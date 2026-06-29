Recital estudantil gratuito reúne clássicos da MPB, rock e gospel na Serra

A música como ferramenta de aprendizado, superação e desenvolvimento pessoal será o destaque da programação gratuita do Shopping Mestre Álvaro, na Serra, no próximo sábado (4). O estabelecimento recebe o recital de alunos da escola de música No Tom, espetáculo que valoriza a trajetória e a evolução dos estudantes em diferentes fases da formação musical, reunindo crianças, jovens, adultos e idosos em apresentações abertas ao público.





As apresentações serão em dois horários: das 14h às 16h30 e das 17h às 19h30. Ao todo, cerca de 60 alunos subirão ao palco, sendo 30 em cada apresentação.





O repertório passa por clássicos da MPB, gospel, rock e instrumentais, interpretadas por alunos de diferentes níveis de aprendizado. As apresentações contarão com instrumentos de corda, sopro e percussão, além de performances vocais.