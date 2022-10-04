Capixaba bomba no TikTok com vídeos implicando com a mãe

O capixaba Dácio Gonçalves bomba na internet fazendo pegadinhas com sua mãe Crédito: Dácio Gonçalves/Tik Tok/@eumuranga

Aposto que você não queria estar na pele da Dona Lina Gonçalves, de 55 anos. A mãe do capixaba Dácio Gonçalves Júnior, de 29 anos, está fazendo o maior sucesso nas redes sociais com vídeos do filho implicando com ela em diversas situações. Através do perfil “Muranga”, o empresário já possui quase 100 mil seguidores e mais de 10 milhões de visualizações no TikTok.

Morador de Itaparica, em Vila Velha, Dácio decidiu criar um perfil nas redes sociais no final de agosto para divulgar as reações de sua mãe. Entre as publicações mais famosas, o capixaba constrange Dona Lina ao imitar o cantor Michael Jackson no meio da feira. O vídeo ultrapassou a marca de 4 milhões de visualizações e chegou a ser repostado por páginas de humor no Instagram como Deuso Grego, que tem mais de 5 milhões de seguidores, e Gifs Galera Humanas, com 2,4 milhões.

Em conversa com HZ, o capixaba revelou que começou a fazer vídeos 'perturbando' a mãe como gesto de amor. Segundo Dácio, após ele e seus dois irmãos se casarem e saírem de casa, percebeu que Lina estava sofrendo da síndrome do ‘ninho vazio’. Mesmo sem morar junto, o empresário disse que é vizinho da mãe e, por isso, pensou em uma maneira de tentar animá-la diariamente.

“Quando eu e meus irmãos saímos de casa, ela ficou se sentindo um pouco sozinha. Meu pai está ali para fazer companhia, mas a saudade dos filhos estava apertando demais. Não queria ver minha mãe depressiva, então pensei em uma maneira de manter presença já que eu sou o filho que mora mais perto. Foi aí que eu tive a ideia dos vídeos”, disse Dácio, ressaltando que, no início, gravava apenas para divertir os amigos.

Com o passar do tempo, a galera falava para postar as reações da minha mãe na internet. O primeiro vídeo no Tik Tok bateu mais de 20 mil views, inclusive está com quase 80 mil agora, fiquei surpreso. Isso tudo em pouco tempo, foi muito rápido a repercussão dos vídeos. Nessa hora, eu percebi que havia um nicho para esse estilo de vídeo e decidi investir mais e mais

O sucesso foi tanto que ‘Muranga’ pulou de 10 mil para mais de 92 mil seguidores em poucos dias. Tudo isso, é claro, graças à estrela de seus vídeos, Dona Lina, que já chegou até a jogar um objeto em cima do filho após tomar um susto. O capixaba garante que as reações são sempre espontâneas.

“No início ela nunca sabe que eu estou gravando, é natural. Minha mãe é muito estourada, quase uma bipolaridade forte (risos). Às vezes ela está brigando, depois começa a rir do nada. Quem conhece a dona Lina sabe que ela é assim e está tudo bem. Tudo não passa de uma brincadeira, nossa conexão é muito forte”

Após “explodir” nas redes sociais, o filho de Lina decidiu mostrar a repercussão para a mãe. De acordo com o empresário, o novo fenômeno da web não só aprovou o sucesso, como melhorou o humor no dia a dia. “Ela mudou muito. Agora eu passo muito mais tempo com ela, mostro o resultado e sinto que está mais feliz. É uma nova ocupação no dia dela, até porque eu sei que existia esse medo de ser ‘deixada de lado’, mas isso não aconteceu”, frisou Dácio.

Muranga, que leva esse nome por conta de um apelido dado pelos tios na infância, contou que se inspirou nos vídeos do influenciador Matheus Costa, famoso pelos vídeos com seu pai, Zé. O carioca foi um dos pioneiros no ramo de vídeos captando reações engraçadas de parentes.