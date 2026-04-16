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Agroturismo

Feira em Santa Teresa chama atenção para o turismo na região rural

Evento reúne empreendedores de vários estados e destaca potencial de geração de renda no interior
André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 16 de Abril de 2026 às 18:36

Evento de turismo rural reúne visitantes para valorização do interior em Santa Teresa.
Evento de turismo rural reúne visitantes para valorização do interior em Santa Teresa. Divulgação Ruraltur

Com foco no agroturismo e nas belezas do interior, o município de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, recebe, até o dia 18 de abril, a 22ª edição da Ruraltur, feira gratuita de turismo rural. O evento reúne empreendedores, produtores, especialistas e visitantes voltada para a valorização do interior e à geração de negócios.


A feira reúne expositores de diferentes cidades do Brasil, conectando experiências ligadas ao turismo rural, como gastronomia, artesanato, cultura e roteiro s turísticos. Além das exposições, a programação inclui palestras, workshops, rodadas de negócios e apresentações musicais.


Segundo o  superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, o evento representa uma oportunidade estratégica para desenvolver o comércio do Estado.

O turismo rural é uma das grandes vocações do Espírito Santo e nossos empreendedores estarão em evidência nacional. É uma oportunidade para ampliar mercado, ganhar notoriedade e criar conexões que geram negócios concretos e sustentáveis para o campo

Pedro Rigo, superintendente do Sebrae/ES

Confira a programação

16 de abril | Quinta
16h | Abertura da feira de negócios – Credenciamento e Abertura do Seminário – Auditório
17h | “Apresentação de Santa Teresa” – Destino Anfitrião – Auditório
17h | Alquimia dos Cafés Zanotti Arábica e Conilon especial de Santa Teresa/ES – Cozinha-show
17h30 | Reserva biológica de Pedra Talhada, projetos de agricultura familiar orgânica e educação ambiental – Auditório
18h | Paisagens que encantam – O poder do paisagismo no turismo rural, por Raul Cânovas – Auditório
18h | Transformando o Cacau em Chocolate – Chocolate Tree to Bar – Cozinha-show
18h | Viver e Reviver (Dança Italiana das Nonas) – Praça do Coreto – Praça do Coreto
19h | Abertura oficial no palco principal - Praça do Coreto
19h | Chegada dos tropeiros em comitiva – Rancho dos Tropeiros
20h | Produção artesanal da Goiabada cascão – Cozinha-show
20h | Coral Italiano Adulto do Circolo Trentino di Santa Teresa
21h | Roda de Viola com com degustação péla égua – Rancho dos Tropeiros
23h30 | Encerramento da feira


17 de abril | Sexta
16h | Abertura da feira de negócios – Credenciamento e Abertura do Seminário – Auditório
16h20 | Regionalização do Turismo – Case IGR – Brejo Paraibano (auditório) – Auditório
16h50 | Região dos Imigrantes (auditório) – Auditório
17h | Pudim de queijo – Cozinha-show
17h20 | Roda de conversa IGR ES – Auditório
18h | Banda Música Circolo Trentino – Palco
18h | Biscotto al Cappuccino – Cozinha-show
18h | Turismo de Luxo, por Jaqueline Gil – Auditório
18h | Chegada dos tropeiros em comitiva – Rancho dos Tropeiros
19h | Xote de Roda com dança – Praça do Coreto
19h | O Novo Conilon – a revolução dos cafés de Santa Teresa – Cozinha-show
19h30 | Rodada de Negócios – Auditório
20h | Banda Ferrari – Palco
20h | Degustação de Cachaças Premiadas da Região dos Imigrantes | Cachaça Fracalossi & Cachaça Arte Suprema – Cozinha-show
21h30 | Welison e Junior – Palco
23h30 | Encerramento


18 de abril | Sábado
11h | Cantoria Italiana – Rua do Lazer
12h | Início Produção do Melaço – Rancho dos Tropeiros
14h | Abertura da feira de negócios – Credenciamento e Abertura do Seminário
14h | Carroceiros – Ibiraçu – Palco
14h20 | Como emitir Nota Fiscal Fácil (NFF) Produtor Rural – Auditório
15h | Turismo Rural Criativo e Colaborativo na Paraíba – Auditório
15h | Grupo de Violões – Palco
15h40 | Case Sergipe – Auditório
16h | Grupo de Dança Folclórica do Circolo Trentino di Santa Teresa – Praça do Coreto – Praça do Coreto
16h | Chocolate Pepe – Cozinha-show
16h | Roda de conversa cases nacionais de Turismo Rural – Auditório
17h | Cantina Mattiello 30 anos – Cozinha-show
18h | Grupo Folclórico Hochlandtanz (Grupo Pomerano de Dança) – Praça do Coreto
18h | Banana Chips – Cozinha-show
18h30 | Rodada de negócios – Auditório
19h | Pisa da Uva – Praça do Coreto
19h | Risoto de Carne de Sol – Cozinha-show
19h30 | Show Ângulo Vertical – Palco
22h | Show SoulPop – Palco
23h30 | Encerramento

Serviço

22ª edição da Ruraltur
Data: de 16 a 18 de abril
Local: Parque de Exposições de Santa Teresa
Horários: 16 e 17 de abril – 16h às 23h30 / 18 de abril – 11h às 23h30

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