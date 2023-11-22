Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Colar de Elvis Presley vai a leilão por R$ 2,4 milhões

Adereço em formato de garra de leão foi usado por cantor durante anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 22 de Novembro de 2023 às 11:01

Colar de Elvis Presley vai a leilão por R$ 2,4 milhões
Colar de Elvis Presley vai a leilão por R$ 2,4 milhões Crédito: Douglas Cometti/Folhapress
Os fãs de Elvis Presley agora tem a oportunidade de adquirir um importante acessório do astro. Quase cinco décadas desde sua morte, um colar usado pelo artista vai ser leiloado.
O adereço, em formato de uma garra de leão, pode ser comprado por US$ 500 mil (aproximadamente R$ 2,4 milhões). Usado por Elvis durante anos, inclusive durante momentos bem conhecidos da vida do astro, como por exemplo em seu encontro com Muhammad Ali, o acessório esteve em posse do Museu Elvis Presley por anos, mas agora está sendo leiloada pela casa de leilões Gotta Have Rock and Roll, de acordo com o jornal americano TMZ.
A peça contém diamantes e rubis e também pode ser vista em registros da comemoração de cinco anos de Lisa Marie, fruto do relacionamento de Elvis com Priscilla. Ela morreu em janeiro deste ano, aos 54 anos, em decorrência de uma obstrução do intestino.
Em agosto deste ano, um revólver do cantor foi comprado por R$ 1 milhão em leilão. Ele a recebeu de presente em 1976. O objeto é personalizado com estrelas de cinco pontas e uma águia segurando uma bandeira americana.

Veja Também

Jojo Todynho diz que terminou casamento com Lucas ao ver "mensagens dele com homens"

Família de Ana Benevides nega contato de Taylor Swift: 'É fake'

Filho de Cristiano, da dupla com Zé Neto, passa por cirurgia e músico diz: "Dor imensurável"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Elvis Presley Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Citroën C3 atualiza versões e passa a ser o carro zero mais barato do país; veja preços e o que muda
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
Imagem de Trump como Jesus Cristo e embate com o papa provocam reação até entre aliados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados