Feira gastronômica leva shows das bandas Casaca e Forró Raiz à Serra

Banda Casaca Crédito: Tiago Uliana/Divulgação

Bombando na praça Encontro das Águas, em Jacaraípe (Serra), desde o início de janeiro, o festival Sabores da Terra entra em seu último fim de semana prometendo muitas atrações culturais e experiências gastronômicas. Foram três semanas de evento e mais de 50 horas de atividades.

De sexta (11) a domingo (13), estão confirmados shows com artistas do município. Para o "grand finale", ou seja, o encerramento, haverá uma apresentação especial da banda Casaca.

Ainda no cardápio de atrações musicais, apresentações de Léo Lima, Forró Raiz, Barbara Black, Mizinho Dussamba, além de atrações infantis. As apresentações culturais são gratuitas.

Não podemos esquecer dos comes e bebes (o melhor da festa). O Sabores da Terra conta com 11 estabelecimentos gastronômicos participantes, todos da Serra. Entre as delícias, opções como moquequinhas, hambúrguer, pizza, macarrão na chapa e churrasquinho. Tem para todos os gostos.

FESTIVAL GASTRONÔMICO SABORES DA TERRA

ONDE: Praça Encontro das Águas. na Av. Abdo Saad, Parque de Jacaraípe, na Serra

Praça Encontro das Águas. na Av. Abdo Saad, Parque de Jacaraípe, na Serra INGRESSOS: a entrada é franca, mas não é permitido o acesso com alimentos e bebidas

PROGRAMAÇÃO