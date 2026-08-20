Festivalzinho de Cinema de Vitória: evento dedicado ao público infantil volta em outubro; inscrições abertas

O festival audiovisual dos baixinhos está de volta! O 26° Festivalzinho de Cinema de Vitória está com inscrições abertas para a nova seleção. O evento é voltado para o público infantil e infantojuvenil, e vai acontecer de 19 a 23 de outubro, no Cine Metrópolis, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), na capital capixaba.

Os interessados podem inscrever as produções gratuitamente no site do festivalzinho, a partir desta quinta-feira (20) até 03 de setembro, às 17h59. O resultado com obras selecionadas estará disponível no site do evento até o dia 1º de outubro, embora o prazo possa ser estendido pela organização.

Podem se inscrever curtas-metragens com até 25 minutos (incluindo os créditos), de classificação livre e finalizados a partir de 1º de janeiro de 2020. A obra não pode ter sido exibida em edições anteriores do Festivalzinho de Cinema de Vitória, e os interessados podem submeter no máximo dois filmes.

O envio das mídias para a seleção deve ser feito, preferencialmente pelo Vimeo ou YouTube, sendo que as obras enviadas por esse último não podem ser privadas. Não são aceitos mídias físicas e links de transferência de arquivos, como Google Drive e WeTransfer, ou plataformas em que o link tenha prazo de validade.





O festival surgiu em 2000 com o foco de aproximar alunos da rede pública e o universo audiovisual, e desenvolver a sensibilidade do público infantojuvenil para o universo das artes.