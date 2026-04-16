Feira em Santa Teresa chama atenção para o turismo na região rural

Com foco no agroturismo e nas belezas do interior, o município de Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, recebe, até o dia 18 de abril, a 22ª edição da Ruraltur, feira gratuita de turismo rural. O evento reúne empreendedores, produtores, especialistas e visitantes voltada para a valorização do interior e à geração de negócios.
A feira reúne expositores de diferentes cidades do Brasil, conectando experiências ligadas ao turismo rural, como gastronomia, artesanato, cultura e roteiro s turísticos. Além das exposições, a programação inclui palestras, workshops, rodadas de negócios e apresentações musicais.
Segundo o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo, o evento representa uma oportunidade estratégica para desenvolver o comércio do Estado.
O turismo rural é uma das grandes vocações do Espírito Santo e nossos empreendedores estarão em evidência nacional. É uma oportunidade para ampliar mercado, ganhar notoriedade e criar conexões que geram negócios concretos e sustentáveis para o campo
Pedro Rigo, superintendente do Sebrae/ES
Confira a programação
16 de abril | Quinta
16h | Abertura da feira de negócios – Credenciamento e Abertura do Seminário – Auditório
17h | “Apresentação de Santa Teresa” – Destino Anfitrião – Auditório
17h | Alquimia dos Cafés Zanotti Arábica e Conilon especial de Santa Teresa/ES – Cozinha-show
17h30 | Reserva biológica de Pedra Talhada, projetos de agricultura familiar orgânica e educação ambiental – Auditório
18h | Paisagens que encantam – O poder do paisagismo no turismo rural, por Raul Cânovas – Auditório
18h | Transformando o Cacau em Chocolate – Chocolate Tree to Bar – Cozinha-show
18h | Viver e Reviver (Dança Italiana das Nonas) – Praça do Coreto – Praça do Coreto
19h | Abertura oficial no palco principal - Praça do Coreto
19h | Chegada dos tropeiros em comitiva – Rancho dos Tropeiros
20h | Produção artesanal da Goiabada cascão – Cozinha-show
20h | Coral Italiano Adulto do Circolo Trentino di Santa Teresa
21h | Roda de Viola com com degustação péla égua – Rancho dos Tropeiros
23h30 | Encerramento da feira
17 de abril | Sexta
16h | Abertura da feira de negócios – Credenciamento e Abertura do Seminário – Auditório
16h20 | Regionalização do Turismo – Case IGR – Brejo Paraibano (auditório) – Auditório
16h50 | Região dos Imigrantes (auditório) – Auditório
17h | Pudim de queijo – Cozinha-show
17h20 | Roda de conversa IGR ES – Auditório
18h | Banda Música Circolo Trentino – Palco
18h | Biscotto al Cappuccino – Cozinha-show
18h | Turismo de Luxo, por Jaqueline Gil – Auditório
18h | Chegada dos tropeiros em comitiva – Rancho dos Tropeiros
19h | Xote de Roda com dança – Praça do Coreto
19h | O Novo Conilon – a revolução dos cafés de Santa Teresa – Cozinha-show
19h30 | Rodada de Negócios – Auditório
20h | Banda Ferrari – Palco
20h | Degustação de Cachaças Premiadas da Região dos Imigrantes | Cachaça Fracalossi & Cachaça Arte Suprema – Cozinha-show
21h30 | Welison e Junior – Palco
23h30 | Encerramento
18 de abril | Sábado
11h | Cantoria Italiana – Rua do Lazer
12h | Início Produção do Melaço – Rancho dos Tropeiros
14h | Abertura da feira de negócios – Credenciamento e Abertura do Seminário
14h | Carroceiros – Ibiraçu – Palco
14h20 | Como emitir Nota Fiscal Fácil (NFF) Produtor Rural – Auditório
15h | Turismo Rural Criativo e Colaborativo na Paraíba – Auditório
15h | Grupo de Violões – Palco
15h40 | Case Sergipe – Auditório
16h | Grupo de Dança Folclórica do Circolo Trentino di Santa Teresa – Praça do Coreto – Praça do Coreto
16h | Chocolate Pepe – Cozinha-show
16h | Roda de conversa cases nacionais de Turismo Rural – Auditório
17h | Cantina Mattiello 30 anos – Cozinha-show
18h | Grupo Folclórico Hochlandtanz (Grupo Pomerano de Dança) – Praça do Coreto
18h | Banana Chips – Cozinha-show
18h30 | Rodada de negócios – Auditório
19h | Pisa da Uva – Praça do Coreto
19h | Risoto de Carne de Sol – Cozinha-show
19h30 | Show Ângulo Vertical – Palco
22h | Show SoulPop – Palco
23h30 | Encerramento
Serviço
22ª edição da Ruraltur
Data: de 16 a 18 de abril
Local: Parque de Exposições de Santa Teresa
Horários: 16 e 17 de abril – 16h às 23h30 / 18 de abril – 11h às 23h30