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Motel do ES está entre os 10 mais curtidos no Instagram

Motéis de todo país têm divulgado suas suítes e serviços no Instagram, com recursos visuais e narrativas criativas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 17 de Fevereiro de 2025 às 12:07

Status Motel está entre os motéis mais curtidos do Instagram
Status Motel está entre os motéis mais curtidos do Instagram Crédito: Reprodução/Status Motel
Que o Instagram se tornou uma ferramenta de marketing essencial para quase todo tipo de empreendimento, nós já sabemos. Um dos ramos, por exemplo, que está se beneficiando da rede social é o dos motéis, que cada vez mais busca atrair novos hóspedes. Esse crescimento se reflete em várias partes do Brasil e, claro, aqui no Espírito Santo também.
Deixando de utilizar uma estratégia na rede com postagens de duplo sentido e conteúdos apelativos, hoje os principais motéis do Brasil têm divulgado suítes e serviços no Instagram utilizando recursos visuais e narrativas criativas e inspiradoras para ganhar a atenção dos seguidores, buscando também construir fidelidade à marca e até mesmo inspirar reservas.
Um exemplo disso é o Status Motel, localizado em Jardim Limoeiro, na Serra. Com mais de 40 anos de história, o local oferece uma estrutura 5 estrelas, com 112 suítes, divididas em 8 categorias. De fato, é um ponto famoso por quem passa na rodovia ES 010, rua tradicional pelos frequentadores de motéis.
Suite Spa Master do Status Motel
Suite Spa Master do Status Motel Crédito: Reprodução/Status Motel
Uma pesquisa da Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis) em 2023 mostrou que quase 50% das pessoas usam o Instagram para buscar informações sobre motel, seguido do Facebook e Google. A ideia é mostrar que o motel é um lugar para casais se conectarem e se curtirem.
Ainda de acordo com a pesquisa da Associação Brasileira de Motéis, quase 80% das pessoas que frequentam motéis estão em um relacionamento estável como casados, noivos e namorados. “Por investir em conteúdos visualmente atraentes e inspiradores, os motéis tem conseguido interagir com públicos mais jovens, que valorizam experiências e momentos compartilháveis”, destaca a presidente-executiva da ABMotéis, Larissa Calabrese.

CONFIRA OS 10 MOTÉIS MAIS CURTIDOS NO INSTAGRAM

1- Lush (@lushmotel) – 249 mil seguidores - São Paulo
Quarto do Lush
Quarto do Lush Crédito: Reprodução/Lush Motel
2- Motel Scala (@motel_scala) – 97,3 mil seguidores (Salvador - Bahia)
Suíte Light do Motel Scala
Suíte Light do Motel Scala Crédito: Reprodução/@motel_scala
3 - Andar de Cima (@andardecima_suites) – 82,7 mil seguidores (São Paulo)
Suíte do Andar de Cima Motel
Suíte do Andar de Cima Motel Crédito: Reprodução/Andar de Cima Motel
4- Lemon Motel (@lemonmotel) – 50 mil seguidores (Pernambuco)
Suíte do Lemon Motel
Suíte do Lemon Motel Crédito: Reprodução/Lemon Motel
5- Tout Motel (@tout.motel) – 38 mil seguidores (Campinas, São Paulo)
Suíte do Tout Motel
Suíte do Tout Motel Crédito: Reprodução/Tout Motel
6- Motel Dubai (@dubai.motel) – 42,9 mil seguidores (Belo Horizonte, Minas Gerais)
Suíte do Motel Dubai
Suíte do Motel Dubai Crédito: Reprodução/Motel Dubai
7- Eros Motel (@erosmotel) – 42 mil seguidores
Suíte do Eros Motel
Suíte do Eros Motel Crédito: Reprodução/Eros Motel

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8- Ville de Blanc Motel (@villedeblancmotel) – 39,5 mil seguidores (Cuiabá, Mato Grosso)
Suíte do Ville de Blanc Motel
Suíte do Ville de Blanc Motel Crédito: Reprodução/Ville de Blanc Motel
9- Status Motel (@motelstatus) – 33 mil seguidores (Serra, Espírito Santo)
Suíte Status Motel
Suíte Status Motel Crédito: Reprodução/Status Motel
10- Drops Motéis Manaus (@dropsmanaus) – 33 mil seguidores (Manaus, Amazonas)
Suíte do Drops Motéis
Suíte do Drops Motéis Crédito: Reprodução/Drops Motéis

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