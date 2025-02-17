Motel do ES está entre os 10 mais curtidos no Instagram

Status Motel está entre os motéis mais curtidos do Instagram Crédito: Reprodução/Status Motel

Que o Instagram se tornou uma ferramenta de marketing essencial para quase todo tipo de empreendimento, nós já sabemos. Um dos ramos, por exemplo, que está se beneficiando da rede social é o dos motéis, que cada vez mais busca atrair novos hóspedes. Esse crescimento se reflete em várias partes do Brasil e, claro, aqui no Espírito Santo também.

Deixando de utilizar uma estratégia na rede com postagens de duplo sentido e conteúdos apelativos, hoje os principais motéis do Brasil têm divulgado suítes e serviços no Instagram utilizando recursos visuais e narrativas criativas e inspiradoras para ganhar a atenção dos seguidores, buscando também construir fidelidade à marca e até mesmo inspirar reservas.

Um exemplo disso é o Status Motel, localizado em Jardim Limoeiro, na Serra. Com mais de 40 anos de história, o local oferece uma estrutura 5 estrelas, com 112 suítes, divididas em 8 categorias. De fato, é um ponto famoso por quem passa na rodovia ES 010, rua tradicional pelos frequentadores de motéis.

Suite Spa Master do Status Motel Crédito: Reprodução/Status Motel

Uma pesquisa da Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis) em 2023 mostrou que quase 50% das pessoas usam o Instagram para buscar informações sobre motel, seguido do Facebook e Google. A ideia é mostrar que o motel é um lugar para casais se conectarem e se curtirem.

Ainda de acordo com a pesquisa da Associação Brasileira de Motéis, quase 80% das pessoas que frequentam motéis estão em um relacionamento estável como casados, noivos e namorados. “Por investir em conteúdos visualmente atraentes e inspiradores, os motéis tem conseguido interagir com públicos mais jovens, que valorizam experiências e momentos compartilháveis”, destaca a presidente-executiva da ABMotéis, Larissa Calabrese.

CONFIRA OS 10 MOTÉIS MAIS CURTIDOS NO INSTAGRAM

1- Lush (@lushmotel) – 249 mil seguidores - São Paulo

Quarto do Lush Crédito: Reprodução/Lush Motel

2- Motel Scala (@motel_scala) – 97,3 mil seguidores (Salvador - Bahia)

Suíte Light do Motel Scala Crédito: Reprodução/@motel_scala

3 - Andar de Cima (@andardecima_suites) – 82,7 mil seguidores (São Paulo)

Suíte do Andar de Cima Motel Crédito: Reprodução/Andar de Cima Motel

4- Lemon Motel (@lemonmotel) – 50 mil seguidores (Pernambuco)

Suíte do Lemon Motel Crédito: Reprodução/Lemon Motel

5- Tout Motel (@tout.motel) – 38 mil seguidores (Campinas, São Paulo)

Suíte do Tout Motel Crédito: Reprodução/Tout Motel

6- Motel Dubai (@dubai.motel) – 42,9 mil seguidores (Belo Horizonte, Minas Gerais)

Suíte do Motel Dubai Crédito: Reprodução/Motel Dubai

7- Eros Motel (@erosmotel) – 42 mil seguidores

Suíte do Eros Motel Crédito: Reprodução/Eros Motel

8- Ville de Blanc Motel (@villedeblancmotel) – 39,5 mil seguidores (Cuiabá, Mato Grosso)

Suíte do Ville de Blanc Motel Crédito: Reprodução/Ville de Blanc Motel

9- Status Motel (@motelstatus) – 33 mil seguidores (Serra, Espírito Santo)

Suíte Status Motel Crédito: Reprodução/Status Motel

10- Drops Motéis Manaus (@dropsmanaus) – 33 mil seguidores (Manaus, Amazonas)