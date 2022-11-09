Anderson, do Molejo, diz que namorada faz sexo anal nele: "A gente se realiza assim"

Anderson Leonardo afirma que, com sua atual namorada, rola de tudo na cama Crédito: Reprodução @cantorandersonleonardo

Anderson Leonardo, do Molejo, não cansa de se envolver em assuntos bombásticos. Após a polêmica sobre o suposto caso homossexual com MC Maylon no ano passado, onde chegou a ser acusado de estupro, o pagodeiro falou de sua vida sexual com a atual namorada, que ele garante ser uma mulher.

Segundo o jornal "Extra", o cantor, de 50 anos, contou que, na cama, "rola de tudo", inclusive sexo anal nele.

"Estou hoje com uma mulher maravilhosa. A gente conversa sobre tudo, faz tudo. Não é um relacionamento aberto. Só sou aberto para ela. Eu falo: 'faz o que quiser aqui, entra em tudo que é buraco'. Eu também entro em tudo que é buraco. A gente se realiza assim. Se quiser botequim, tem. Se quiser borboleta, tem. Se ela quiser ficar à vontade, pode ficar meia hora lá que eu não tô nem aí", contou, bem desinibido, ao podcast "Bull Dog Show", sem revelar o nome da amada.