Grupo Samba Júnior, baladas e exposições animam a quinta (23) no ES

Festival de Cinema Italiano
A última noite de amor
Sinopse: Dizem que Franco Amore é amor de nome e de fato. Sobre si, ele conta que durante toda a vida procurou ser uma pessoa honesta, um policial que em 35 anos de carreira nunca disparou contra um homem. Essas são as palavras que Franco escreveu em seu discurso que fará no dia seguinte, após sua última noite de serviço. Mas aquela noite será mais longa e difícil do que ele jamais poderia imaginar. A partir das 18h20, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos.
Berlinguer eu te amo
Sinopse: Filme dirigido por Giuseppe Bertolucci e protagonizado por Roberto Benigni, é baseado na peça “Cioni Mario di Gaspare fu Giulia” de 1975, também dirigido e escrito por Bertolucci e com Benigni como protagonista interpretando o personagem Mario Cioni. Além da peça, Benigni também interpretou este personagem na minissérie italiana 'Onda Libera' de 1976. A partir das 14h20, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos.
Músicas ao vivo
Samba de Raiz
Com Átila Ibilê e grupo. A partir das 20h, na Casa de Bamba. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99663-2104.
Jazz na Curva
Com Victor Biasutt. A partir das 17h, no Clericot Café. Av. José Miranda Machado, 345, Enseada do Suá, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99299-5918.
Banda Baile
Com Laila Orlande. A partir das 20h, no Boteco Boa Praça Vitória. Rua João da Cruz, 485, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (11) 5990-2359.
Brasilidades
Com Daniel Silva. A partir das 19h, no A Oca. Rua do Rosário, 114, Centro, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99289-4561.
Pop Rock
Com Sandro Castro. A partir das 18h30, no Raízes Gastrobar. Rua Domingos Póvoa Lemos, 206, Jardim Camburi, Vitória.
Projeto Ensaios
Com Érica Nasser. A partir das 20h, no Espaço Thelema. Rua Graciano Neves, 90, Centro, Vitória.
Musicista/Banda
Com Duo Severino. A partir das 18h30, no Pimenta Carioca. Av. Saturnino Rangel Mauro, 1215, Jardim da Penha, Vitória.
Projeto Quinta D'elas
Com Cecitônio Coelho e Rodrigo Nogueira. A partir das 18h, no Enredo Botequim. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Chorinho
Com Vinícius Herkenhoff. A partir das 19h, no Repique Samba Lounge. Av. Dante Michelini, 2400, Quiosque 07, Mata da Praia, Vitória. Couvert: R$ 12.
Baladas e Festas
PagoFunk
Com o Grupo Som de Casa, e o DJs Fabrini e Kinho. A partir das 23h, no Correria Music Bar. Av. Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha. Entrada gratuita.
Quase Sexta
Com Rômulo Aranttes, Diego Santana, Ivan e Matheus. A partir das 21h, no Wanted Pub. Rua Manoel Gonçalves Carneiro, 35, Praia do Canto, Vitória.
Especial Cazuza e Barão Vermelho
Com Cadu Caruzo. A partir das 21h, no Pub 426. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Noite do Perdido
Com os DJs Khalifa, KN de VV, Koreia, Gustavo o Brabo e Belucio. A partir das 23h, no Club Hitz. Rua Joaquim Lírio, 800, Praia do Canto, Vitória. Reservas via WhatsApp: (27) 99714-4445.
Misturadim - Junto & Misturado
Com os grupos Samba Júnior, Sambadm, Pagode e Cia e DJ Chocolate. A partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Rua Joaquim Lírio, 823, Praia do Canto, Vitória. Ingressos: R$ 50 (VIP) e R$ 30 (pista). Free, até as 22h. (Limitado até 200 pessoas).
Close de Quinta
Com os DJs Lunnao, H3llokty, Cybertrans e Djay. A partir das 23h, no Bolt. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória. Ingressos: os 50 primeiros pagam R$ 10, após R$ 20.
Cultura
Orquestra Brasileira de Cantores Cegos
A orquestra apresenta 15 canções que representam a tradição oral de vários estados brasileiros na voz de 25 artistas, sendo 16 cantores cegos. representando um país múltiplo, com manifestações populares como o congo e a música tupiniquim. A partir das 19h30, no Sesc Glória, Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos retirados 1 hora antes do espetáculo.
A Gaiola
O musical é o resultado da oficina de teatro musical juvenil ofertado pela escola técnica de teatro, dança e música (Fafi). Os alunos tiveram acesso à formação básica das três linguagens do teatro musical: dança, canto e atuação. E conta com canções populares de compositores brasileiros como Marisa Monte e Sandy, além de uma história de uma menina e um passarinho. A partir das 18h30, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos esgotados.
Cinema de Borda
Uma oficina gratuita para as juventudes negras, no qual os participantes vão conhecer a história do cinema documental e noções básicas para a elaboração de roteiro e produção, e receberão apoio para a gravação de dois documentários que expressem o movimento negro. Até 8 de dezembro, na Associação Crescer com Viver. Rua Lorraine Santiago Vieira, 372, Adalberto Simão Nader, Guarapari.
Teclas e Cordas
O recital é um evento no qual pessoas tocam seu instrumento com a banda profissional. A partir das 19h, no teatro da UFES. Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Entrada gratuita, mediante troca de um brinquedo, em prol da Pediatria do Hospital Universitário Cassiano Antonio Moraes (HUCAM) e da Pastoral da criança em Cariacica.
Diversão
Vila Parque Boliche
Boliche com 8 pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante. De segunda a sexta, a partir das 17h. Sábados e domingos, a partir das 12h. No Shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Ingressos: R$ 129,90. Valor referente a uma hora de boliche. Número máximo de 6 pessoas na pista. A reserva pode ser feita pelo telefone: (27) 99830-9478.
Vila Trampolim Park
Parque de entretenimento com parede de escalada, piscina de espuma, camas elásticas para saltos, basquete, swing ball, batalha de cotonetes, half pipe e desafio ninja. No piso L3 do Shopping Praia da Costa. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. Faixa etária: a partir de 2 anos. Menores de 6 anos devem estar acompanhados por um adulto. De segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 11h às 21h. Ingressos (meia): R$ 59,90 (50 minutos) e R$ 40 (30 minutos).
Imersomar
Uma projeção 360° no fundo do mar com uma experiência incrível em 8K do mundo marinho. No piso L2, do Shopping Vila Velha. Av. Luciano das Neves, 2418, Vila Velha. De segunda a sexta, das 14h às 22h; sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).
Cirque Amar
Circo com ilusionistas, palhaços, acrobatas, aerialistas, força capilar e um incrível balé acrobático. As apresentações acontecem de segunda a sexta, às 20h30; sábados, domingos e feriados, às 16h, 18h e 20h30. No estacionamento do Aeroporto de Vitória. Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, Goiabeiras, Vitória. Os ingressos custam de R$ 35 a R$ 300 no site Guiche Web.
Mergulhando no Fundo do Mar
Evento voltado para crianças com brinquedos infláveis e um carrossel tematizado com mais de 300 mil bolinhas. No Shopping Boulevard Vila Velha. Rodovia do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Ingressos: R$ 60 (1 hora); R$ 40 (30 minutos); R$ 35 (20 minutos). Após o tempo será cobrado R$ 1 por minutos excedente.
Natal do Mundo Bita
Decoração de Natal do Mundo Bita com jogo da memória, pula-pula, brinquedo sinuoso e tobogã escorregador com 22 metros de comprimento. No Shopping Praia da Costa, do piso L2 ao L1. Av. Dr. Olívio Lira, 353, Vila Velha. De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 11h às 21h. Atração com cobrança; Tobogã escorregador: R$ 5 para uma descida.
Uma Aventura Polar
Um cenário de muita neve, com ursos polares, que remete ao Polo Norte, onde vive o Papai Noel. Além da árvore de Natal de 9 metros, um trenzinho vai levar as crianças para passear por toda a área da decoração. Todos os dias no piso L2 do shopping Mestre Álvaro. Av. João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra. Visitação gratuita. Passeio de Trenzinho: R$ 10 para duas voltas
Decoração Doce Natal
Decoração temática com diversos tipos de doces natalinos coloridos bolas, ursos, trono do Papai Noel e árvore interativa de 6m de altura vai permitir que o público passe por dentro dela e tire fotos. Todos os dias no Shopping Montserrat. Av. Eldes Scherrer Souza, 2162, Colina de Laranjeiras, Serra, Visitação gratuita. Circuito do Noel: R$ 50 por 30 minutos.
Decoração de Natal - Presentes de Natal
Caixas gigantes de presentes de Natal abrigam diferentes cenários da casa do Papai Noel, permitindo que as pessoas entrem nas caixas, tirem fotos, e contemplem cada cômodo da casa do bom velhinho, como sala, quarto, escritório e cozinha. O cenário é montado na varanda da Praça de Alimentação do Shopping Moxuara. Av. Mário Gurgel, 5353, São Francisco, Cariacica. Visitação gratuita.
Exposições
Modernidade, Cultura e Paisagem
Exposição sobre a formação cultural da paisagem e sua influência na sociedade, com coleção de fotografias históricas do Acervo do Arquivo Público do Estado. Em cartaz no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Até 26 de novembro. De terças (de 10h às 13h); quartas (de 14h às 17h), e quintas e sextas (13h30 às 17h). Agendamentos em linktr.ee/maesmuseu.
Fiar
Exposição do artista Rick Rodrigues que apresenta mais de 100 obras bordadas, objetos, miniaturas de madeira, brinquedos, instalações interativas e obras que serão produzidas durante a mostra. A mostra ficará aberta ao público até o dia 26 de novembro no Museu de Arte do Espírito Santo (MAES), na Av. Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 10h às 18h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 16h. Entrada gratuita.
De Onde Surgem os Sonhos
Até 28 de janeiro, o Palácio Anchieta recebe a exposição que aborda temas inerentes a arte contemporânea brasileira, do conceito de paisagem e pensar sobre a construção de conhecimento através das visões de diversos povos e culturas. Na Praça João Clímaco, Centro, Vitória. Visitação: De terça a sexta, das 8h às 18h; Sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h. Entrada gratuita. Confira a matéria completa da exposição no site HZ.
Tempo, Tempo, Tempo
Para comemorar os 40 anos de carreira, o jornalista e fotógrafo Tadeu Bianconi traz toda a diversidade de suas obras em exposição que fica até dia 25 de novembro, que reúne 900 fotografias, entre elas paisagens, abstrações, cotidiano e cidades. No Mosaico Fotogaleria, As visitas devem ser agendadas de segunda a sábado, em horário comercial, pelo WhatsApp: (27) 99943-0831 ou pelo e-mail [email protected]
Pulsar
A exposição apresenta o resultado de seis anos de pesquisa sobre um dos principais órgãos do corpo humano: o coração. O trabalho foi iniciado a partir de uma percepção dele como símbolo, metáfora e fonte de inspiração. Reúne mais de 20 obras com estudo de técnicas artísticas diversas, entre elas, cerâmica, desenho e pintura. Até dia 30 de dezembro, na Casa Porto das Artes Plásticas. Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Visitação: De Segundas às sextas das 10h às 18h; Sábados das 10h às 14h. Entrada gratuita.
Caminho da Prainha
A exposição apresenta uma coleção de peças artísticas criadas por ceramistas que atuam na região do sítio histórico da Prainha (Vila Velha), utilizando argila e esmalte como materiais inspirados nos variados caminhos que conduzem à vivência na região. Até 10 de dezembro na Casa da Memória. Av. Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha. Visitação: De terça a domingo, das 8h30 às 17h30. Entrada gratuita.
Envios Possíveis
A exposição que está em cartaz de forma gratuita no Parque Moscoso conta com painéis de obras pintadas à mão e vem transformando a realidade de pessoas de diversas idades que buscam, por meio da arte, expressar seus sentimentos e se reconectar com a saúde mental. Até 25 de novembro, na Avenida República, Centro, Vitória. Aberto todos os dias, das 5h às 22 h. Entrada gratuita.
Biomorfismo - Superfície Classe A lll
Explorando a relação entre a arte e reflexão sobre a recente pandemia, a exposição apresenta uma visão peculiar em torno da experiência humana diante da Covid-19. As pinturas revelam uma conexão com a essência da vida e a complexidade dos ecossistemas naturais, refletindo sobre a relação da interdependência dos seres vivos. Até 30 de novembro, na Casa da Memória, Sala Levino Fanzeres. Rua 25 de Março, Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Entrada gratuita.
Por uma Crise de Imagem
Exposição que visa explorar a relação entre imagem, cultura e identidade, comemorando os 15 anos do artistas Nicolas Soares. Até março de 2024 na Galeria de Arte Espaço Universitário (GAEU). Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória. Para agendamento de grupos, é preciso preencher um formulário neste link.
Mostra de Orquídeas
O público vai poder apreciar as orquídeas, aonde serão expostas várias espécies, além de diversos híbridos, ou seja, plantas originadas de espécies distintas. Até 26 de novembro, no Boulevard Shopping Vila Velha. Rod. do Sol, 5000, Itaparica, Vila Velha. Visitação: De quinta a sábado, das 10h às 22h, e domingo, das 13h às 21h. Evento gratuito.