Macakids animam o Dia das Crianças antecipado em Vitória

Turma Macakids Crédito: Divulgação

Assim como Vila Velha, que levará os palhaços Patati Patatá à Prainha no fim de semana , Vitória vai adiantar as comemorações do Dia das Crianças. A programação começa sábado (8), no Parque Pedra da Cebola, na Mata da Praia, e segue no domingo (9), no Parque Moscoso, no Centro. O destaque fica por conta da apresentação da turma Macakids, os macaquinhos protetores da natureza.

No sábado (08), a partir das 13h, o Parque Pedra da Cebola receberá apresentações musicais, contação de histórias e a presença da turminha do Caco, Babu, Drika e seus amigos para animar a garotada. Já no domingo (9), a festa se repetirá no Parque Moscoso, das 8h às 12h.

FESTA CONTINUA NO DIA 12

No dia 12 de outubro, a PMV promove uma grande festa no Parque Moscoso, a partir das 8h30. A programação começa com a apresentação dos cães da Polícia Rodoviária Federal e a palestra da ONG Anjos na Estrada. Às 9h30, a Guarda Municipal realiza uma contação de histórias para a criançada presente no Parque.

Das 10h às 12h, os estudantes da Escola Técnica de Teatro, Dança e Música (Fafi) farão belíssimas apresentações culturais de dança, teatro e música. A tradicional Banda da Guarda vai encerrar o evento a partir das 12h.

A Praça da Ciência também vai receber uma programação especial no Dia das Crianças, com brincadeiras; apresentações da banda da Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Heloisa Abreu e da Emef João Bandeira.Também haverá o tradicional parabéns em homenagem aos 23 anos da praça.

A diversão não para por aí! Nos três dias de evento as crianças poderão pintar o rosto e apreciar apresentações circenses, além de se deliciarem com pipoca, algodão doce, e brincarem bastante no pula pula, castelão e tobogã. Além das brincadeiras, haverá distribuição de 1,5 mil revistas Macakids.

SAÚDE

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) estará presente nos eventos, com circuitos de atividades físicas para as crianças, orientações para saúde bucal e alimentação saudável, além de instruções sobre a erradicação do mosquito transmissor da dengue. A Semus vai disponibilizar, ainda, vacinação, sem agendamento.

PROGRAMAÇÃO

8/10: Pedra da Cebola - 13h às 17h - Vacinação, Orientações sobre prevenção a Dengue, Chikungunya e zika, orientações sobre alimentação saudável, orientações sobre saúde bucal e circuito de exercícios para crianças;

Pedra da Cebola - 13h às 17h - Vacinação, Orientações sobre prevenção a Dengue, Chikungunya e zika, orientações sobre alimentação saudável, orientações sobre saúde bucal e circuito de exercícios para crianças; 9/10: Parque Moscoso - 9h às 12h - Vacinação, Orientações sobre prevenção a Dengue, Chikungunya e zika, orientações sobre alimentação saudável, orientações sobre saúde bucal e circuito de exercícios para crianças;



Parque Moscoso - 9h às 12h - Vacinação, Orientações sobre prevenção a Dengue, Chikungunya e zika, orientações sobre alimentação saudável, orientações sobre saúde bucal e circuito de exercícios para crianças; 12/10: Parque Moscoso - 8h às 13h - Vacinação, orientações sobre alimentação saudável, orientações sobre saúde bucal, circuito de exercícios para crianças;



Parque Moscoso - 8h às 13h - Vacinação, orientações sobre alimentação saudável, orientações sobre saúde bucal, circuito de exercícios para crianças; 12/10: Praça da Ciência - 8h às 12h - Vacinação, orientações sobre alimentação saudável, orientações sobre saúde bucal e circuito de exercícios para crianças.





Praça da Ciência - 8h às 12h - Vacinação, orientações sobre alimentação saudável, orientações sobre saúde bucal e circuito de exercícios para crianças. VACINAS QUE SERÃO OFERTADAS

Influenza: população geral de 06 meses e mais



população geral de 06 meses e mais Covid-19: 1ª, 2ª, reforço e 4ª dose



1ª, 2ª, reforço e 4ª dose Meningite C: trabalhadores da saúde



trabalhadores da saúde HPV: adolescentes de 9 a 11 anos



adolescentes de 9 a 11 anos VOP: crianças de 1 a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias)





crianças de 1 a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias) HORÁRIO DE VACINAÇÃO

8/10: Pedra da Cebola - 10h às 17h



Pedra da Cebola - 10h às 17h 9/10: Parque Moscoso - 8h às 15h



Parque Moscoso - 8h às 15h 12/10: Praça da Ciência - 8h às 12h



Praça da Ciência - 8h às 12h 12/10: Parque Moscoso - 8h às 15h