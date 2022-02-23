Bailinhos garantidos para a criançada no carnaval do ES

Vai ter diversão para a criançada durante o carnaval. Os shoppings da Grande Vitória vão realizar bailinhos e diversas atividades para as crianças durante os dias de folia. A diversão começa no sábado e contará com desfile de fantasias, brincadeiras e até distribuição de brindes para os pequenos. E o melhor, é tudo com entrada gratuita.
Alguns estabelecimentos até incentivam os pais a irem fantasiados junto com os filhos, sem esquecer da máscara para proteção contra a Covid-19. Um deles é o Boulevard Vila Velha, no bairro Jockey de Itaparica, que realiza o tradicional bloquinho "Mamãe, Posso ir".
O bloco será realizado de sábado (26) até o dia 1º de março, a partir das 15h. Na programação, pintura de rosto e um show no palco com músicas de carnaval, bloquinhos e músicas que as crianças gostam junto com várias brincadeiras.
O Shopping Praia da Costa, também em Vila Velha, preparou uma programação especial do Diversão na Praça, seguindo todas as recomendações de segurança e combate ao COVID-19. O evento acontece de sábado (26) ao dia 1º de março, das 17h às 20h. A criançada poderá curtir atrações como: oficina de máscara, cama elástica, chuvas de balões, muitas brincadeiras, além do tradicional desfile de fantasias.
“Todos os finais de semana realizamos o Diversão na Praça com muitas brincadeiras para os pequenos. Durante o feriado, a programação será especial e serão quatro dias com diversas oficinas, desfile de fantasias e brincadeiras com os recreadores”, ressalta o superintendente do Shopping Praia da Costa, Alcionei Cunha.
O Shopping Vitória, na Enseada do Suá, fez parceria com o Macakids e realiza um bloquinho passeando pelo mall com bandinha de Fanfarra ao vivo e presença dos personagens. A programação ainda conta com oficinas e acontece de sábado (26) ao dia 1º de março, sempre das 17h às 20h.
BAILINHO VOADOR
Além da programação gratuita nos shoppings, tem bailinho pago para os pequenos. O tradicional Baile Voador realiza uma versão kids no domingo (27), das 14h às 20h, na Área Verde do Álvares Cabral. Entre as atividades: desfile de fantasias; disputa Tik Tok, DJ, espaço baby e muito mais. Tudo com acompanhamento de recreadores e música por conta de DJ e banda de fanfarra. Os ingressos custam R$ 50 por criança e R$ 30 por adulto.
SERVIÇO
- O CARNAVALZINHO
- Quando: sábado (26) e domingo (27), das 14h às 15h
- Onde: no Shopping Vila Velha, em frente a loja Be Happy, Piso L2 - Av. Luciano das Neves, 2418, bairro Divino ES
- Gratuito
- Programação:
- 14h: Distribuição de kit folia, pinturinha de rosto, bola mania, brincadeiras e música
- 15h: Brincadeiras e muita música para cair na folia
- 16h: Desfile de fantasia
- 17h: Bandinha Fanfarra
- 18h: Encerramento
- BAILINHO DO MESTRE
- Quando: de sábado (26) ao dia 1º de março, das 17h às 19h
- Onde: no Shopping Mesre Álvaro, no pátio, Piso L3 - Av. João Palácio, 300, Eurico Sales, Serra
- Gratuito
- Programação:
- Personagens coloridos
- Bandinha de Fanfarra
- Chuva de confete
- Carnaval de Bolas
- Oficina de máscara
- Brincadeiras carnavalescas
- Desfile de fantasia com premiação kids
- Pintura artística no bracinho
- Pula-pula
- Show com Tio Samir (dia 28)
- BLOQUINHO SV KIDS
- Quando: de sábado (26) ao dia 1º de março, das 16h às 20h
- Onde: no Shopping Vitória - Avenida Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória
- Gratuito
- Programação:
- 16h às 17h: bloquinho passeando pelo mall com bandinha de Fanfarra ao vivo e presença dos personagens do Macakids.
- 19h: volta dos personagens e início do desfile de fantasias com as crianças e o apresentador.
- Todas as oficinas e brincadeiras iniciam às 17 horas com a volta do bloquinho e da bandinha, e vão até às 20h
- A atração é gratuita, com limitação de até 70 participantes por oficina. As participações serão por ordem de chegada, respeitando, sempre, o número de vagas reservadas para cada atividade.
- MAMÃE POSSO IR
- Quando: de sábado (26) ao dia 1º de março, das 15h às 18h
- Onde: Boulevard Shopping Vila Velha, em frente à Loja Avenida - Rodovia do Sol, 5000, Joquei de Itaparica, Vila Velha
- Gratuito
- Programação:
- 15h – Esquenta com pinturinha de rosto e brincadeiras no palco, localizado na praça da Avenida, e gincana
- 15h45 – Show no palco com músicas de carnaval, bloquinhos e músicas que as crianças gostam junto com várias brincadeiras
- 16h15 – desfile de fantasias com premiação
- 16h50 – esquenta da fanfarra
- 17h – Fanfarra com a volta no shopping junto com perna de pau, malabares e muita alegria
- 18h – encerramento no palco
- DIVERSÃO NA PRAÇA - ESPECIAL CARNAVAL
- Quando: de sábado (26) ao dia 1º de março, das 17h às 20h
- Onde: no Shopping Praia da Costa, na Pracinha do Praia, piso L1 - Av. Dr. Olivio Lira, 353, Praia da Costa, Vila Velha
- Gratuito
- Programação:
- 26/02
- Oficina de máscara
- Desfile de fantasia
- Cama elástica
- Chuva de balões
- Encontro com a palhaça Jujuba
- 27/02
- Oficina de máscara
- Desfile de fantasia
- Brincadeiras
- Cama elástica
- Chuva de balões
- 28/02
- Oficina de máscara
- Desfile de fantasia
- Cama elástica
- Chuva de balões
- Encontro com a palhaça Jujuba
- 01/03
- Oficina de máscara
- Desfile de fantasia
- Brincadeiras
- Cama elástica
- Chuva de balões
- BAILINHO VOADOR
- Quando: domingo (27), das 14h às 20h
- Onde: na Área Verde do Álvares Cabral - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 - Bento Ferreira, Vitória
- Ingressos: R$ 50 (criança) e R$ 30 (adulto), à venda no site Superticket.com.br
- Atividades: Desfile de fantasias; disputa de Tik Tok; Pula Pula; Brinquedos infláveis; Oficina de Artes; Banda de fanfarra; Pintura de rosto; Cabelo maluco; Bola mania; DJ; Espaço baby; Recreadores; Personagens infantis