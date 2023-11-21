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Saúde

Filho de Cristiano, da dupla com Zé Neto, passa por cirurgia e músico diz: "Dor imensurável"

Miguel, de 5 meses, tem diagnóstico de Tetralogia de Fallout, uma doença congênita cardíaca. À reportagem, assessoria do sertanejo informou que a operação foi ‘bem-sucedida’
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Novembro de 2023 às 19:16

Cristiano com o filho caçula, Miguel
Cristiano com o filho caçula, Miguel Crédito: Reprodução/Instagram/@crisznec
Cristiano, da dupla com Zé Neto, disse que o filho caçula, Miguel, de 5 meses, passou por uma cirurgia cardíaca na segunda-feira, 20. No Instagram, o músico atualizou os seguidores sobre o estado de saúde do bebê e aproveitou para prestar uma homenagem a ele.
“Mais um combate, mais uma etapa do milagre da sua vida concluído. É filho, nem com meus 35 anos já enfrentei tantas lutas pela vida como você! A dor de te ver passar por tudo é imensurável”, escreveu Cristiano no Instagram.
À reportagem, assessoria do sertanejo informou que a operação foi bem-sucedida. "Ele deve ficar 72h na UTI em observação", completou.
Pouco depois do nascimento de Miguel, Cristiano revelou aos seguidores que o bebê foi diagnosticado com Tetralogia de Fallout, uma doença congênita rara que afeta o coração, ainda na barriga da mãe, Paula Vaccari.
No Instagram, o músico disse que receber a notícia foi um choque de realidade. “Me perdi completamente, o medo dominou meu corpo, mente e alma. Pensar na possibilidade de perder meu filho... Chorei muitas noites sozinho”.
Veja a publicação sobre a cirurgia de Miguel:

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