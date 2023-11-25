Galera do Passinho Vix se apresenta na Expo Favela ES

Galera do Passinho Vix se apresenta neste sábado (25) na Expo Favela Espírito Santo Crédito: Acervo pessoal

Trazendo toda a potencialidade das comunidades, a Expo Favela Espírito Santo visa dar visibilidade aos empreendimentos das regiões periféricas. Iniciado na última sexta-feira (24), o evento, que acontece no Centro de Eventos Ferrari, em Santa Lúcia, Vitória, e se encerra neste sábado (25), também traz um time pra lá de descolado: a Galera do Passinho Vix. O grupo de dança surgiu em janeiro deste ano, com Andreia Siqueira, de 43 anos, e Marcio Almeida, de 45, um casal de dançarinos que estão nesse universo desde os 17 anos.

O grupo, que traz as batidas do ritmo Miami freestyle, se apresenta neste sábado (25) na Expo Favela ES. Para Andreia Siqueira, administradora e dançarina do grupo, é motivo de orgulho fazer parte do evento. “Para nós é importante mostrar ao público que existe nossa dança, nossos passinhos. É um espaço para jovens e adultos. A gente quer levar essa cultura para o público”.

O grupo está pronto para dançar e alegrar os presentes no evento, uma vez que a música e o passinho já foram selecionados e estão ensaiados. “Meu filho e meu esposo vão abrir a apresentação e depois os outros integrantes do grupo vão entrar”, comentou a dançarina.

UMA HISTÓRIA DE FAMÍLIA

A Galera do Passinho Vix surgiu dentro da família Siqueira e Almeida. O casal Andreia e Marcio deram o pontapé inicial no projeto que, hoje, vem gerando resultados positivos. Inclusive, o jovem Nicollas Siqueira, filho do casal de 9 anos, já se aventura nos passinhos.

Andreia Siqueira, Marcio Almeida e Nicollas Siqueira são integrantes da Galera do Passinho Vix Crédito: Acervo pessoal

Nicollas começou a dançar aos 7 anos por influência dos pais, já está escalado para abrir a apresentação na Expo Favela. “Meu pai e minha mãe começaram e eu segui os passos deles. Comecei vendo eles dançarem e estou gostando”.

A EXPANSÃO DO PROJETO

A Galera do Passinho Vix vem tomando proporções importantes no cenário capixaba. Eles já se apresentaram em vários eventos: Criaslab, Clube Arci, praça de Itararé e festas de escolas. Mas eles não param por aí. “Estamos cogitando levar o grupo para fora do Estado. Nossa ideia é viajar para Madureira, no Rio de Janeiro. Os eventos de lá acontecem semanalmente”, destacou Andreia.

Hoje, o grupo conta com 14 integrantes fixos, fora o cinegrafista. São pessoas de São Torquato, em Vila Velha; Jardim Carapina e Serra Dourada, na Serra; e Alagoano e Santa Lúcia, em Vitória. A equipe se reúne para realizar os ensaios em uma área atrás do Shopping Vitória, na região da Curva da Jurema. Um local público, onde levam caixa de som com pen drive e dão o play nos passinhos.

A Elba Mara Pereira, de 59 anos, também faz parte da Galera do Passinho Vix. Para ela, o grupo é fundamental para a saúde, já que aproveita o momento como atividade física. “É muito importante pra mim, porque é um jeito de me movimentar e exercitar”.

Elba Mara Pereira, de 59 anos, faz parte da Galera do Passinho Vix e está com expectativa alta para apresentação no Expo Favela ES Crédito: Acervo pessoal

Em relação à apresentação na Expo Favela, Elba comentou que a expectativa. “Tá muito grande, tá lá em cima. Eu estou ansiosa para fazer os passinhos”, ressaltou.

COMO ENTRAR NO GRUPO

Para fazer parte da Galera do Passinho Vix, basta se colocar à disposição. Não é necessário desembolsar nenhum valor, pois é uma iniciativa gratuita e aberta ao público de todas as idades. “É só procurar a gente e entrar em contato. Estamos precisando de mais pessoas. Quanto mais pessoas estiverem juntas, mais bonito fica”, relatou a administradora do grupo.