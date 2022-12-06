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Embraza adia novamente sua inauguração em Cariacica

Espaço, que já teve abertura prevista para 24 de novembro, cancelou a inauguração de sexta (9)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 06 de Dezembro de 2022 às 19:48

Embraza: complexo de entretenimento anexo ao estádio da Desportiva, em Cariacica
Embraza: complexo de entretenimento anexo ao estádio da Desportiva, em Cariacica Crédito: Embraza/Divulgação
O Embraza, que já teve sua abertura adiada, postergou novamente sua inauguração. A assessoria da casa, em Cariacica, emitiu um comunicado cancelando o evento previsto para sexta-feira, dia 09/12, devido ao estado de calamidade que se encontra o município após as chuvas dos últimos dias.
"Em solidariedade ao município de Cariacica, devido ao estado de calamidade pública, optamos por esperar as coisas se normalizarem. Divulgaremos nos próximos dias a nova data de inauguração", diz trecho da nota.
De acordo com a casa, o reembolso dos ingressos do show do Parangolé, que abriria o Embraza, será feito automaticamente pela Superticket.

O ESPAÇO

Comandado por Luciano Reis, Felipe Fioroti e Rodrigo Antunes, o complexo de entretenimento terá os mesmos moldes do Embrazado, na Praia do Canto, em Vitória, mas em escala maior. Serão investidos cerca de R$ 2,5 milhões na área de 15 mil metros, que terá paisagismo, uma praça gastronômica com oito estações de foodtruck, palco 360º, área kids e estacionamento para 80 carros.
O acesso se dá pela Rua Engenheiro José Himério, a mesma que se entra para o estádio. Logo na entrada fica o estacionamento e a passagem para a praça gastronômica, que terá até 200 mesas. "Ainda estamos fechando os parceiros que vão integrar o espaço, mas adianto o tipo de gastronomia. Teremos hamburgueria, pizzaria, açaí e sorvete, parrilla, cachorro-quente gourmet, churrasquinho, além de operações menores como pipoca e algodão doce espalhados pelo complexo", cita Luciano.
De acordo com Reis, "a parte gastronômica funcionará normalmente de sexta a domingo, com música ao vivo e artistas locais. Um espaço bem voltado para a família, um entretenimento mais tranquilo". 

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