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Música

Skank anuncia seu último show em março de 2023 no Mineirão

Depois de viajarem o país, a banda decide encerrar seu legado no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Último show da banda no ES foi no Recall de Marcas de A Gazeta
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 11:21

Show do Skank no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta
Show do Skank no 30º Recall de Marcas Rede Gazeta, em junho deste ano Crédito: Mônica Zorzanelli
O Skank anunciou nesta segunda-feira, 21, que fará seu último show no dia 26 de março de 2023, em Belo Horizonte, dentro do Estádio Mineirão. Nos últimos meses, a banda viajou o País com a Turnê da Despedida, que celebra a história do grupo.
Retomada após a pandemia, A Turnê de Despedida circulou pelos quatro cantos do Brasil, com ingressos esgotados por todas as capitais. A banda passou pelo Espírito Santo duas vezes neste ano. Em janeiro, eles trouxeram a turnê a Guarapari (veja vídeo abaixo) e, em junho, foram atração da festa do Recall de Marcas de A Gazeta.
A abertura de vendas dos últimos shows acontecerá no dia 1º de dezembro. A banda é formada por Samuel Rosa, guitarra e voz, Lelo Zanetti no baixo, Henrique Portugal, teclados e Haroldo Ferretti na bateria.

TRAJETÓRIA

Formado em 1991, o Skank lançou nove álbuns de estúdio. Calango vendeu mais de 1 milhão de cópias, e Samba Poconé atingiu a marca de quase 2 milhões. O grupo encerra sua trajetória no Estádio Mineirão, onde já gravou álbuns ao vivo.

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