Festa de São Benedito é cancelada na Serra; puxada de mastro será virtual

Festa de São Benedito, na Serra Crédito: Everton Nunes/Secom-PMS

A Prefeitura da Serra decidiu por suspender a Festa de São Benedito, que teria início no próximo dia 8 de dezembro. Em comunicado publicado no site oficial, o órgão explica que a decisão foi tomada para proteger os moradores e evitar disseminação da nova variante da Covid-19, denominada Ômicron.

FESTA

A Festa de São Benedito está presente no calendário serrano desde 1836, e segundo a tradição, teve origem no socorro providencial dado por São Benedito a um navio escravo que naufragou navegando pela costa do Espírito Santo.

Ao se depararem com a morte, os tripulantes invocaram a proteção de São Benedito e de Deus, e graças às preces, conseguiram se salvar e foram levados até a praia, abraçados ao mastro que se desprendeu do navio.

RÉVEILLON