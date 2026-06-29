Recital estudantil gratuito reúne clássicos da MPB, rock e gospel na Serra

A música como ferramenta de aprendizado, superação e desenvolvimento pessoal será o destaque da programação gratuita do Shopping Mestre Álvaro, na Serra, no próximo sábado (4). O estabelecimento recebe o recital de alunos da escola de música No Tom, espetáculo que valoriza a trajetória e a evolução dos estudantes em diferentes fases da formação musical, reunindo crianças, jovens, adultos e idosos em apresentações abertas ao público.
As apresentações serão em dois horários: das 14h às 16h30 e das 17h às 19h30. Ao todo, cerca de 60 alunos subirão ao palco, sendo 30 em cada apresentação.
O repertório passa por clássicos da MPB, gospel, rock e instrumentais, interpretadas por alunos de diferentes níveis de aprendizado. As apresentações contarão com instrumentos de corda, sopro e percussão, além de performances vocais.
Segundo a diretora e proprietária da escola, Vivian Fonseca Teixeira Rodrigues, o recital é uma etapa importante na formação dos estudantes.
Mais do que uma apresentação musical, o evento representa um momento de conquista, crescimento e realização para os alunos, incentivando valores como dedicação, disciplina e confiança
Vivian Fonseca Teixeira Rodrigues, diretora da escola de música No Tom
A programação também reforça a inclusão por meio da música e receberá, na ocasião, alguns de seus alunos neurodivergentes em grau leve, demonstrando como a arte pode contribuir para o desenvolvimento e a integração social.
Serviço
Recital de Alunos – No Tom Escola de Música
Data: sábado, 4 de julho
Horários: 14h às 16h30 e 17h às 19h30
Local: Espaço Diversão no Mestre, Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra.
Entrada: Gratuita
Classificação: Livre para todas as idades