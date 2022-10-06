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Macakids animam o Dia das Crianças antecipado em Vitória

Programação acontece sábado (8), na Pedra da Cebola, e domingo (9), no Parque Moscoso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Outubro de 2022 às 15:18

Turma Macakids
Turma Macakids Crédito: Divulgação
Assim como Vila Velha, que levará os palhaços Patati Patatá à Prainha no fim de semana, Vitória vai adiantar as comemorações do Dia das Crianças. A programação começa sábado (8), no Parque Pedra da Cebola, na Mata da Praia, e segue no domingo (9), no Parque Moscoso, no Centro. O destaque fica por conta da apresentação da turma Macakids, os macaquinhos protetores da natureza.
No sábado (08), a partir das 13h, o Parque Pedra da Cebola receberá apresentações musicais, contação de histórias e a presença da turminha do Caco, Babu, Drika e seus amigos para animar a garotada. Já no domingo (9), a festa se repetirá no Parque Moscoso, das 8h às 12h.

FESTA CONTINUA NO DIA 12

No dia 12 de outubro, a PMV promove uma grande festa no Parque Moscoso, a partir das 8h30. A programação começa com a apresentação dos cães da Polícia Rodoviária Federal e a palestra da ONG Anjos na Estrada. Às 9h30, a Guarda Municipal realiza uma contação de histórias para a criançada presente no Parque.
Das 10h às 12h, os estudantes da Escola Técnica de Teatro, Dança e Música (Fafi) farão belíssimas apresentações culturais de dança, teatro e música. A tradicional Banda da Guarda vai encerrar o evento a partir das 12h.
A Praça da Ciência também vai receber uma programação especial no Dia das Crianças, com brincadeiras; apresentações da banda da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Heloisa Abreu e da Emef João Bandeira.Também haverá o tradicional parabéns em homenagem aos 23 anos da praça.
A diversão não para por aí! Nos três dias de evento as crianças poderão pintar o rosto e apreciar apresentações circenses, além de se deliciarem com  pipoca, algodão doce, e brincarem bastante no pula pula, castelão e tobogã. Além das brincadeiras, haverá distribuição de 1,5 mil revistas Macakids.

SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) estará presente nos eventos, com circuitos de atividades físicas para as crianças, orientações para saúde bucal e alimentação saudável, além de instruções sobre a erradicação do mosquito transmissor da dengue. A Semus vai disponibilizar, ainda, vacinação, sem agendamento.

PROGRAMAÇÃO

  • 8/10: Pedra da Cebola - 13h às 17h - Vacinação, Orientações sobre prevenção a Dengue, Chikungunya e zika, orientações sobre alimentação saudável, orientações sobre saúde bucal e circuito de exercícios para crianças;
  • 9/10: Parque Moscoso - 9h às 12h - Vacinação, Orientações sobre prevenção a Dengue, Chikungunya e zika, orientações sobre alimentação saudável, orientações sobre saúde bucal e circuito de exercícios para crianças;
  • 12/10: Parque Moscoso - 8h às 13h - Vacinação, orientações sobre alimentação saudável, orientações sobre saúde bucal, circuito de exercícios para crianças;
  • 12/10: Praça da Ciência - 8h às 12h - Vacinação, orientações sobre alimentação saudável, orientações sobre saúde bucal e circuito de exercícios para crianças.

  • VACINAS QUE SERÃO OFERTADAS
  • Influenza: população geral de 06 meses e mais
  • Covid-19: 1ª, 2ª, reforço e 4ª dose
  • Meningite C: trabalhadores da saúde
  • HPV: adolescentes de 9 a 11 anos
  • VOP: crianças de 1 a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias)

  • HORÁRIO DE VACINAÇÃO
  • 8/10: Pedra da Cebola - 10h às 17h
  • 9/10: Parque Moscoso - 8h às 15h
  • 12/10: Praça da Ciência - 8h às 12h
  • 12/10: Parque Moscoso - 8h às 15h
*Com informações da Prefeitura de Vitória

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