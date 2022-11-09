Anderson, do Molejo, diz que namorada faz sexo anal nele: "A gente se realiza assim"

Anderson Leonardo, do Molejo, não cansa de se envolver em assuntos bombásticos. Após a polêmica sobre o suposto caso homossexual com MC Maylon no ano passado, onde chegou a ser acusado de estupro, o pagodeiro falou de sua vida sexual com a atual namorada, que ele garante ser uma mulher.
Segundo o jornal "Extra", o cantor, de 50 anos, contou que, na cama, "rola de tudo", inclusive sexo anal nele.
"Estou hoje com uma mulher maravilhosa. A gente conversa sobre tudo, faz tudo. Não é um relacionamento aberto. Só sou aberto para ela. Eu falo: 'faz o que quiser aqui, entra em tudo que é buraco'. Eu também entro em tudo que é buraco. A gente se realiza assim. Se quiser botequim, tem. Se quiser borboleta, tem. Se ela quiser ficar à vontade, pode ficar meia hora lá que eu não tô nem aí", contou, bem desinibido, ao podcast "Bull Dog Show", sem revelar o nome da amada.
Anderson afirmou que sexo anal é "algo normal", que todo homem "gosta", mas "não assume". "As pessoas têm esse trauma de não falar, de não conversar. Se tu não faz, vai para rua... Do mesmo direito que tem João, tem Maria. Ninguém pode dizer: dessa água não beberei. Um dia após o outro. Não pode botar um bicho de sete cabeças. Têm coisas que a gente vai aprendendo e começa a entender: pô, tem coisas que eu não posso falar que vai chocar...", complementa, sem medo de escandalizar.