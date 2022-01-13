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Coachella 2022

Coachella confirma Anitta e Pabllo Vittar em edição em abril nos EUA

Festival na Califórnia foi adiado três vezes por causa da pandemia de Covid-19
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 09:57

Anitta
Anitta irá se apresentar no Coachella em abril Crédito: Reprodução @anitta
O festival Coachella confirmou na noite desta quarta-feira (12) sua programação para a próxima edição, marcada para abril deste ano. Entre os headliners estão Harry Styles, Billie Eilish e Kanye West, que atende por Ye também. Anitta e Pabllo Vittar também figuram no lineup.
Um dos principais festivais de música do mundo ocupa dois fins de semana em Indio, na Califórnia: 15 a 17 e 22 a 24 de abril, sendo que as atrações se repetem em cada um deles.
Tradicionalmente o Coachella acontece ao ar livre e costuma reunir mais de 100 mil pessoas por dia no deserto californiano.
Por causa da pandemia de Covid-19, o evento teve de ser suspenso por três vezes. Inicialmente seria realizado em abril de 2020, foi remarcado para outubro do mesmo ano e depois passou para abril de 2021, até ser cancelado.
Rage Against the Machine, Travis Scott and Frank Ocean eram os headliners escalados antes da onda do novo coronavírus.
Segundo o New York Times, apesar dos recentes cancelamentos por causa da pandemia, o Coachella tem sido visto com esperança para a retomada da indústria musical.
Os ingressos para os três dias de festival custam US$ 549 (R$ 3.040) e ficam disponíveis no site oficial (https://coachella.com/).

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