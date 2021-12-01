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Festa de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário de Pitanga será on-line

A exibição terá início a partir das 20 horas, no canal do YouTube da Associação das Bandas de Congo da Serra (ABC)

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 16:34

Toda a programação da Festa de São Benedito acontece em Serra-Sede
O evento é realizado pela Associação das Bandas de Congo da Serra e conta com o apoio da Prefeitura da Serra Crédito: Jansen Lube/Secom-PMS
Nesta quarta-feira (1º), vai acontecer a Festa Virtual de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário de Pitanga. A exibição terá início a partir das 20 horas, no canal do YouTube da Associação das Bandas de Congo da Serra (ABC).
O evento é realizado pela Associação das Bandas de Congo da Serra e conta com o apoio da Prefeitura da Serra, através da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur) e da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).
A festa compõe os Festejos do Ciclo Folclórico de São Benedito da Serra em 2021. Na programação, Fincada do Mastro e videoclipes com as Bandas de Congo, com apresentação de adultos e crianças de Pitanga e da Banda Estrela dos Artistas.
A festa será virtual devido à pandemia de Covid-19. Para asssitir, basta acessar este link e a para assistir.

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