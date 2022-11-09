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Estava internado

Morre aos 86 anos o cantor e compositor Rolando Boldrin

Com mais de 60 anos de carreira na TV, Rolando Boldrin apresentou o programa musical "Sr. Brasil" por 17 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Novembro de 2022 às 17:28

Rolando Boldrin
Rolando Boldrin estava internado e morreu nesta tarde Crédito: Reprodução @Rolandoboldrin
O cantor e ator Rolando Boldrin morreu na tarde desta quarta-feira (9), aos 86 anos, em São Paulo. A notícia foi divulgada pela Fundação Padre Anchieta. Boldrin estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, mas a causa da morte ainda não foi informada. O corpo do artista será velado na Assembleia Legislativa de São Paulo. A data e o horário ainda serão definidos pela família.
O artista estava no ar semanalmente no programa Sr. Brasil, da TV Cultura, que apresentou por 17 anos. Nascido em São Joaquim da Barra, interior de São Paulo, ele começou a trabalhar na extinta TV Tupi em 1958.
A TV Cultura publicou uma homenagem no Instagram lamentando profundamente a morte do apresentador.  "A TV Cultura agradece pela honra de ter contado com o brilhantismo de Boldrin em sua programação. E manifesta os mais sinceros sentimentos aos familiares e amigos deste artista gigante que jamais será esquecido", diz a mensagem. 

ATOR

Como ator, Rolando atuou em mais de 30 novelas, como “O Direito de Nascer”; “As Pupilas do Senhor Reitor”; “Os Deuses Estão Mortos”; “Quero Viver”; “Mulheres de Areia”; “Os Inocentes”; “A Viagem”; “O Profeta”; “Roda de Fogo”; “Cara a Cara”; “Cavalo Amarelo” e “Os Imigrantes”.
Na televisão, ainda apresentou os programas 'Som Brasil' na Rede Globo, 'Empório Brasileiro' na TV Bandeirantes e 'Empório Brasil' no SBT. Na TV Cultura, esteve à frente do 'Sr. Brasil' desde 2005. Ele também esteve no cinema, com os filmes Doramundo (1978), O Tronco (1999) e O Filme da Minha Vida (2017).

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