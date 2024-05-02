Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Exagerado chega ao Pavilhão de Carapina com descontos de até 90%
Moda e diversão

Exagerado chega ao Pavilhão de Carapina com descontos de até 90%

O evento acontece entre os dias 15 e 19 de maio, com 300 lojistas de diversos seguimentos. Haverá ainda programação cultural
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 19:30

Exagerado chega ao Pavilhão de Carapina com descontos de até 90%
Exagerado acontece no Pavilhão de Carapina de 15 a 19 de maio Crédito: Divulgação
Entre os dias 15 e 19 de maio, um dos maiores eventos de outlet do Brasil chega ao Pavilhão de Carapina, na Serra:  Exagerado. Além de roupas femininas e masculinas, itens de diversos seguimentos serão vendidos, como decoração, eletrodomésticos, calçado, acessórios e outros. Os descontos podem chegar até 90%. A entrada é franca.
A organização espera receber cerca de 300 mil pessoas. Nos cinco dias de evento, será possível encontrar marcas como: Adidas, Live!, Help, Animale, Farm, Magia Do Mar, Santa Lolla, Ferruci, Luiza Barcellos, Fenzza, Schutz, Arezzo, Luz da Lua, Vicenza, Maria Gueixa, Reserva, Foxton, Vans, Champion, Ellus, Calvin Klein, John John, Lacoste, Ogochi, Tommy Hilfiger, Redley, Lança Perfume, Colcci, Nike, Oskley, Armani, Dudalina, Dimy, Bento, Fabula, Reserva Mini, Open, Dress To, All Is Love, Petit Cherry, Alto Giro, Oh!Boy, entre outras.

Alimentação e diversão

E não para por aí! A programação conta ainda com apresentações musicais de axé, pagode, sertanejo, hip hop, brasilidades e outros. Para a criançada não ficar de fora terá teatro, recreação, brincadeiras e parque. Além disso, um food park com mais de 30 opções de gastronomia, entre elas pizzarias, hamburguerias, docerias, cafeterias e saladerias.

Exagerado de Carteirinha

Para quem gosta de exclusividade, o Exagerado reserva o dia anterior da abertura oficial para o Exagerado de Carteirinha. O momento acontece no dia 14 de maio de 18h às 22h, também no Pavilhão de Carapina e é o único dia pago.
As vendas dos convites abrem no dia 3 de maio no site meuexagerado.com.br. Os valores são de R$39,99 (inteira) e R$19,99 (meia solidária) + 1 kg de alimento não perecível.

SERVIÇO

  • EXAGERADO
  • Data: de 15 a 18 de maio, de 10h às 22h e 19 de maio, de 10h às 20h
  • Entrada gratuita
  • Estacionamento: diária de R$ 18
  • Local: Pavilhão de Carapina, Serra

Programação cultural

14 de maio
  • 17h30 - Intervenção circense
  • 18h – DJ Tiaguim (afrobeats)
  • 20h – Ventura (Brasilidades)
15 de maio
  • 14h30 – Capoeira da APAE Serra
  • 16h – DJ Camarão (brasilidades)
  • 19h – Gustavo Pingo (forró)
16 de maio
  • 13h30 – Apresentação da EMEF "Eunice Pereira Silveira"
  • 16h – Barol Beats (afrobeat)
  • 18h – Escola de Samba Tradição Serrana
  • 19h – Alex Salles (axé)
17 de maio
  • 17h – DJ Gegeo (afrobeat)
  • 18h – Afro Kizomba
  • 19h – May Nascimento (sertanejo)
18 de maio
  • 10h – Feira de adoção
  • 11h – Aulão de dança
  • 12h – Fernanda Lima (MPB)
  • 14h – Pintura facial com Tia Prity
  • 14h15 – Encontro com o Homem Aranha Capixaba, Anna e Elsa
  • 15h - Recreação infantil e oficina de artes
  • 16h30 – DJ Comanche (Hip Hop e brasilidades)
  • 17h – Show de mágica com Eloi Marcelo
  • 19h – Vibe 27 (pagode)
19 de maio
  • 10h – Feira de adoção
  • 13h – Alairson Costa (MPB)
  • 16h – Grupo Só Vem (pagode

Veja Também

Trombonista de Cachoeiro de Itapemirim vai se apresentar no Rock in Rio 2024

Da venda de doces à numerologia: capixabas se preparam para show da Madonna

Festival de torresmo agita Vila Velha com opções a partir de R$ 10

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Moda Música Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026
Editais e Avisos - 23/04/2026
Balanços - Hospital São José - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados