A criançada poderá curtir atrações como: oficina de máscara, cama elástica, chuvas de balões, muitas brincadeiras, além do tradicional desfile de fantasias.

“Todos os finais de semana realizamos o Diversão na Praça com muitas brincadeiras para os pequenos. Durante o feriado, a programação será especial e serão quatro dias com diversas oficinas, desfile de fantasias e brincadeiras com os recreadores”, ressalta o superintendente do Shopping Praia da Costa, Alcionei Cunha.

O Shopping Vitória, na Enseada do Suá, fez parceria com o Macakids e realiza um bloquinho passeando pelo mall com bandinha de Fanfarra ao vivo e presença dos personagens. A programação ainda conta com oficinas e acontece de sábado (26) ao dia 1º de março, sempre das 17h às 20h.

BAILINHO VOADOR

Além da programação gratuita nos shoppings, tem bailinho pago para os pequenos. O tradicional Baile Voador realiza uma versão kids no domingo (27), das 14h às 20h, na Área Verde do Álvares Cabral. Entre as atividades: desfile de fantasias; disputa Tik Tok, DJ, espaço baby e muito mais. Tudo com acompanhamento de recreadores e música por conta de DJ e banda de fanfarra. Os ingressos custam R$ 50 por criança e R$ 30 por adulto.

SERVIÇO

O CARNAVALZINHO

Quando: sábado (26) e domingo (27), das 14h às 15h



sábado (26) e domingo (27), das 14h às 15h Onde: no Shopping Vila Velha, em frente a loja Be Happy, Piso L2 - Av. Luciano das Neves, 2418, bairro Divino ES

no Shopping Vila Velha, em frente a loja Be Happy, Piso L2 - Av. Luciano das Neves, 2418, bairro Divino ES Gratuito





Programação:



14h: Distribuição de kit folia, pinturinha de rosto, bola mania, brincadeiras e música



15h: Brincadeiras e muita música para cair na folia



16h: Desfile de fantasia



17h: Bandinha Fanfarra



18h: Encerramento



BAILINHO DO MESTRE

Quando: de sábado (26) ao dia 1º de março, das 17h às 19h



de sábado (26) ao dia 1º de março, das 17h às 19h Onde: no Shopping Mesre Álvaro, no pátio, Piso L3 - Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra

no Shopping Mesre Álvaro, no pátio, Piso L3 - Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra Gratuito





Programação:



Personagens coloridos



Bandinha de Fanfarra



Chuva de confete



Carnaval de Bolas



Oficina de máscara



Brincadeiras carnavalescas



Desfile de fantasia com premiação kids



Pintura artística no bracinho



Pula-pula



Show com Tio Samir (dia 28)



BLOQUINHO SV KIDS

Quando: de sábado (26) ao dia 1º de março, das 16h às 20h



de sábado (26) ao dia 1º de março, das 16h às 20h Onde: no Shopping Vitória - Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória

no Shopping Vitória - Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória Gratuito





Programação:



16h às 17h: bloquinho passeando pelo mall com bandinha de Fanfarra ao vivo e presença dos personagens do Macakids.



19h: volta dos personagens e início do desfile de fantasias com as crianças e o apresentador.



Todas as oficinas e brincadeiras iniciam às 17 horas com a volta do bloquinho e da bandinha, e vão até às 20h



A atração é gratuita, com limitação de até 70 participantes por oficina. As participações serão por ordem de chegada, respeitando, sempre, o número de vagas reservadas para cada atividade.



MAMÃE POSSO IR

Quando: de sábado (26) ao dia 1º de março, das 15h às 18h



de sábado (26) ao dia 1º de março, das 15h às 18h Onde: Boulevard Shopping Vila Velha, em frente à Loja Avenida - Rodovia do Sol, 5000, Joquei de Itaparica, Vila Velha

Boulevard Shopping Vila Velha, em frente à Loja Avenida - Rodovia do Sol, 5000, Joquei de Itaparica, Vila Velha Gratuito





Programação:



15h – Esquenta com pinturinha de rosto e brincadeiras no palco, localizado na praça da Avenida, e gincana



15h45 – Show no palco com músicas de carnaval, bloquinhos e músicas que as crianças gostam junto com várias brincadeiras



16h15 – desfile de fantasias com premiação



16h50 – esquenta da fanfarra



17h – Fanfarra com a volta no shopping junto com perna de pau, malabares e muita alegria



18h – encerramento no palco



DIVERSÃO NA PRAÇA - ESPECIAL CARNAVAL

Quando: de sábado (26) ao dia 1º de março, das 17h às 20h



de sábado (26) ao dia 1º de março, das 17h às 20h Onde: no Shopping Praia da Costa, na Pracinha do Praia, piso L1 - Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha

no Shopping Praia da Costa, na Pracinha do Praia, piso L1 - Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha Gratuito





Programação:



26/02



Oficina de máscara



Desfile de fantasia



Cama elástica



Chuva de balões



Encontro com a palhaça Jujuba





27/02



Oficina de máscara



Desfile de fantasia



Brincadeiras



Cama elástica



Chuva de balões





28/02



Oficina de máscara



Desfile de fantasia



Cama elástica



Chuva de balões



Encontro com a palhaça Jujuba





01/03



Oficina de máscara



Desfile de fantasia



Brincadeiras



Cama elástica



Chuva de balões

