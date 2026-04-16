Feira em Santa Teresa chama atenção para o turismo na região rural

16 de abril | Quinta

16h | Abertura da feira de negócios – Credenciamento e Abertura do Seminário – Auditório

17h | “Apresentação de Santa Teresa” – Destino Anfitrião – Auditório

17h | Alquimia dos Cafés Zanotti Arábica e Conilon especial de Santa Teresa/ES – Cozinha-show

17h30 | Reserva biológica de Pedra Talhada, projetos de agricultura familiar orgânica e educação ambiental – Auditório

18h | Paisagens que encantam – O poder do paisagismo no turismo rural, por Raul Cânovas – Auditório

18h | Transformando o Cacau em Chocolate – Chocolate Tree to Bar – Cozinha-show

18h | Viver e Reviver (Dança Italiana das Nonas) – Praça do Coreto – Praça do Coreto

19h | Abertura oficial no palco principal - Praça do Coreto

19h | Chegada dos tropeiros em comitiva – Rancho dos Tropeiros

20h | Produção artesanal da Goiabada cascão – Cozinha-show

20h | Coral Italiano Adulto do Circolo Trentino di Santa Teresa

21h | Roda de Viola com com degustação péla égua – Rancho dos Tropeiros

23h30 | Encerramento da feira





17 de abril | Sexta

16h | Abertura da feira de negócios – Credenciamento e Abertura do Seminário – Auditório

16h20 | Regionalização do Turismo – Case IGR – Brejo Paraibano (auditório) – Auditório

16h50 | Região dos Imigrantes (auditório) – Auditório

17h | Pudim de queijo – Cozinha-show

17h20 | Roda de conversa IGR ES – Auditório

18h | Banda Música Circolo Trentino – Palco

18h | Biscotto al Cappuccino – Cozinha-show

18h | Turismo de Luxo, por Jaqueline Gil – Auditório

18h | Chegada dos tropeiros em comitiva – Rancho dos Tropeiros

19h | Xote de Roda com dança – Praça do Coreto

19h | O Novo Conilon – a revolução dos cafés de Santa Teresa – Cozinha-show

19h30 | Rodada de Negócios – Auditório

20h | Banda Ferrari – Palco

20h | Degustação de Cachaças Premiadas da Região dos Imigrantes | Cachaça Fracalossi & Cachaça Arte Suprema – Cozinha-show

21h30 | Welison e Junior – Palco

23h30 | Encerramento





18 de abril | Sábado

11h | Cantoria Italiana – Rua do Lazer

12h | Início Produção do Melaço – Rancho dos Tropeiros

14h | Abertura da feira de negócios – Credenciamento e Abertura do Seminário

14h | Carroceiros – Ibiraçu – Palco

14h20 | Como emitir Nota Fiscal Fácil (NFF) Produtor Rural – Auditório

15h | Turismo Rural Criativo e Colaborativo na Paraíba – Auditório

15h | Grupo de Violões – Palco

15h40 | Case Sergipe – Auditório

16h | Grupo de Dança Folclórica do Circolo Trentino di Santa Teresa – Praça do Coreto – Praça do Coreto

16h | Chocolate Pepe – Cozinha-show

16h | Roda de conversa cases nacionais de Turismo Rural – Auditório

17h | Cantina Mattiello 30 anos – Cozinha-show

18h | Grupo Folclórico Hochlandtanz (Grupo Pomerano de Dança) – Praça do Coreto

18h | Banana Chips – Cozinha-show

18h30 | Rodada de negócios – Auditório

19h | Pisa da Uva – Praça do Coreto

19h | Risoto de Carne de Sol – Cozinha-show

19h30 | Show Ângulo Vertical – Palco

22h | Show SoulPop – Palco

23h30 | Encerramento