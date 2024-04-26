Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Memórias

Relembre passagem de Anderson Leonardo no ES em 2014, com o grupo Molejo

Vocalista faleceu nesta sexta (26). Há 10 anos, ele se apresentou no ES e concedeu uma entrevista ao programa Em Movimento, da TV Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 26 de Abril de 2024 às 16:13

O cantor Anderson Leonardo morreu, nesta sexta-feira (26)
O cantor Anderson Leonardo esteve no ES em 2014 Crédito: Reprodução/TV Gazeta
A música brasileira está de luto com a notícia da morte do vocalista Anderson Leonardo, do grupo Molejo, nesta sexta-feira (26), vítima de um câncer. A relação do cantor com o Espírito Santo ao longo dos anos sempre foi de muita alegria e cheia de energia.  Por isso, HZ foi atrás de algumas lembranças do artista em terras capixabas.
Em 2014, Anderson Leonardo participou, junto com o Molejo, do festival Planeta Guarapa, em Guarapari. Em entrevista ao programa Em Movimento, da TV Gazeta, o vocalista revelou o segredo do sucesso da banda. “O segredo é a caminhada todo dia. A vida artística é como uma roda gigante, você está por cima, depois está em baixo. Tem que estar ali na batalha”, disse. Assista:

Veja Também

Morre Anderson Leonardo, do grupo Molejo, aos 51 anos

Festival Santa Jazz terá Oswaldo Montenegro e atrações de seis países

Rock in Rio anuncia shows de Barão Vermelho, Incubus e mais nomes do rock

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Música Luto
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados