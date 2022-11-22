Skank anuncia seu último show em março de 2023 no Mineirão

Show do Skank no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta, em junho deste ano Crédito: Mônica Zorzanelli

O Skank anunciou nesta segunda-feira, 21, que fará seu último show no dia 26 de março de 2023, em Belo Horizonte, dentro do Estádio Mineirão. Nos últimos meses, a banda viajou o País com a Turnê da Despedida, que celebra a história do grupo.

Retomada após a pandemia, A Turnê de Despedida circulou pelos quatro cantos do Brasil, com ingressos esgotados por todas as capitais. A banda passou pelo Espírito Santo duas vezes neste ano. Em janeiro, eles trouxeram a turnê a Guarapari (veja vídeo abaixo) e, em junho, foram atração da festa do Recall de Marcas de A Gazeta.

A abertura de vendas dos últimos shows acontecerá no dia 1º de dezembro. A banda é formada por Samuel Rosa, guitarra e voz, Lelo Zanetti no baixo, Henrique Portugal, teclados e Haroldo Ferretti na bateria.

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