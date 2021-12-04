Eduardo Paes, prefeito do Rio, cancela festa oficial de réveillon da cidade

Réveillon: Tradicional queima de fogos na praia de Copacabana, a festa e considerada uma das maiores do mundo, em 2015 Crédito: Ricardo Borges/Folhapress

Pelo Twitter, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes anunciou o cancelamento da celebração oficial do réveillon na cidade. Em sua conta na rede social, Paes escreveu: "Respeitamos a ciência. Como são opiniões divergentes entre comitês científicos, vamos sempre ficar com a mais restritiva. O Comitê da prefeitura diz que pode. O do Estado diz que não. Então, não pode. Vamos cancelar dessa forma a celebração oficial do réveillon do Rio".

Ele justifica que não é possível organizar a festa sem o mínimo de tempo para preparação. "Tomo a decisão com tristeza mas não temos como organizar a celebração sem a garantia de todas as autoridades sanitárias. Infelizmente não temos como organizar uma festa dessa dimensão, em que temos muitos gastos e logística envolvidos, sem o mínimo de tempo para preparação", escreveu.

Tomo a decisão com tristeza mas não temos como organizar a celebração sem a garantia de todas as autoridades sanitárias. Infelizmente não temos como organizar uma festa dessa dimensão, em que temos muitos gastos e logística envolvidos, sem o mínimo de tempo para preparação.2/3 — Eduardo Paes (@eduardopaes) December 4, 2021

O prefeito finaliza dizendo que vai acatar a decisão do Estado - de não promover o evento público e de grande dimensão -, que não era até então a opinião do governo estadual, segundo ele.

"Se é esse o comando do Estado (não era isso o que vinha me dizendo o governador Cláudio Castro), vamos acatar. Espero poder estar em Copacabana abraçando a todos na passagem do ano de 22 para 23. Vai fazer falta mas o importante é que sigamos vacinando e salvando vidas", escreve no Twitter o prefeito do Rio de Janeiro