Exagerado chega ao Pavilhão de Carapina com descontos de até 90%

Exagerado acontece no Pavilhão de Carapina de 15 a 19 de maio Crédito: Divulgação

Entre os dias 15 e 19 de maio, um dos maiores eventos de outlet do Brasil chega ao Pavilhão de Carapina, na Serra: Exagerado. Além de roupas femininas e masculinas, itens de diversos seguimentos serão vendidos, como decoração, eletrodomésticos, calçado, acessórios e outros. Os descontos podem chegar até 90%. A entrada é franca.

A organização espera receber cerca de 300 mil pessoas. Nos cinco dias de evento, será possível encontrar marcas como: Adidas, Live!, Help, Animale, Farm, Magia Do Mar, Santa Lolla, Ferruci, Luiza Barcellos, Fenzza, Schutz, Arezzo, Luz da Lua, Vicenza, Maria Gueixa, Reserva, Foxton, Vans, Champion, Ellus, Calvin Klein, John John, Lacoste, Ogochi, Tommy Hilfiger, Redley, Lança Perfume, Colcci, Nike, Oskley, Armani, Dudalina, Dimy, Bento, Fabula, Reserva Mini, Open, Dress To, All Is Love, Petit Cherry, Alto Giro, Oh!Boy, entre outras.

Alimentação e diversão

E não para por aí! A programação conta ainda com apresentações musicais de axé, pagode, sertanejo, hip hop, brasilidades e outros. Para a criançada não ficar de fora terá teatro, recreação, brincadeiras e parque. Além disso, um food park com mais de 30 opções de gastronomia, entre elas pizzarias, hamburguerias, docerias, cafeterias e saladerias.

Exagerado de Carteirinha

Para quem gosta de exclusividade, o Exagerado reserva o dia anterior da abertura oficial para o Exagerado de Carteirinha. O momento acontece no dia 14 de maio de 18h às 22h, também no Pavilhão de Carapina e é o único dia pago.

As vendas dos convites abrem no dia 3 de maio no site meuexagerado.com.br. Os valores são de R$39,99 (inteira) e R$19,99 (meia solidária) + 1 kg de alimento não perecível.

SERVIÇO

EXAGERADO

Data : de 15 a 18 de maio, de 10h às 22h e 19 de maio, de 10h às 20h

: de 15 a 18 de maio, de 10h às 22h e 19 de maio, de 10h às 20h Entrada gratuita

Estacionamento : diária de R$ 18

: diária de R$ 18 Local: Pavilhão de Carapina, Serra

Programação cultural