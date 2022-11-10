Morre o ator Roberto Guilherme, o Sargento Pincel, aos 84 anos, no RJ

Roberto Guilherme, o Sargento Pincel, morreu, aos 84 anos Crédito: Instagram/@sgtpincel1

O ator Roberto Guilherme, famoso pelo papel de Sargento Pincel no programa "Os Trapalhões", morreu, aos 84 anos, nesta quinta-feira (10), no Rio de Janeiro. A notícia foi divulgada por familiares do artista através de uma publicação no perfil do Instagram dele. A causa da morte não foi revelada.

“Apenas momentos felizes é como ele gostaria de ser lembrado. Então, algumas fotos da última viagem que ele fez com a família. Descansa em paz, melhor pai, marido, avô, irmão e amigo do mundo. Te amamos para sempre. Aos fãs, obrigada por tanto carinho, ele sempre amou vocês”, escreveu familiares no perfil do ator.

Nos comentários, vários fãs prestaram homenagens ao artista. "Adeus querido. Obrigado por tudo, te amaremos para sempre!”, escreveu uma admiradora. “Obrigado por tudo. Jamais será esquecido. Fez minha infância mais feliz”, disse outro. “Nosso querido sargento! Para sempre em nossos corações”, comentou um fã.

Sucesso nos anos 1980 e 1990, Edward Guilherme Nunes da Silva, nome verdadeiro de Roberto Guilherme, nasceu em Corumbá (MT), em 1938. Durante sua participação em "Os Trapalhões", comandado por Renato Aragão aos domingos na TV Globo, o ator chegou a ser considerado como “o quinto trapalhão”.

Roberto começou a aparecer no cinema na década de 1960, nos filmes "Dois na Lona" (1968) e "Salário Mínimo" (1970). De lá pra cá, o ator acumulou uma série de participações na indústria audiovisual. Entre os programas mais famosos que Roberto Guilherme fez estão “A Turma Do Didi”, “Zorra Total” e “Viva o Gordo”. No cinema, ele também conta na bagagem os longas “Os Trapalhões e o Mágico de Oróz” (1984), “O Noviço Rebelde” (1997) e “Simão, o Fantasma Trapalhão” (1998).

O humorista também foi um dos integrantes do programa "A Turma do Didi", exibido aos domingos pela TV Globo nos anos 2000. Em entrevista ao jornal Extra em 2011, o ator comentou sobre a caracterização e o sucesso do seu personagem mais famoso, o Sargento Pincel.

"A máquina estava cega e não cortava, arrancava o meu cabelo. Enquanto o auditório morria de rir, as lágrimas corriam pelo meu rosto, de tanta dor. Sou um cara brincalhão. Moro em Jacarepaguá desde os anos 1960, com muito orgulho, e ando por lá de sandália, bermuda, camiseta e uma bolsinha do lado, tranquilão. Todo mundo é meu amigo, eu sou amigo de todo mundo, acho a vida maravilhosa. Quando perguntam 'E aí, Pincel, como é que tá?', digo 'Tirando tudo que tá errado, para mim tá tudo certo, tá tudo ótimo'", brincou Roberto Guilherme.