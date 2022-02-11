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Feira gastronômica leva shows das bandas Casaca e Forró Raiz à Serra

Com entra franca, Sabores da Terra chega ao seu último fim de semana na Praça Encontro das Águas, em Jacaraípe, na Serra. Além da música, evento conta com muita comida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 13:33

Banda Casaca
Banda Casaca Crédito: Tiago Uliana/Divulgação
Bombando na praça Encontro das Águas, em Jacaraípe (Serra), desde o início de janeiro, o festival Sabores da Terra entra em seu último fim de semana prometendo muitas atrações culturais e experiências gastronômicas. Foram três semanas de evento e mais de 50 horas de atividades. 
De sexta (11) a domingo (13), estão confirmados shows com artistas do município. Para o "grand finale", ou seja, o encerramento, haverá uma apresentação especial da banda Casaca.
O grupo, que conta com 22 anos de estrada, é o responsável por sucessos que marcaram diversas gerações de capixabas, como "Da Da Da" (aquela música mesmo que acordou um robô em Marte, em 2004), "Ondas do Barão", "Garças de Jacarenema", "Anjo Samile" e "Marina".
Ainda no cardápio de atrações musicais, apresentações de Léo Lima, Forró Raiz, Barbara Black, Mizinho Dussamba, além de atrações infantis. As apresentações culturais são gratuitas.
Não podemos esquecer dos comes e bebes (o melhor da festa). O Sabores da Terra conta com 11 estabelecimentos gastronômicos participantes, todos da Serra. Entre as delícias, opções como moquequinhas, hambúrguer, pizza, macarrão na chapa e churrasquinho. Tem para todos os gostos.

FESTIVAL GASTRONÔMICO SABORES DA TERRA

  • ONDE: Praça Encontro das Águas. na Av. Abdo Saad, Parque de Jacaraípe, na Serra
  • INGRESSOS: a entrada é franca, mas não é permitido o acesso com alimentos e bebidas

PROGRAMAÇÃO

  • SEXTA-FEIRA (11)
    • 17h30: Barbara Black 
    • 19h30: Tertúlia Reggae
    • 21h: Apresentação infantil
    • 22h: Forró Raiz

      • SÁBADO (12)
      • 17h: Kauã Soeiro 
      • 18h: Mizinho Dussamba
      • 20h: Kamilly Klabund
      • 22h30:  Léo Lima

        • DOMINGO (13)
        • 16h: Hércules
        • 18h: JOSA
        • 20h: Apresentação infantil
        • 21h: Casaca

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