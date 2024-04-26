Relembre passagem de Anderson Leonardo no ES em 2014, com o grupo Molejo

A música brasileira está de luto com a notícia da morte do vocalista Anderson Leonardo, do grupo Molejo, nesta sexta-feira (26), vítima de um câncer. A relação do cantor com o Espírito Santo ao longo dos anos sempre foi de muita alegria e cheia de energia. Por isso, HZ foi atrás de algumas lembranças do artista em terras capixabas.
Em 2014, Anderson Leonardo participou, junto com o Molejo, do festival Planeta Guarapa, em Guarapari. Em entrevista ao programa Em Movimento, da TV Gazeta, o vocalista revelou o segredo do sucesso da banda. “O segredo é a caminhada todo dia. A vida artística é como uma roda gigante, você está por cima, depois está em baixo. Tem que estar ali na batalha”, disse. Assista: