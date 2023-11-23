Grupo Samba Júnior, baladas e exposições animam a quinta (23) no ES

Sinopse: Dizem que Franco Amore é amor de nome e de fato. Sobre si, ele conta que durante toda a vida procurou ser uma pessoa honesta, um policial que em 35 anos de carreira nunca disparou contra um homem. Essas são as palavras que Franco escreveu em seu discurso que fará no dia seguinte, após sua última noite de serviço. Mas aquela noite será mais longa e difícil do que ele jamais poderia imaginar. A partir das 18h20, no Sesc Glória. Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Ingressos gratuitos.