Em disco "místico" e alto astral, Léo Santana faz parceria com Ludmilla e Wesley Safadão

Léo Santana e Ludmilla cantam em "GG Astral" Crédito: Eder Mota

Você, leitor de "HZ", já pensou numa parceria musical entre Léo Santana e Iza? Pois é, parece novidade. Mas o "Gigante" revelou que quer "há muito tempo" gravar com a cantora e espera a "energia rolar" para o chamado "feat" acontecer.

Fato é que enquanto os dois não se encontram em um estúdio ou nos palcos, Léo continua fazendo sucesso e alcançando boas marcas nas plataformas de streaming. Em seu trabalho, "GG Astral" (disponível nas plataformas digitais), ele recebe Ludmilla e Wesley Safadão em um álbum de oito músicas inéditas. Os sentimentos bons, aliás, são um compromisso do artista com os fãs.

Em bate-papo com a imprensa, Santana comentou que gostaria de gravar com Iza. Ele tinha a expectativa que a cantora pudesse ser agregada ao álbum de lançamento. Mas o desejo ainda não foi realizado.

"Estou tentando gravar com Iza há muito tempo. Queria ela no meu DVD, mas Deus sabe o que faz. Uma hora vai bater e a energia vai rolar. Tenho muito desejo de gravar com ela"

A conversa descontraída com jornalistas, e que HZ esteve presente, serviu também para Léo Santana contar mais da rotina como pai. O artista e a dançarina Lore Improta têm a pequena Liz, nascida em setembro do ano passado. Entre uma viagem e outra, um show e outro, o Gigante aproveita pra desfrutar da filha. Mas ele conta que os compromissos ao redor do Brasil não o impedem de ficar pertinho da filha. A internet é uma mão na roda.

Léo Santana e Lore Improta juntos com a filha, Liz, de três meses Crédito: Instagram @leosantana

A vida de pai deixou a estrela da música baiana ainda mais responsável e compromissado com a carreira.

"Estou babão demais, saudade o tempo todo, ligo toda hora. A esposa até fala que só pergunto da filha. Sempre fui responsável, mas agora estou ainda mais. Tenho medos. São medos e responsabilidades. São pessoas que dependem de mim, por isso penso ainda mais o que eu vou fazer. Ela (a filha) veio em um momento especial", diz o cantor.

"GG ASTRAL" É UMA MISTURA, GARANTE LEÓ SANTANA

O nome do álbum condiz com a personalidade de Léo Santana. Pra cima e com o astral mais alto que qualquer volume do som, o artista afirmou que a ideia é sempre misturar estilos. O baiano de Salvador contou com as presenças de Ludmilla e Wesley Safadão para animar ainda mais seu novo projeto.

Além da energia transmitida por Léo, o nome "astral" também tem uma pitada de horóscopo. Perguntado se tem o hábito de acompanhar a astrologia, ele afirmou que não conhece muito do assunto, mas que "coisas místicas" estão no seu último lançamento.

Tentamos colocar em cada canção um pouco do que cada um gosta. As músicas se misturam, são diferentes estilos. O 'Bregadão' tem a alegria como nossa característica. O 'GG Astral' envolve alegria e diversão. Quem me acompanha sabe o que estou falando. E tem um sentido de astrologia também, várias pessoas e várias formas de um entendimento da música. São as coisas místicas.

A capa do lançamento mostra o cantor perto do planeta Terra, com estrelas, no espaço. Não seria mentira dizer que o céu é onde Léo Santana se encontra quando canta pra multidões. A realidade, porém, tem sido diferente. Com o recrudescimento da pandemia do novo coronavírus, as capacidades das casas de show ficaram menores, com um público limitado.

O Gigante relata acompanhar os números na internet. Mas o show presencial é onde ele coloca a régua do seu sucesso.

"Por mais que tenha números de relevância no YouTube, acho que o show é o melhor lugar de divulgação. Entendo que a música é um sucesso a partir das ruas, é ali que vejo o resultado. As restrições na pandemia me deixam ainda com mais vontade de trabalhar".

O disco foi gravado em outubro de 2021 na Praia do Forte, na Bahia. São oito músicas inéditas entre as dez lançadas. Em "Toma", Leó Santana grava com Ludmilla. Wesley Safadão está em "Revoada".