Festa de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário de Pitanga será on-line

O evento é realizado pela Associação das Bandas de Congo da Serra e conta com o apoio da Prefeitura da Serra Crédito: Jansen Lube/Secom-PMS

Nesta quarta-feira (1º), vai acontecer a Festa Virtual de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário de Pitanga. A exibição terá início a partir das 20 horas, no canal do YouTube da Associação das Bandas de Congo da Serra (ABC).

O evento é realizado pela Associação das Bandas de Congo da Serra e conta com o apoio da Prefeitura da Serra, através da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur) e da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).