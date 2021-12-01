Festa de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário de Pitanga será on-line

Nesta quarta-feira (1º), vai acontecer a Festa Virtual de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário de Pitanga. A exibição terá início a partir das 20 horas, no canal do YouTube da Associação das Bandas de Congo da Serra (ABC).
O evento é realizado pela Associação das Bandas de Congo da Serra e conta com o apoio da Prefeitura da Serra, através da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur) e da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).
A festa compõe os Festejos do Ciclo Folclórico de São Benedito da Serra em 2021. Na programação, Fincada do Mastro e videoclipes com as Bandas de Congo, com apresentação de adultos e crianças de Pitanga e da Banda Estrela dos Artistas.
A festa será virtual devido à pandemia de Covid-19. Para asssitir, basta acessar este link e a para assistir.