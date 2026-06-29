Capixabas preferem reunir a família para petiscar na hora de torcer pela Seleção, aponta enquete de HZ

Quando a Seleção Brasileira entra em campo, cada torcedor tem um ritual. Uns preferem o churrasco com os amigos, outros não abrem mão da reunião em família, enquanto há quem acompanhe a partida sozinho, no conforto do sofá.





E a enquete de HZ, realizada entre 24 e 29 de junho, mostrou que para a maioria dos participantes, o melhor jeito de viver um dia de jogo do Brasil é cercado pela família — e, claro, com uma boa mesa de petiscos.





A opção "Petiscos variados com a família" ficou em primeiro lugar, com 34,9% dos votos. Em segundo lugar apareceu o tradicional "Churrasco + cerveja com os amigos", escolhido por 29,17% dos participantes, confirmando que o futebol continua sendo uma ótima desculpa para reunir a galera.





Na sequência, 12,50% disseram que preferem assistir ao jogo em um barzinho, com muita resenha, enquanto 9,72% optam por acompanhar a partida sozinhos, no sofá, com uma pipoca. O mesmo percentual (9,72%) escolheu assistir na casa de parentes, com uma torcida em grupo.





As opções menos votadas foram "Assistindo pelo celular onde estiver" (2,78%) e "Pizza + refrigerante em casal" (2,78%). Já 1,38% dos participantes afirmaram que nem acompanham a partida e preferem ver apenas o resultado depois.





O resultado mostra que, mais do que o futebol, os dias de jogo da Seleção continuam sendo uma oportunidade para reunir pessoas e criar momentos de convivência, seja em família, entre amigos ou até mesmo aproveitando a própria companhia. Afinal, cada torcedor tem seu jeito especial de vestir a camisa e entrar no clima verde e amarelo.





Vale lembrar que esta enquete foi realizada de forma independente por HZ, sem qualquer vínculo com empresas, instituições ou organizações. A iniciativa teve caráter exclusivamente interativo, com o objetivo de conhecer a opinião dos leitores, sem metodologia científica ou finalidade oficial, representando apenas a participação espontânea do público.