Luísa Sonza faria um show no Parador Internacional, em Guriri. Apresentação foi cancelada Crédito: Michelle Felippelli/Futura Press/Folhapress

Os shows do carnaval estão suspensos por completo em São Mateus, região Norte do ES. A decisão foi publicada nesta quarta-feira (23), na Portaria 008/2022 . Segundo a publicação, shows, comícios e afins serão suspensos no município enquanto ele ocupar as posições de Risco Baixo e Moderado no Mapa de Risco do Governo do Estado. Apresentações musicais em bares e restaurantes podem acontecer desde que não haja cobrança de ingressos.

"Estamos seguindo os decretos e as portarias que os técnicos e o Ministério Público recomendam. Fizemos várias reuniões, visando o combate à pandemia, e vamos trabalhar para que possamos voltar a ter uma vida normal. O município está atuando com a vigilância sanitária. Não tem programação oficial, mas sabemos que os turistas vêm de qualquer forma. Sendo assim, vai haver fiscalização da Polícia Militar", explicou Júnior Alves Eler Ramos, secretário de Comunicação de São Mateus.

"Se o Estado já está com um protocolo em vigor, a gente segue. Agora, uma mudança de última hora, é muito difícil. Estávamos com a programação pronta e certa para trabalhar dentro dos protocolos. Trabalharia com as duas mil pessoas de público. Agora vem o prejuízo da remarcação dos shows e a tentativa de me adaptar em cima da hora para trabalhar no período de carnaval", explica o empresário Wagner Dutra, que realizaria o Carnaval da Ilha, com shows de Psirico e Parangolé, entre outros nomes.

Your browser does not support the audio element. São Mateus suspende shows pagos de carnaval a dois dias do feriado

O Parador Internacional publicou nas redes sociais uma nota informando o cancelamento de sua programação. A casa receberia os shows de Luísa Sonza, Harmonia do Samba e Jorge e Mateus, entre outros.

"Viemos através deste comunicar que a realização de eventos na cidade de São Mateus, hoje após Decreto da Portaria nº.008/2022 ficou DETERMINADO QUE: NÃO PODE NENHUM TIPO DE APRESENTAÇÃO com cobrança de ingresso ou couvert. E isso, inviabiliza a realização da nossa programação que tínhamos programado com tanto esmero. Portanto o Carnaval do Parador, está CANCELADO", diz trecho do texto.

O empresário Nelinho Miranda, um dos sócios do Parador Internacional, em Guriri, reclamou da situação: "Estamos muito chateados porque não conseguimos trabalhar, duas mil pessoas não pagam a conta. A gente optou por cancelar por estar no Risco Moderado. A nossa casa quando cancela o evento, automaticamente já pode pedir o reembolso. Quase 100% em Guarapari já pediram. É o mesmo procedimento em Guriri, pode pedir", disse.

Ela explica que "os ingressos comprados já estão em processo de cancelamento e o reembolso acontecerá de forma automática pela LeBillet no prazo de até 10 dias úteis. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato no www.lebillet.com.br/helpdesk".

BOATES

Sobre as boates, a Portaria 008/2022 permite a abertura delas no Risco Baixo. Para isso, elas devem respeitar o limite de 50% da capacidade de público, limitado a 1.200 pessoas no local. Todos devem apresentar comprovante vacinal. O município informa que uma nova portaria deve sair ainda nesta quinta-feira (24), dando mais detalhes deste quesito.