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Dica do Aquiles

Jorge Helder leva o instrumental a outro nível em "Caroá"

Repleto de elogios do colunista, álbum de oito faixas está disponível nas plataformas digitais

Publicado em 14 de Dezembro de 2022 às 09:00

Publicado em 

14 dez 2022 às 09:00
Aquiles Reis

Colunista

Aquiles Reis

Jorge Helder lança o segundo álbum solo, 'Caroá'
Jorge Helder lança o segundo álbum solo, 'Caroá' Crédito: Gabriela Perez / Divulgação
Caro Jorge, é um prazer escrever esta cartinha. Sabe o que é, véio, dias atrás estivemos juntos no estúdio da Biscoito Fino, aí no Rio, quando o MPB4 gravou a música “Prosa e Papo”, de Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro, para o novo álbum do nosso mestre Dorivalzinho. E de quebra ainda rolou um coro com Joyce e Zé Renato, num belo samba-exaltação ao Rio de Janeiro, também de Dori e Paulinho.
Como produtor do CD, você cuidou com atenção para que, no pouco tempo de que dispúnhamos, eu conseguisse concretizar a minha missão. A gravação iria das 15h às 18h, só que o meu voo de volta pra São Paulo estava marcado para às 19h30, ou seja, eu deveria estar no Santos Dumont às 18h30. O relógio disparou! Mas você alertou: “Aquiles tem que ir embora às 17h30!”. Deu pra ouvir o silêncio da incredulidade no ar. E não é que deu certo! Missão cumprida, o estúdio vibrava em pura afetividade... Eram 17h30 quando você me acompanhou à porta da BF, onde embarquei num Uber pro aeroporto. Feliz da vida, eu sorria.
Mas olha só, eu também fiquei contente quando você me presenteou com "Caroá", o seu segundo álbum autoral, lançado pela BF. Me senti importante, sabia? Pois a entrega foi bem na frente de todos que estavam no estúdio, inclusive o técnico de gravação Lucas Ariel (aliás, foi ele que gravou, mixou e masterizou o seu CD, né?) e o assistente de estúdio Pedro Mesquita.
Pra falar do seu CD instrumental, de cara, nomearei os “músicos incríveis”, que é como você se refere aos colegas que tocaram com você nos oito temas de sua autoria: Chico Pinheiro (guitarra), Hélio Alves (Piano e teclado), Tutty Moreno (bateria) e Marcelo Costa (percussão).
Em “Caroá”, que nomeia o álbum, a guitarra arrepia a levada brasileira. A pulsação do baixo, somada ao teclado, batera e percussão, atravessa os ouvidos e vai à alma do escutador, e se consagra! Meu Deus, 'véio, quiéaquilo'?
“Santo de Casa” traz vocalises de Sérgio Santos. Ad libtum, baixo e tambor iniciam. O tema segue suingado que só ele. Baixo e teclado acentuam o tempo. A voz dobra o teclado. Sobre uma leve percussão, o teclado improvisa.
Em “Lugar Sem Tempo”, acompanhada do piano, os vocalises são de Mônica Salmaso. O tema lento “engorda” com a entrada do baixo. A voz dobra ora o teclado, ora a guitarra. A mixagem é fera. Jazzista, a guitarra improvisa. Salmaso dobra a voz uma oitava abaixo.
“Impressão Perfume” vem com o sax soprano de Zé Nogueira. Delicado, o piano toca a intro ad libtum, até ritmá-la. A guitarra brilha. A vassourinha varre a caixa. Tendo o baixo a apoiá-lo, o sax tem leve reverber.
Zé Renato faz vocalise em “Miguelim”. A brasilidade vem com a percussão demarcando a nordestinidade do tema (Guimarães agradece). Zé arrasa! Com a cama feita por percussão, batera e baixo, a guitarra sola. E o Zé volta... Caramba, que discaço, véio! Um dos melhores instrumentais que ouvi este ano.
Jorge Helder, abraçando-o eu me despeço, agradecendo o Caroá que me deste.
Aquiles

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Aquiles Reis

Aquiles Reis é músico e vocalista do MPB4. Nascido em Niterói, em 1948, viu a música correr em suas veias em 1965, quando o grupo se profissionalizou. Há quinze anos Aquiles passou a escrever sobre música em jornais. Neste mesmo período, lançou o livro "O Gogó de Aquiles" (Editora A Girafa)

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