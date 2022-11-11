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Turnê

Após cancelar shows, Chico Buarque decide encerrar turnê em Salvador

Cantor foi diagnosticado com covid no último domingo e preferiu adiar shows após a morte da amiga Gal Costa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Novembro de 2022 às 08:10

Chico Buarque decide encerrar turnê em Salvador
Chico Buarque decide encerrar turnê em Salvador Crédito: Adriano Vizoni/Folhapress
Chico Buarque anunciou novas datas de shows em Salvador, depois de ter cancelado as apresentações que faria na capital baiana neste fim de semana. De acordo com uma publicação em suas redes sociais, o cantor e sua produção decidiram encerrar a turnê Que tal um samba? na cidade.
"Com o adiamento das apresentações que fariam este fim de semana em Salvador, Chico Buarque e Mônica Salmaso escolheram encerrar a turnê nacional de Que tal um samba? na capital baiana, nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2023", diz a publicação.
O anúncio do adiamento foi feito na quarta-feira, 9, também na conta do Instagram do cantor. Segundo a postagem, Chico foi diagnosticado com covid-19 e resolveu pelo adiamento. "No domingo à noite, Chico Buarque testou positivo para covid e as apresentações que aconteceriam este fim de semana na Concha Acústica, em Salvador, estavam em suspenso, aguardando orientação médica."
A publicação também informa que, mesmo que se recuperasse a tempo, o cantor preferiu não se apresentar por ter ficado abalado com a morte da cantora e amiga de longa data, Gal Costa. "Ainda que se recuperasse a tempo de realizar os shows, o impacto da notícia da morte de Gal Costa, esta manhã, deixou o cantor e compositor sem condições emocionais de seguir com a agenda."

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