Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Patati e Patatá fazem show gratuito na Prainha, em Vila Velha
Para a família

Patati e Patatá fazem show gratuito na Prainha, em Vila Velha

A dupla de palhaços é atração no Festival das Infâncias, que acontece neste sábado (8) e domingo (9), antecipando o Dia das Crianças na cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 10:15

Os palhaços Patati e Patatá
Os palhaços Patati e Patatá Crédito: Divulgação
Vila Velha antecipa a comemoração do Dia das Crianças. Neste sábado (8) e domingo (9), será realizdo o Festival Infâncias, no Parque da Prainha. Na programação, apresentações das escolas municipais, de projetos educacionais e show dos palhaços Patati e Patatá. Tudo com entrada franca.
Se você se pergunta se serão os verdadeiros Patati Patatá em Vila Velha, fique tranquilo. Para passar longe da situação vivida por moradores de um bairro de Salvador (BA) em 2011, que acabou virando matéria na TV e meme na internet, o Prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, postou um vídeo nas redes sociais mostrando os palhaços originais convidando a população para participar da festa.
A programação para os dois dias de evento é diversa e os protagonistas são os alunos da rede municipal, com apresentações de dança, música, teatro, coral de libras, ginástica, balé e muito mais. Além disso, o Festival das Infâncias também vai contar com momentos de recreação, stands com mostras de trabalhos e brinquedos infláveis gratuitos para a criançada.
No sábado (8), o evento acontece durante todo o dia. A programação da manhã começa às 8h e finaliza às 11h, e a tarde será das 14h às 19h. Já no domingo, o evento inicia às 13h e o show de encerramento do Festival é com o Patati e Patatá, com início previsto para às 18h20.

Veja Também

Macakids animam o Dia das Crianças antecipado em Vitória

Segundo o secretário de Educação, Rodrigo Simões, o Festival das Infâncias une o protagonismo dos alunos e das escolas, a valorização dos espaços da cidade, a socialização e a oferta de atrações gratuitas para os munícipes. “Colocar nossas crianças para se apresentarem num palco na Prainha é prestigiá-los e colocá-los como protagonistas de suas aprendizagens, pois é nisso que acreditamos”, disse o secretário.

SERVIÇO

  • FESTIVAL DAS INFÂNCIAS
  • Com apresentações de estudantes de escolas municipais e show de Patati Patatá
  • Quando: sábado (8), a partir das 8h, e domingo (9), a partir das 13h
  • Onde: Parque da Prainha, em Vila Velha
  • Entrada franca

Veja Também

Lauana Prado e Eduardo Costa agitam Festa da Polenta em Venda Nova

João Gomes desembarca em Vitória neste sábado (8): "Feliz em voltar ao ES"

Capixaba bomba no TikTok com vídeos implicando com a mãe

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Dia das crianças Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza
Imagem de destaque
O que faz de Terence Tao 'o melhor matemático vivo do mundo'
Imagem de destaque
Homem é preso após agredir e trancar a companheira em quarto em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados