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Infantil

Bailinhos garantidos para a criançada no carnaval do ES

Além do Bailinho Voador, shoppings da Grande Vitória realizam atividades especiais como brincadeiras, oficinas, distribuição de brindes e muita diversão para os pequenos; veja a programação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Fevereiro de 2022 às 15:39

Carnaval infantil, crianças
Centros comerciais incentivam os pais a fantasiarem seus filhos para curtir as atividades Crédito: Shutterstock
Vai ter diversão para a criançada durante o carnaval. Os shoppings da Grande Vitória vão realizar bailinhos e diversas atividades para as crianças durante os dias de folia. A diversão começa no sábado e contará com desfile de fantasias, brincadeiras e até distribuição de brindes para os pequenos. E o melhor, é tudo com entrada gratuita.
Alguns estabelecimentos até incentivam os pais a irem fantasiados junto com os filhos, sem esquecer da máscara para proteção contra a Covid-19. Um deles é o Boulevard Vila Velha, no bairro Jockey de Itaparica, que realiza o tradicional bloquinho "Mamãe, Posso ir".
O bloco será realizado de sábado (26) até o dia 1º de março, a partir das 15h. Na programação, pintura de rosto e um show no palco com músicas de carnaval, bloquinhos e músicas que as crianças gostam junto com várias brincadeiras.
Bloquinho Mamãe Posso Ir realizado em 2020, no Boulevard Vila Velha
Bloquinho Mamãe Posso Ir realizado em 2020, no Boulevard Vila Velha Crédito: Divulgação/Boulevard VV
O Shopping Praia da Costa, também em Vila Velha, preparou uma programação especial do Diversão na Praça, seguindo todas as recomendações de segurança e combate ao COVID-19. O evento acontece de sábado (26) ao dia 1º de março, das 17h às 20h. A criançada poderá curtir atrações como: oficina de máscara, cama elástica, chuvas de balões, muitas brincadeiras, além do tradicional desfile de fantasias.
“Todos os finais de semana realizamos o Diversão na Praça com muitas brincadeiras para os pequenos. Durante o feriado, a programação será especial e serão quatro dias com diversas oficinas, desfile de fantasias e brincadeiras com os recreadores”, ressalta o superintendente do Shopping Praia da Costa, Alcionei Cunha.
O Shopping Vitória, na Enseada do Suá, fez parceria com o Macakids e realiza um bloquinho passeando pelo mall com bandinha de Fanfarra ao vivo e presença dos personagens. A programação ainda conta com oficinas e acontece de sábado (26) ao dia 1º de março, sempre das 17h às 20h.

BAILINHO VOADOR

Além da programação gratuita nos shoppings, tem bailinho pago para os pequenos. O tradicional Baile Voador realiza uma versão kids no domingo (27), das 14h às 20h, na Área Verde do Álvares Cabral. Entre as atividades: desfile de fantasias; disputa Tik Tok, DJ, espaço baby e muito mais. Tudo com acompanhamento de recreadores e música por conta de DJ e banda de fanfarra. Os ingressos custam R$ 50 por criança e R$ 30 por adulto.

SERVIÇO

  • O CARNAVALZINHO
  • Quando: sábado (26) e domingo (27), das 14h às 15h
  • Onde: no Shopping Vila Velha, em frente a loja Be Happy, Piso L2 - Av. Luciano das Neves, 2418, bairro Divino ES
  • Gratuito

  • Programação:
  • 14h: Distribuição de kit folia, pinturinha de rosto, bola mania, brincadeiras e música
  • 15h: Brincadeiras e muita música para cair na folia
  • 16h: Desfile de fantasia
  • 17h: Bandinha Fanfarra
  • 18h: Encerramento
  • BAILINHO DO MESTRE
  • Quando: de sábado (26) ao dia 1º de março, das 17h às 19h
  • Onde: no Shopping Mesre Álvaro, no pátio, Piso L3 - Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra
  • Gratuito

  • Programação:
  • Personagens coloridos
  • Bandinha de Fanfarra
  • Chuva de confete
  • Carnaval de Bolas
  • Oficina de máscara
  • Brincadeiras carnavalescas
  • Desfile de fantasia com premiação kids
  • Pintura artística no bracinho
  • Pula-pula
  • Show com Tio Samir (dia 28)
  • BLOQUINHO SV KIDS
  • Quando: de sábado (26) ao dia 1º de março, das 16h às 20h
  • Onde: no Shopping Vitória - Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
  • Gratuito

  • Programação:
  • 16h às 17h: bloquinho passeando pelo mall com bandinha de Fanfarra ao vivo e presença dos personagens do Macakids.
  • 19h: volta dos personagens e início do desfile de fantasias com as crianças e o apresentador.
  • Todas as oficinas e brincadeiras iniciam às 17 horas com a volta do bloquinho e da bandinha, e vão até às 20h
  • A atração é gratuita, com limitação de até 70 participantes por oficina. As participações serão por ordem de chegada, respeitando, sempre, o número de vagas reservadas para cada atividade.
  • MAMÃE POSSO IR
  • Quando: de sábado (26) ao dia 1º de março, das 15h às 18h
  • Onde: Boulevard Shopping Vila Velha, em frente à Loja Avenida - Rodovia do Sol, 5000, Joquei de Itaparica, Vila Velha
  • Gratuito

  • Programação:
  • 15h – Esquenta com pinturinha de rosto e brincadeiras no palco, localizado na praça da Avenida, e gincana
  • 15h45 – Show no palco com músicas de carnaval, bloquinhos e músicas que as crianças gostam junto com várias brincadeiras
  • 16h15 – desfile de fantasias com premiação
  • 16h50 – esquenta da fanfarra
  • 17h – Fanfarra com a volta no shopping junto com perna de pau, malabares e muita alegria
  • 18h – encerramento no palco
  • DIVERSÃO NA PRAÇA - ESPECIAL CARNAVAL
  • Quando: de sábado (26) ao dia 1º de março, das 17h às 20h
  • Onde: no Shopping Praia da Costa, na Pracinha do Praia, piso L1 - Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha
  • Gratuito

  • Programação:
  • 26/02
  • Oficina de máscara
  • Desfile de fantasia
  • Cama elástica
  • Chuva de balões
  • Encontro com a palhaça Jujuba

  • 27/02
  • Oficina de máscara
  • Desfile de fantasia
  • Brincadeiras
  • Cama elástica
  • Chuva de balões

  • 28/02
  • Oficina de máscara
  • Desfile de fantasia
  • Cama elástica
  • Chuva de balões
  • Encontro com a palhaça Jujuba

  • 01/03
  • Oficina de máscara
  • Desfile de fantasia
  • Brincadeiras
  • Cama elástica
  • Chuva de balões
  • BAILINHO VOADOR
  • Quando: domingo (27), das 14h às 20h
  • Onde: na Área Verde do Álvares Cabral - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 - Bento Ferreira, Vitória
  • Ingressos: R$ 50 (criança) e R$ 30 (adulto), à venda no site Superticket.com.br
  • Atividades: Desfile de fantasias; disputa de Tik Tok; Pula Pula; Brinquedos infláveis; Oficina de Artes; Banda de fanfarra; Pintura de rosto; Cabelo maluco; Bola mania; DJ; Espaço baby; Recreadores; Personagens infantis

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