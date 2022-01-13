Hanson confirma sete shows no Brasil em turnê de 30 anos de carreira

O trio americano Hanson confirmou nesta quinta (13) que volta ao Brasil para shows em outubro em sete cidades: Porto Alegre (11/10, Bourbon Country), Curitiba (12/10, Live Curitiba), Ribeirão Preto (14/10, Arena Eurobike), São Paulo (15/10, Espaço das Américas), Uberlândia (16/10, Arena Sabiazinho), Brasília (19/10, Centro de Convenções Ulysses Guimarães ) e Rio de Janeiro (21/10, Qualistage).
Segundo a organização, a pré-venda de ingressos para o fã clube começa em 6 de fevereiro, enquanto a venda ao público em geral começa no dia 10 do mesmo mês.
As apresentações fazem parte da turnê mundial "Red Green Blue", nome também do álbum que os irmãos Clarke Isaac Hanson (guitarra, baixo, piano e vocal), Jordan Taylor Hanson (piano, percussão e vocal) e Zachary Walker Hanson (bateria, piano e vocal) anunciaram.
O novo álbum foi escrito e produzido em três partes e cada irmão é responsável por uma delas: Taylor's Red, Isaac's Green e Zac's Blue.
No repertório dos shows, além das músicas do novo álbum, o Hanson irá apresentar pela primeira vez as canções de "Against The World", álbum lançado em 2020, e outros hits, como "MMMBop", "Where's the Love" e "Save Me".
O trio veio ao Brasil em 2017 para shows que celebraram 25 anos de carreira, que teve início em 1992 em Tulsa, Oklahoma (EUA).