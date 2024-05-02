Da venda de doces à numerologia: capixabas se preparam para show da Madonna

Fãs capixabas de Madonna já se preparam para megashow em Copacabana Crédito: Arquivo pessoal

Falta pouco para o megashow da Madonna na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A ansiedade dos fãs se intensifica a cada minuto que antecede o momento histórico de ver de perto, e de forma gratuita - diga-se de passagem - a performance da popstar no encerramento da Celebration Tour na noite do próximo sábado (4).

São esperados cerca de 1,5 milhão de pessoas na apresentação, um dos maiores públicos da carreira de Madonna. Entre eles estarão os fãs capixabas, que vão enfrentar estradas e voos para prestigiar sua artista favorita. HZ conversou com alguns deles para entender como está a expectativa desses apaixonados.

“Eu conheci a Madonna através dos clipes na MTV e desde então sempre escutei, assisti alguns documentários dela e passei a admirar ainda mais. Ela sempre esteve à frente do tempo dela, sendo uma voz forte na luta do feminismo e da liberdade de expressão e sempre admirei essa coragem e força dela”, explica Singrid Ramos.

Singrid Ramos é professora de Educação Física e vai no show da Madonna em Copacabana Crédito: Arquivo pessoal

Ela é professora de Educação Física e vai curtir o show com mais três amigas. Desde o anúncio da turnê, elas não falam de outra coisa no grupo de Whatsapp. Um dos planos é chegar cedo para ficar bem na frente. E, assim que Madonna entrar no palco, Singrid não tem dúvidas do que fará. “Vou deixar minhas cordas vocais com ela, vou gritar muito”, brinca.

A Sabrina Cápua é uma das amigas do “bonde” da professora. Ela está contando os segundos para sábado. “Nunca imaginei que pudesse ir em um show dela, ainda mais tão acessível da forma que vai ser. Todos os dias a gente comenta algo (no grupo), troca memes, estamos muito ansiosas. Somos fãs, realmente é um sonho que iremos realizar”, conta.

A pedagoga diz que se apaixonou pela rainha do pop na infância. “Desde que eu era pequena escutava, porque minha irmã mais velha também escutava. Depois na faculdade fomos estudar cultura pop e me encantei ainda mais porque ela foi uma das artistas que usava o videoclipe para fazer arte, contar uma história. E logo quando ela lançava uma música a gente já esperava como ia ser o clipe, como ia ser o figurino, as danças”, relembra Sabrina.

Sabrina está contando os segundos para o show de Madonna Crédito: Arquivo pessoal

Admiração à primeira vista pela arte de Madonna

A arte, sensualidade e irreverência de Madonna sempre foram protagonistas da carreira artística da cantora. E foram justamente esses aspectos que chamaram a atenção da designer de produtos Luísa Bonadiman, de 27 anos. Em uma passada despretensiosa nos canais de televisão, ela viu pela primeira vez a exibição do show da turnê MDNA (2012) e virou fã.

Os discos de Madonna que fazem parte da coleção da designer Luísa Crédito: Arquivo pessoal

“Eu já conheci algumas músicas do álbum, talvez nem tenha assistido aos clipes, mas liguei ali pra ver. E eu peguei o início do show, e fiquei impressionada e assisti de boca aberta até o fim, porque tudo o que eu vi era incrível, e novo pra mim. Era muito impressionante e eu acho que o show da Madonna é a expressão máxima do trabalho dela”, diz.

Por isso a capixaba não deixou a oportunidade passar. Assim que soube do burburinho da diva pop em Copacabana, já estava organizando a viagem.

“A ficha acho que nem caiu… Acho que começou a cair na segunda, quando ela chegou no Brasil. E aí do nada ela vem com esse presente que ninguém esperava, que é encerrar a turnê no Brasil. Então assim, já é muito chocante, porque a gente sabe que pode ser a última turnê. Falar que você assistiu o último show da última turnê da Madonna e que isso foi no Brasil, é um presente pros fãs”, comemora Luísa.

O designer de moda Aurélio Sather não se considera fã número 1 de Madonna, mas admira o legado revolucionário que a cantora trouxe para o universo artístico. Por conta disso, ele faz questão de prestigiar a tour.

“Reconheço o legado e as portas que ela abriu para o mundo da música e para o pop mundial. Ela é irreverente, autêntica, sempre foi além do seu tempo e acredito ser uma oportunidade única para um bom apreciador de pop music ver de perto esse furacão que ela é. Reconheço sua importância para a música e para o mundo LGBTQIA+, um dos principais motivos de prestigiar a sua passagem pelo Brasil”, justifica.

Aurélio Sather é um admirador do legado de Madonna. Crédito: Arquivo pessoal

Sather ainda diz que já se inspirou na diva em alguns dos seus trabalhos. “Ela sempre usou muitas coisas do rococó, e da indumentária ligada aos figurinos de Maria Antonieta, trabalho que, sem sombra de dúvidas, tive a oportunidade de me inspirar em visuais de clipes, utilizados por ela com releituras em março de 2024, inclusive”, relata.

Capixaba vai ao terceiro show da Madonna

Enquanto grande parte dos fãs vivem na expectativa de ver a artista pela primeira vez no sábado (04), Dudu Altoé pode ser considerado um cara de sorte! O relações públicas já foi nos últimos dois shows da Madonna no país, em 2008 e 2012.

Dudu Altoé ao lado de amigas na turnê 'MDNA' em 2012 Crédito: Arquivo pessoal

“Eu estou muito animado, né? Aquelas coincidências da vida numerológica. 2024 é o ano que eu fiz 40 anos, é o ano que a Madonna está celebrando 40 anos de carreira. Eu estava até brincando que eu acho que eu vou ser arrebatado durante esse show, porque a expectativa é muito grande. E provavelmente vou sair sem voz, porque vou cantar todas as músicas”, confidencia.

Fã de carteirinha da popstar desde os anos 1990, Dudu explicou que era muito difícil ter acesso aos álbuns e singles no Brasil. “A gente não tinha essa facilidade de acesso à arte da Madonna ao conteúdo como um todo, como hoje com a internet a gente tem via streaming, via Youtube”.

Até que graças a um voo internacional, Altoé conseguiu ouvir em primeira mão o “The Immaculation Collection" (1990), álbum que reúne os maiores sucessos de Madonna da época, e assim aprendeu todas as canções. “Eu passei as sete horas de voo ouvindo sem parar esse álbum rodando no canal de áudio, e isso mudou a minha vida. Eu desci do avião e lembro que a primeira providência foi passar na antiga loja de discos para comprar o CD”, brinca.

O amor é tanto que em 2017 Dudu homenageou sua diva e se fantasiou de Madonna no Carnaval de Vitória. “Foi o maior sucesso”, conta.

Fã de Madonna, Dudu Altoé se fantasiou da diva no carnaval de 2017 Crédito: Arquivo pessoal

Vendendo bala para conhecer Madonna

A fã capixaba Sandra Barreto vai realizar o sonho de conhecer a Madonna. Mas para ajudar nos custos da viagem, ela resolveu vender doces em bares de Vila Velha. E é vestida da diva pop dos pés a cabeça que ela começa os trabalhos.

Sandra Barreto vende balas em Vila Velha para custear sua ida ao show de Madonna Crédito: Felipe Khoury

“Eu sou muito fã da Madonna desde 1980, e eu curto todas as músicas. Canto algumas em casa, no banheiro. Estou vendendo os docinhos para poder ter a estadia lá, já que as coisas ficaram muito caras”, relata Sandra.