Embraza adia novamente sua inauguração em Cariacica

Embraza: complexo de entretenimento anexo ao estádio da Desportiva, em Cariacica Crédito: Embraza/Divulgação

O Embraza, que já teve sua abertura adiada, postergou novamente sua inauguração. A assessoria da casa, em Cariacica, emitiu um comunicado cancelando o evento previsto para sexta-feira, dia 09/12, devido ao estado de calamidade que se encontra o município após as chuvas dos últimos dias.

"Em solidariedade ao município de Cariacica, devido ao estado de calamidade pública, optamos por esperar as coisas se normalizarem. Divulgaremos nos próximos dias a nova data de inauguração", diz trecho da nota.

De acordo com a casa, o reembolso dos ingressos do show do Parangolé, que abriria o Embraza, será feito automaticamente pela Superticket.

O ESPAÇO

Comandado por Luciano Reis, Felipe Fioroti e Rodrigo Antunes, o complexo de entretenimento terá os mesmos moldes do Embrazado, na Praia do Canto, em Vitória, mas em escala maior. Serão investidos cerca de R$ 2,5 milhões na área de 15 mil metros, que terá paisagismo, uma praça gastronômica com oito estações de foodtruck, palco 360º, área kids e estacionamento para 80 carros.

O acesso se dá pela Rua Engenheiro José Himério, a mesma que se entra para o estádio. Logo na entrada fica o estacionamento e a passagem para a praça gastronômica, que terá até 200 mesas. "Ainda estamos fechando os parceiros que vão integrar o espaço, mas adianto o tipo de gastronomia. Teremos hamburgueria, pizzaria, açaí e sorvete, parrilla, cachorro-quente gourmet, churrasquinho, além de operações menores como pipoca e algodão doce espalhados pelo complexo", cita Luciano.