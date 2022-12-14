Tati Wuo e Pedro de Alcântara se unem para show especial em Vitória

Pedro de Alcântara e Tati Wuo se apresentam nesta quinta-feira (15), em Vitória Crédito: Tati Wuo/Fábio Prieto

Um encontro de gerações que só a música é capaz de proporcionar. Trazendo o melhor do pop, rock, folk e erudito, a jornalistaTati Wuo (ex-Crivo) e o pianista Pedro de Alcântara se unem para um show especial nesta quinta-feira (15), às 20h, no Clube 244, na Praia do Canto, em Vitória.

Emocionada, Wuo conversou com HZ e não escondeu sua ansiedade pela apresentação e, claro, em cantar ao lado de seu amigo pianista.

“Estou muito ansiosa, com um frio na barriga imenso. É uma baita responsabilidade, inclusive o convite até partiu do Pedro. A gente se encontrou esse ano no Rio de Janeiro e fizemos um som. Foi quando surgiu a ideia de dar asas a um projeto juntos. Eu acho que, além de tudo, ele é um amigo maravilhoso. A minha inspiração é também parte da admiração pela carreira dele. O Pedro é uma fonte inesgotável de conteúdo”, contou Tati.

Para refrescar a memória de alguns, Tati ficou muito conhecida no início dos anos 2000 com a banda Crivo, formada por ela, seus dois irmãos e um amigo.

Além disso, a jornalista também foi uma das apresentadoras do programa Em Movimento, da TV Gazeta, na época. Hoje, Tati trabalha na produção do programa Caldeirão com Mion, da TV Globo.

Segundo a capixaba, o público pode se preparar para um repertório repleto de clássicos, além de músicas autorais dela e de Alcântara.

“Vamos fazer um repertório muito legal. Vai ter clássicos do rock, músicas autorais dele e minhas. Também posso dar um ‘spoiler’ para o público dizendo que haverá surpresas bem especiais para a galera. Será bem único, variado e sentimental”

“Eu recebo direto mensagens do público da Crivo. É uma época muito boa, fazíamos muitos shows. Mas tem também um pessoal que chegou depois do novo som que eu estou fazendo. Acredito que atraio diferentes públicos pela verdade que imprimo na minha música”, conta.

O PAPEL DA MÚSICA NA VIDA DE TATI

A música sempre esteve na vida de Tati. Em 2005, sua ex-banda lançou o disco “Crivo”, que inclusive contém uma faixa com o pianista e vencedor do Prêmio da Música Capixaba 2022, Pedro de Alcântara.

Com o passar dos anos, a artista também apostou em um projeto ao lado de sua irmã, Matê Wuo, chamado Duo Wuo.

Morando atualmente no Rio de Janeiro, Wuo também trabalha com música de uma outra forma.

Do lado de trás das câmeras, a capixaba é uma das produtoras do quadro “Sobe o Som”, do Caldeirão com Mion. Para ela, o importante é estar rodeada de muito som e estilos musicais.

A minha vida inteira eu achava que ia ser apenas cantora. Hoje eu trabalho com televisão, no ‘Caldeirão com Mion’, em um quadro musical. Eu continuo fazendo música. Vou fazer 43 anos e a música já me acompanha há quase 30. Meus planos envolvem várias versões de ‘Tatis’, estou sempre conciliando tudo com o mundo da música.