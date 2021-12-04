Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Eduardo Paes, prefeito do Rio, cancela festa oficial de réveillon da cidade
Pandemia

Eduardo Paes, prefeito do Rio, cancela festa oficial de réveillon da cidade

Em suas redes sociais, o prefeito do Rio de Janeiro anunciou que a festa de réveillon da cidade está cancelada. A decisão está relacionada à chegada da variante Ômicron ao País
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 12:20

Réveillon: Tradicional queima de fogos na praia de Copacabana, a festa e considerada uma das maiores do mundo, em 2015
Réveillon: Tradicional queima de fogos na praia de Copacabana, a festa e considerada uma das maiores do mundo, em 2015 Crédito: Ricardo Borges/Folhapress
Pelo Twitter, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes anunciou o cancelamento da celebração oficial do réveillon na cidade. Em sua conta na rede social, Paes escreveu: "Respeitamos a ciência. Como são opiniões divergentes entre comitês científicos, vamos sempre ficar com a mais restritiva. O Comitê da prefeitura diz que pode. O do Estado diz que não. Então, não pode. Vamos cancelar dessa forma a celebração oficial do réveillon do Rio".
Ele justifica que não é possível organizar a festa sem o mínimo de tempo para preparação. "Tomo a decisão com tristeza mas não temos como organizar a celebração sem a garantia de todas as autoridades sanitárias. Infelizmente não temos como organizar uma festa dessa dimensão, em que temos muitos gastos e logística envolvidos, sem o mínimo de tempo para preparação", escreveu.
O prefeito finaliza dizendo que vai acatar a decisão do Estado - de não promover o evento público e de grande dimensão -, que não era até então a opinião do governo estadual, segundo ele.
"Se é esse o comando do Estado (não era isso o que vinha me dizendo o governador Cláudio Castro), vamos acatar. Espero poder estar em Copacabana abraçando a todos na passagem do ano de 22 para 23. Vai fazer falta mas o importante é que sigamos vacinando e salvando vidas", escreve no Twitter o prefeito do Rio de Janeiro

Veja Também

Abrape-ES segue otimista com realização de festas de réveillon e carnaval em 2022

Comitê recomenda que réveillon no Rio de Janeiro seja mantido

Com variante e nova onda na Europa, cidades cancelam festas de réveillon

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Réveillon Rio de Janeiro (RJ) Turismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: 'Não tem essa maturidade', afirma Juliano Floss sobre Milena
Imagem de destaque
O que sucesso de assistente de IA na China diz sobre ambições do país
Samira enfrentou dificuldades financeiras sem desistir da vontade de estudar (Imagem: Reprodução digital | Globo)
Samira é eliminada do BBB 26 no paredão mais acirrado da edição

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados