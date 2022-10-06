Patati e Patatá fazem show gratuito na Prainha, em Vila Velha

Os palhaços Patati e Patatá Crédito: Divulgação

Vila Velha antecipa a comemoração do Dia das Crianças. Neste sábado (8) e domingo (9), será realizdo o Festival Infâncias, no Parque da Prainha. Na programação, apresentações das escolas municipais, de projetos educacionais e show dos palhaços Patati e Patatá. Tudo com entrada franca.

Se você se pergunta se serão os verdadeiros Patati Patatá em Vila Velha, fique tranquilo. Para passar longe da situação vivida por moradores de um bairro de Salvador (BA) em 2011, que acabou virando matéria na TV e meme na internet, o Prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, postou um vídeo nas redes sociais mostrando os palhaços originais convidando a população para participar da festa.

A programação para os dois dias de evento é diversa e os protagonistas são os alunos da rede municipal, com apresentações de dança, música, teatro, coral de libras, ginástica, balé e muito mais. Além disso, o Festival das Infâncias também vai contar com momentos de recreação, stands com mostras de trabalhos e brinquedos infláveis gratuitos para a criançada.

No sábado (8), o evento acontece durante todo o dia. A programação da manhã começa às 8h e finaliza às 11h, e a tarde será das 14h às 19h. Já no domingo, o evento inicia às 13h e o show de encerramento do Festival é com o Patati e Patatá, com início previsto para às 18h20.

Segundo o secretário de Educação, Rodrigo Simões, o Festival das Infâncias une o protagonismo dos alunos e das escolas, a valorização dos espaços da cidade, a socialização e a oferta de atrações gratuitas para os munícipes. “Colocar nossas crianças para se apresentarem num palco na Prainha é prestigiá-los e colocá-los como protagonistas de suas aprendizagens, pois é nisso que acreditamos”, disse o secretário.

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