Morre aos 86 anos o cantor e compositor Rolando Boldrin

Rolando Boldrin estava internado e morreu nesta tarde Crédito: Reprodução @Rolandoboldrin

O cantor e ator Rolando Boldrin morreu na tarde desta quarta-feira (9), aos 86 anos, em São Paulo. A notícia foi divulgada pela Fundação Padre Anchieta. Boldrin estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, mas a causa da morte ainda não foi informada. O corpo do artista será velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. A data e o horário ainda serão definidos pela família.

O artista estava no ar semanalmente no programa Sr. Brasil, da TV Cultura, que apresentou por 17 anos. Nascido em São Joaquim da Barra, interior de São Paulo, ele começou a trabalhar na extinta TV Tupi em 1958.

A TV Cultura publicou uma homenagem no Instagram lamentando profundamente a morte do apresentador. "A TV Cultura agradece pela honra de ter contado com o brilhantismo de Boldrin em sua programação. E manifesta os mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos deste artista gigante que jamais será esquecido", diz a mensagem.

ATOR

Como ator, Rolando atuou em mais de 30 novelas, como “O Direito de Nascer”; “As Pupilas do Senhor Reitor”; “Os Deuses Estão Mortos”; “Quero Viver”; “Mulheres de Areia”; “Os Inocentes”; “A Viagem”; “O Profeta”; “Roda de Fogo”; “Cara a Cara”; “Cavalo Amarelo” e “Os Imigrantes”.