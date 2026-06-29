Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Recital estudantil gratuito reúne clássicos da MPB, rock e gospel na Serra
Cultura

Recital estudantil gratuito reúne clássicos da MPB, rock e gospel na Serra

Apresentações acontecem em dois horários e reúnem cerca de 60 alunos de diferentes idades e níveis de aprendizado
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 29 de Junho de 2026 às 11:44

Shopping Mestre Álvaro recebe recital gratuito com MPB, gospel, rock e música instrumental no sábado (4).
Shopping Mestre Álvaro recebe recital gratuito com MPB, gospel, rock e música instrumental no sábado (4). Divulgação No Tom Escola de Música

A música como ferramenta de aprendizado, superação e desenvolvimento pessoal será o destaque da programação gratuita do Shopping Mestre Álvaro, na Serra, no próximo sábado (4). O estabelecimento recebe o recital de alunos da escola de música No Tom, espetáculo que valoriza a trajetória e a evolução dos estudantes em diferentes fases da formação musical, reunindo crianças, jovens, adultos e idosos em apresentações abertas ao público.


As apresentações serão em dois horários: das 14h às 16h30 e das 17h às 19h30. Ao todo, cerca de 60 alunos subirão ao palco, sendo 30 em cada apresentação.


O repertório passa por clássicos da MPB, gospel, rock e instrumentais, interpretadas por alunos de diferentes níveis de aprendizado. As apresentações contarão com instrumentos de corda, sopro e percussão, além de performances vocais.

Shopping Mestre Álvaro recebe recital gratuito com MPB, gospel, rock e música instrumental no sábado (4).
Shopping Mestre Álvaro recebe recital gratuito com MPB, gospel, rock e música instrumental no sábado (4). Divulgação No Tom Escola de Música

Segundo a diretora e proprietária da escola, Vivian Fonseca Teixeira Rodrigues, o recital é uma etapa importante na formação dos estudantes. 

Mais do que uma apresentação musical, o evento representa um momento de conquista, crescimento e realização para os alunos, incentivando valores como dedicação, disciplina e confiança

Vivian Fonseca Teixeira Rodrigues, diretora da escola de música No Tom

A programação também reforça a inclusão por meio da música e receberá, na ocasião, alguns de seus alunos neurodivergentes em grau leve, demonstrando como a arte pode contribuir para o desenvolvimento e a integração social.

Serviço

Recital de Alunos – No Tom Escola de Música

Data: sábado, 4 de julho

Horários: 14h às 16h30 e 17h às 19h30

Local: Espaço Diversão no Mestre, Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.

Entrada: Gratuita

Classificação: Livre para todas as idades

Veja Também 

Capixabas preferem reunir a família para petiscar na hora de torcer pela Seleção

Capixabas preferem reunir a família para petiscar na hora de torcer pela Seleção, aponta enquete de HZ

Imagem de destaque

Do Bangalô ao Bar da Chica, relembre as casas icônicas da cena LGBTQIAPN+ no ES

Casas de show mostram que é possível unir diversão e inclusão em um mesmo lugar

Dia do Orgulho LGBTQIAPN+: baladas da Grande Vitória mostram a importância do pertencimento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Música Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Japão
Japão: 4 curiosidades sobre o adversário do Brasil no mata-mata da Copa
Grávida morre em acidente na ES 164 em Cachoeiro de Itapemirim
Mulher grávida morre em acidente entre carros em Cachoeiro de Itapemirim
Fontana, Carlos Germano, Maxwell e Richarlison
Capixabas na Copa: conheça os jogadores do ES que disputaram o Mundial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados