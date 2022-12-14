Liniker se emociona ao relembrar sua trajetória: 'a música me fez sonhar'

Liniker no Roda Viva Crédito: YouTube/Roda Viva

Entrevistada do Roda Viva (TV Cultura) desta segunda-feira,12, a cantora Liniker se emocionou ao receber uma pergunta de Adriana Couto, apresentadora do Metrópolis (TV Cultura). "A primeira vez que eu dei uma entrevista foi pra você", disse embargada. "Poder voltar nesse processo depois de tanta coisa e poder falar da minha poesia em construção, em movimento, é muito poderoso. Eu me sinto muito acolhida e acho que a poesia e a palavra têm sido minhas maiores aliadas".

Ao provocar Liniker, Adriana pontuou que em Remonta, álbum de estreia da cantora, a sua inocência era evidente e que sentia um amadurecimento de seu trabalho conforme ela também parecia amadurecer como pessoa. A cantora concordou com a jornalista. "Acho que desde o Remonta, venho procurando a Liniker. Aí chega em Indigo, eu escrevo Lili e ainda estou procurando essa menina. Aí eu sonho em Lalange falando que eu procuro essa criança e eu não encontro, então acho que essa procura é de mim mesma", disse