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Pandemia

Festa de São Benedito é cancelada na Serra; puxada de mastro será virtual

Órgão tomou decisão por conta da nova variante da COVID-19 denominada Ômicron. Réveillon continua na programação do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 15:06

Festa de São Benedito, na Serra
Festa de São Benedito, na Serra Crédito: Everton Nunes/Secom-PMS
A Prefeitura da Serra decidiu por suspender a Festa de São Benedito, que teria início no próximo dia 8 de dezembro. Em comunicado publicado no site oficial, o órgão explica que a decisão foi tomada para proteger os moradores e evitar disseminação da nova variante da Covid-19, denominada Ômicron.
Segundo a prefeitura, os festejos acontecerão de forma virtual, com a transmissão da puxada do mastro. Vale lembrar que a Festa de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário de Pitanga tiveram uma transmissão no último dia 1º de dezembro. Na programação, Fincada do Mastro e videoclipes com as Bandas de Congo, com apresentação de adultos e crianças de Pitanga e da Banda Estrela dos Artistas.

FESTA

A Festa de São Benedito está presente no calendário serrano desde 1836, e segundo a tradição, teve origem no socorro providencial dado por São Benedito a um navio escravo que naufragou navegando pela costa do Espírito Santo.
Ao se depararem com a morte, os tripulantes invocaram a proteção de São Benedito e de Deus, e graças às preces, conseguiram se salvar e foram levados até a praia, abraçados ao mastro que se desprendeu do navio.

RÉVEILLON

Enquanto a festa religiosa teve atividades presenciais suspensas, o réveillon segue na programação do município até o momento. Em entrevista à rádio CBN Vitória, na última semana, o vice-prefeito e secretário municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Thiago Carreiro, informou que o show pirotécnico deve acontecer em Nova Almeida, Manguinhos, Bicanga, Carapebus e Jacaraípe. Ele explicou ainda que em Jacaraípe, que terá uma balsa de fogos de artifício, será também montado um palco para realização de shows com atrações locais.

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