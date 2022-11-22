Anexo à Desportiva, Embraza adia abertura por conta das chuvas

Embraza: complexo de entretenimento anexo ao estádio da Desportiva, em Cariacica Crédito: Embraza/Divulgação

Atualização O Embraza, que já teve sua abertura adiada, postergou novamente sua inauguração. A assessoria da casa, em Cariacica, emitiu um comunicado cancelando o evento previsto para o dia 09/12 devido ao estado de calamidade pública do município após as chuvas. O texto foi atualizado.

O novo complexo de entretenimento de Cariacica não vai mais abrir nesta semana. Previsto para iniciar suas atividades nesta quinta-feira (24), com show de Chrigor e Bokaloka, o Embraza, anexo ao estádio da Desportiva, em Jardim América, teve sua inauguração adiada e os shows de abertura cancelados.

"Sabemos que, assim como nós, os capixabas estavam ansiosos para conhecer o Embraza, em Cariacica, mas a data de inauguração precisou ser adiada por motivo de força maior... Devido às chuvas dos últimos dias, as obras precisaram parar e, por conta disso, a inauguração precisou ser adiada.", diz trecho do comunicado da casa, enviado no dia 22 de novembro.

Segundo a assessoria da casa, a abertura estaria marcada para o dia 9 de dezembro, com show de Parangolé que já estava previsto na agenda da casa. Porém, o Embraza também não vai inaugurar na data anunciada.

Em nota enviada nesta terça-feira (6), a assessoria informou que o cancelamento da inauguração do dia 9 por conta do cenário das chuvas no município de Cariacica, que deixou bairros debaixo d'água.

"Devido ao atual cenário do Estado, causado pelas fortes chuvas, viemos por este informar o cancelamento da inauguração do complexo que estava prevista para a próxima sexta, dia 09 de dezembro. Em solidariedade ao município de Cariacica, devido ao estado de calamidade pública, optamos por esperar as coisas se normalizarem. Divulgaremos nos próximos dias a nova data de inauguração", diz trecho a nota.

Segundo a organização, reembolso dos ingressos será feito automaticamente pela Superticket, tiqueteira que vendeu as entradas.

O ESPAÇO

Comandado por Luciano Reis, Felipe Fioroti e Rodrigo Antunes, o complexo de entretenimento terá os mesmos moldes do Embrazado, na Praia do Canto, em Vitória, mas em escala maior. Serão investidos cerca de R$ 2,5 milhões na área de 15 mil metros, que terá paisagismo, uma praça gastronômica com oito estações de foodtruck, palco 360º, área kids e estacionamento para 80 carros.

O acesso se dá pela Rua Engenheiro José Himério, a mesma que se entra para o estádio. Logo na entrada fica o estacionamento e a passagem para a praça gastronômica, que terá até 200 mesas. "Ainda estamos fechando os parceiros que vão integrar o espaço, mas adianto o tipo de gastronomia. Teremos hamburgueria, pizzaria, açaí e sorvete, parrilla, cachorro-quente gourmet, churrasquinho, além de operações menores como pipoca e algodão doce espalhados pelo complexo", cita Luciano.

De acordo com Reis, "a parte gastronômica funcionará normalmente de sexta a domingo, com música ao vivo e artistas locais. Um espaço bem voltado para a família, um entretenimento mais tranquilo". Após a abertura no dia 9, com show do Parangolé, a programação da casa seguirá com Xande de Pilares.