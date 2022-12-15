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Pop sofrência

Às vésperas de show no ES, Duda Beat relembra história no Viradão Vitória

Em conversa com HZ, cantora revelou um fato curioso que rolou no show de 2019. Intérprete de "Bixinho" se apresenta neste sábado (17)
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 11:27

A cantora Duda Beat se apresenta neste sábado (17), em Vitória
A cantora Duda Beat se apresenta neste sábado (17), em Vitória Crédito: Eduardo Anizelli
Chamada por muitos como rainha da sofrência pop, Duda Beat chega à capital capixaba neste sábado (17) para agitar a Arena Dom Bosco, às 21h. Dona de grandes hits como “Bixinho”, "Tangerina", "Meu Pisero" e “Nem um Pouquinho”, a pernambucana conversou com HZ sobre o show em Vitória, histórias curiosas no Espírito Santo e ainda novidades para 2023.
“Vai ter balé, sofrência e a melhor banda ao vivo (risos). A nossa apresentação tem muita emoção e sentimentos envolvidos. Estou animada para cantar e dançar sofrência com o público capixaba neste sábado em Vitória”, disse Duda.
Trazendo sucessos dos álbuns 'Sinto Muito' e 'Te Amo Lá Fora', a cantora promete levantar o público no “Baile Forte”. Os ingressos custam entre R$ 65 (meia, 3º lote) e R$ 130 (inteira, 3º lote) e podem ser adquiridos através do site Le Billet.  Pensando na inclusão, pessoas trans terão entrada gratuita para o show - é preciso entrar em contato através do Instagram @baileforte. O evento é realizado pelas produtoras Lúdica Entretenimento e Redux Produções.
Em julho deste ano, HZ já havia revelado a data do show da artista juntamente com a retomada de eventos na Arena Dom Bosco. A pernambucana inclusive já havia dado um spoiler ao HZ sobre a apresentação deste sábado (17) durante o Festival Planeta Brasil, em Belo Horizonte.

PASSAGENS PELO ES

Vale lembrar que esta não é a primeira vez de Duda Beat no Espírito Santo. Em 2019, a cantora foi uma das atrações do Viradão Cultural, em Vitória, sendo um dos shows mais animados da noite.  Para HZ, a pernambucana revelou uma história curiosa sobre esse dia.
“No último show em Vitória, eu estava fazendo o show sentindo o cheiro e com desejo de comer um churrasquinho que estava rolando. Foi um show na rua e o cheiro estava delicioso (nessa época eu comia carne) falei disso no meio do show e, no final, ganhei um de presente do meu técnico de luz. Ele levou pra mim no camarim e realmente estava uma delícia (risos)”, revelou.

NOVO PROJETO A VISTA

Sabendo que Duda iniciou a produção do terceiro álbum da carreira, fomos atrás das novidades sobre o novo projeto. Sem adiantar muitos detalhes, a artista disse que o álbum sai até o fim de 2023 e os fãs podem esperar um trabalho um pouco diferente dos últimos. Dessa vez, com uma Duda mais “livre” e feliz”.
“Sem muitos spoilers, mas posso adiantar que se no 'Sinto Muito' e 'Te Amo Lá Fora' eu estava em busca da libertação amorosa e do empoderamento, neste novo trabalho venho mais livre e feliz. Todas as faixas estão sendo pensadas e produzidas com muito carinho e minha expectativa é que essas canções continuem contando a história de muitas pessoas", contou, garantindo ainda a participação de outros artistas em algumas faixas.
“Vamos ter parcerias e não vejo a hora de apresentar este novo trabalho para o mundo”, completou a artista de 35 anos.
  • SERVIÇO
  • Baile Forte com Duda Beat
  • Quando: 17 de dezembro (sábado)
  • Onde: Arena Dom Bosco , Av. Mal. Mascarenhas de Moraes
  • Horário: 21h
  • Ingressos: R$ 65 (meia, 3º lote) e R$ 130 (inteira, 3ºlote)/ Pessoas trans terão entrada gratuita para o show - é preciso entrar em contato através do Instagram @baileforte.
  • Pontos de vendas: Le Billet

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